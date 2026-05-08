Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,95%) pierde los 17.900 puntos sin un acuerdo de paz entre EEUU e Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,95%. Con el retroceso, el índice termina la semana en los 17.889,4 puntos.

- El principal selectivo español salva la semana y avanza un 0,61% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

- Las principales bolsas europeas cierran en rojo tras agudizar las pérdidas durante la jornada. El Dax alemán se deja un 1,3%; el Cac 40 francés, un 1,09%, y el FTSE 100 británico, un 0,36%. La única excepción es el Mib italiano, el único alcista del Viejo Continente, que consigue sumar un 0,07%.

- La sesión sigue con signo positivo en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,1%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1,75%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,54%, hasta los 101,67 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 1,18%, hasta los 95,89 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 1%, hasta los 44 euros/megavatio hora.

- Los mercados se mantienen a la espera de que las autoridades iraníes transmitan su respuesta sobre el memorando de entendimiento con 14 puntos de EEUU para poder retomar, de este modo, las negociaciones de paz.

- Estados Unidos e Irán siguen intercambiando ataques. El país norteamericano ha atacado a dos petroleros iraníes que intentaban atravesar el estercho de Ormuz.

- Irán ha denunciado en la noche de este jueves que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones que navegaban por Ormuz y varias zonas civiles, a lo que dice haber respondido con una andanada de bombardeos contra barcos militares estadounidenses que transitaban por el enclave.

- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes ha explicado en X que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a "misiles y drones procedentes de Irán". Además, ha confirmado que "los sonidos escuchados en áreas dispersas del país" son el resultado "de la acción de los sistemas de defensa".

- Más allá del conflicto en Oriente Próximo, la atención de los inversores se centra en los datos de empleo de Estados Unidos de abril. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3% y el país creó 115.000 puestos de trabajo.

- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,178 billetes verdes.

- El oro escala un 1,2% y llega a los 4.742,86 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede un 0,94% y pierde los 80.000 dólares.