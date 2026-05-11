Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,2%) mantiene el freno con el petróleo sobre los 100 dólares
Trump ha considerado "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,21%, hasta los 17.852,5 puntos.
- Las principales bolsas europeas optan mayoritariamente por las subidas. El Dax alemán sube un 0,13%; el FTSE 100 británico, un 0,27%, y el FTSE Mib italiano, un 0,79%; mientras que el Cac 40 francés se deja un 0,69%.
- Los grandes índices de Wall Street optan por el verde. El Dow Jones suma un 0,12%; el S&P 500, un 0,31%, y el Nasdaq Composite, un 0,3%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 2,42%, hasta los 103,74 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 2,6%, hasta los 97,9 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 4,8%, hasta los 46,28 euros/megavatio hora.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.
- La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara el domingo su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.
- Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.
- El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, afirmó este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.
- El euro vuelve a frenarse ante la resistencia de los 1,18 billetes verdes.
- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.779,58 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede lo ganado en el día de ayer y se coloca de nuevo por debajo de los 81.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de caídas para el principal índice de la Bolsa española, donde desde primera hora se observaron bastantes dudas entre los inversores.
Esta indecisión provocó que el signo negativo y los números rojos se apoderaran de la renta variable nacional durante toda la sesión, en línea con el resto de las plazas europeas, que también cotizaron a la baja.
El selectivo español se movió entre un mínimo intradía de 17.773 puntos y un máximo de 17.953 puntos. Por valores, IAG se mantuvo desde primera hora como el valor más alcista de la jornada, mientras que en la parte baja de la tabla destacó el lastre de Inditex, que sufrió caídas importantes.
Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas del Viejo Continente cierren sus puertas, el índice español se deja un 0,28% en los 17.840 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: IAG (+6,13%), Acciona Energía (+5,01%) y Acciona (+4,13%).
Las mayores caídas son para: Inditex (-2,76%), Amadeus (-1,35%) y Aena (-1,31%).
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BBVA entra como accionista en Deployment Company, una nueva filial de OpenAI
BBVA será uno de los accionistas y socios fundadores de OpenAI Deployment Company, una nueva filial de OpenAI que estará centrada en ayudar a las empresas a construir y desplegar sistemas de IA, según ha anunciado el banco en un comunicado.
La inversión inicial es de 4.000 millones de dólares.
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Las dudas parten al selectivo en dos
Aunque los alcistas logran mantener a flote la cota de los 17.800 enteros, el índice español pierde fuelle y se aleja de los máximos de la tarde incapaz de consolidar la remontada.
El mercado madrileño refleja una indecisión absoluta, con el sesgo diario todavía en negativo y un tablero partido por la mitad: exactamente el 50% de los valores cotizan en verde mientras el otro 50% arrastra pérdidas.
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Trump sopesa reactivar el programa 'Project Freedom'
El presidente estadounidense ha confirmado a la cadena Fox que estudia relanzar esta iniciativa, diseñada originalmente para desregular sectores clave de la economía y reducir la burocracia estatal.
La mera posibilidad de recuperar el plan reactiva las expectativas del mercado ante un nuevo escenario de flexibilización normativa para las corporaciones del país.
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Honeywell lidera el Dow Jones mientras el consumo castiga a Nike y Walmart
Honeywell encabeza los avances en el promedio industrial con una subida del 2,77%, secundada por las alzas de Citigroup (+1,38%) y Merck (+1,48%).
En la otra cara de la moneda, el sector del consumo arrastra la peor parte del día. Nike lidera los números rojos al dejarse un 2,58%, seguida de cerca por Procter & Gamble con un recorte del 2,50% y Walmart, que retrocede un 1,37%.
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El euro neutraliza su caída intradiaria tras apoyarse en soportes críticos
La divisa europea saca músculo y anula por completo el correctivo de la sesión tras poner a prueba la solidez de su soporte en el rango de los 1,1735 dólares.
Tras rozar los mínimos de la jornada, una rápida corriente compradora ha devuelto al par euro-dólar a terreno plano, impulsándolo hasta marcar máximos intradiarios en el entorno de las 1,1785 unidades.
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La codicia manda en Wall Street y el índice de sentimiento escala a 69 puntos
El apetito por el riesgo se consolida entre los inversores y sitúa el termómetro del mercado firmemente en la zona de "Codicia" (Greed).
Este nivel refleja una sólida confianza en la renta variable, impulsada por el optimismo corporativo y la tregua de la inflación.
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La venta de viviendas usadas en EE. UU. sube ligeramente en abril
El mercado inmobiliario estadounidense muestra síntomas de estabilización con un tímido repunte del 0,2% mensual en la compraventa de viviendas de segunda mano, elevando el ritmo anualizado a las 4,02 millones de unidades frente a las 3,98 millones previas.
