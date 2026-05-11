Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,2%) mantiene el freno con el petróleo sobre los 100 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,21%, hasta los 17.852,5 puntos.

- Las principales bolsas europeas optan mayoritariamente por las subidas. El Dax alemán sube un 0,13%; el FTSE 100 británico, un 0,27%, y el FTSE Mib italiano, un 0,79%; mientras que el Cac 40 francés se deja un 0,69%.

- Los grandes índices de Wall Street optan por el verde. El Dow Jones suma un 0,12%; el S&P 500, un 0,31%, y el Nasdaq Composite, un 0,3%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 2,42%, hasta los 103,74 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 2,6%, hasta los 97,9 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 4,8%, hasta los 46,28 euros/megavatio hora.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

- La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara el domingo su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

- Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

- El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, afirmó este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

- El euro vuelve a frenarse ante la resistencia de los 1,18 billetes verdes.

- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.779,58 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede lo ganado en el día de ayer y se coloca de nuevo por debajo de los 81.000 dólares.