Pese a la mejoría, la cifra se queda corta frente a los 4,05 millones que proyectaba el consenso del mercado.
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Los ingresos de Telefónica Brasil aceleran su crecimiento al 7,4% en el primer trimestre
Los ingresos de Telefónica Brasil, filial de la teleco española que usa la marca Vivo, siguen mostrando el mismo impulso de los últimos años, de forma que alcanzaron 15.500 millones de reales en el primer trimestre del año (unos 2.682 millones de euros al cambio actual), lo que supone un aumento del 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento supone 1,2 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo período del año pasado.
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El Ibex 35 acelera su rebote y borra casi todo el castigo de la sesión
La reacción del selectivo español gana tracción y reduce la caída al 0,13% tras levantar un muro en los mínimos del día.
Apoyado en una corriente compradora que va a más, el índice esquiva los peores presagios de la mañana y se mete de lleno en fase de rebote técnico.
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El bitcoin tendrá en CME su propio índice VIX a partir del 1 de junio
La gama de productos de inversión ligados al bitcoin no para de aumentar. A partir del 1 de junio el gigante estadounidense de los mercados CME lanzará un índice de volatilidad específico del bitcoin.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana buscando recuperando parte de la caída
El selectivo español recupera 75 puntos desde mínimos y sitúa su caída en el 0,25% (17.845 enteros) antes de la apertura americana.
El espectacular despegue de IAG, que vuela un 6,20% junto al avance del 3,28% de Acciona Energía, logra neutralizar el lastre de ACS e Inditex, que siguen hundidas con pérdidas superiores al 2,25%.
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Hassett despeja los temores de recesión
El asesor económico de la Casa Blanca ha enfriado las alertas sobre la energía al asegurar que la inflación ya remite a nivel micro y no hay riesgo de recesión en EE. UU. Kevin Hassett ha anticipado que Washington irá con "gran ambición" a la cita clave entre Donald Trump y Xi Jinping, al tiempo que rechazaba crear trabas burocráticas a la inteligencia artificial y descartaba prisa alguna por negociar con un Irán "al borde del colapso".
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Última hora: Irán despliega sus submarinos "Delfín" en el estrecho de Ormuz
La Armada iraní ha confirmado el despliegue estratégico de su flota de submarinos ligeros de fabricación nacional, apodados los "Delfines del golfo Pérsico", en el estratégico estrecho de Ormuz.
Estos sumergibles de la clase Ghadir, diseñados específicamente para misiones de guerra asimétrica, cuentan con la capacidad de posarse en el lecho marino y permanecer ocultos durante largos periodos de tiempo, lo que eleva la tensión en la principal ruta de tránsito de crudo del mundo al posicionarse en estado de alerta máxima para interceptar posibles amenazas hostiles.
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Se frena el deterioro del Ibex 35
Los alcistas logran levantar un muro de contención in extremis en la plaza madrileña, deteniendo la caída y forzando la reconquista de la cota psicológica de los 17.800 enteros.
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Los futuros de Wall Street se contagian de la debilidad europea
El tono sombrío se consolida en las principales plazas del Viejo Continente, arrastrando a los índices a pérdidas medias del 0,60% en una sesión marcada por la prudencia de los inversores.
La peor parte se la lleva el CAC 40 parisino, que flirtea con un retroceso cercano al 1%, mientras al otro lado del Atlántico los futuros de Wall Street ya anticipan una apertura bajista con recortes en el entorno del 0,15%.
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Resumen de la sesión
La jornada de hoy lunes se está caracterizando por el tono negativo en las bolsas europeas, con un Ibex 35 que pierde un 0,56% situándose en los 17.790 puntos. Esta sería la tercera sesión consecutiva de descensos para el índice español, que trata de cerrar el hueco alcista generado desde la zona de los 17.667 puntos.
Por su parte, los futuros americanos cotizan con un sesgo ligeramente negativo, registrando caídas del 0,15% de media, a la vez que el euro cede ese mismo porcentaje frente al dólar. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin retrocede un 1,34%.
En contraste, el mercado de materias primas presenta subidas: el crudo Brent escala hasta los 104,45 $ y el West Texas (WTI) se sitúa en los 98,61.
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El selectivo español amplía la caída
Con un descenso del 0,52% ahora mismo y con Inditex cayendo casi el 2,5%, el índice español sufre un intenso goteo a la baja desde la zona de máximos intradía en el que ya se han perdido los mínimos del pasado viernes.
En estos instantes se encuentra en plena zona de mínimos intradía.