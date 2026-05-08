Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,95%) pierde los 17.900 puntos sin un acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El selectivo español cierra su segunda semana consecutiva al alza a pesar de los últimos descensos.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 Los salarios en EE. UU. moderan su avance
- 14:31 Fuerte aceleración del empleo en EEUU con la creación de 115.000 nóminas en abril
- 14:30 El desempleo en Estados Unidos se mantiene estable en el 4,3%
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Amadeus
- 09:12 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:16 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,95%. Con el retroceso, el índice termina la semana en los 17.889,4 puntos.
- El principal selectivo español salva la semana y avanza un 0,61% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.
- Las principales bolsas europeas cierran en rojo tras agudizar las pérdidas durante la jornada. El Dax alemán se deja un 1,3%; el Cac 40 francés, un 1,09%, y el FTSE 100 británico, un 0,36%. La única excepción es el Mib italiano, el único alcista del Viejo Continente, que consigue sumar un 0,07%.
- La sesión sigue con signo positivo en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,1%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1,75%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,54%, hasta los 101,67 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 1,18%, hasta los 95,89 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 1%, hasta los 44 euros/megavatio hora.
- Los mercados se mantienen a la espera de que las autoridades iraníes transmitan su respuesta sobre el memorando de entendimiento con 14 puntos de EEUU para poder retomar, de este modo, las negociaciones de paz.
- Estados Unidos e Irán siguen intercambiando ataques. El país norteamericano ha atacado a dos petroleros iraníes que intentaban atravesar el estercho de Ormuz.
- Irán ha denunciado en la noche de este jueves que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones que navegaban por Ormuz y varias zonas civiles, a lo que dice haber respondido con una andanada de bombardeos contra barcos militares estadounidenses que transitaban por el enclave.
- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes ha explicado en X que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a "misiles y drones procedentes de Irán". Además, ha confirmado que "los sonidos escuchados en áreas dispersas del país" son el resultado "de la acción de los sistemas de defensa".
- Más allá del conflicto en Oriente Próximo, la atención de los inversores se centra en los datos de empleo de Estados Unidos de abril. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3% y el país creó 115.000 puestos de trabajo.
- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,178 billetes verdes.
- El oro escala un 1,2% y llega a los 4.742,86 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede un 0,94% y pierde los 80.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de caídas para el principal índice de la Bolsa española. Aunque estuvo durante gran parte de la sesión luchando por situarse cómodamente por encima de los 18.000 puntos —hito que llegó a conseguir—, por la tarde los bajistas tomaron el control de la situación.
A los inversores les asaltaron las dudas y, de cara al fin de semana, han preferido deshacer posiciones. De este modo, el índice español estuvo goteando a la baja de forma bastante intensa durante la tarde, acelerando su caída.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable del Viejo Continente cierre sus puertas, el índice español se deja un 0,91% en los 17.889 puntos. El saldo semanal es positivo con un avance próximo al 0,75%.
El podio de ganadores está compuesto por: Amadeus (+2,34%), Acciona Energía (+1,40%) y Repsol (+0,62%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-2,52%), Grifols (-2,47%) y Aena (-2,38%).
-
Wall Street ignora las tensiones geopolíticas y mantiene la tecnología al frente
Los principales índices de Nueva York se mantienen ajenos a las turbulencias internacionales.
El componente tecnológico lidera los avances con el Nasdaq 100 sumando un 1,27% en estos momentos, mientras que el S&P 500 sube un 0,79% y el Dow Jones de Industriales avanza un más moderado 0,20%.
-
El selectivo español pierde mínimos intradía
El Ibex 35 sigue en el proceso correctivo y pierde, en estos instantes, la zona de mínimos de la sesión. Los alcistas no se recomponen y los 18.000 puntos quedan cada vez más lejos.
-
Cisco, Apple y Boeing lideran las alzas del Dow Jones
En estos instantes, Cisco lidera las subidas del Dow Jones con un avance del 3,91%, seguido de Apple (+2,26%) y Boeing (+2,25%).
En la parte baja de la tabla, Salesforce encabeza los castigos con un recorte del 4,20%, arrastrando también a Microsoft (-1,35%) y American Express (-1,15%).
-
El Ibex 35 amplía su caída
Las dudas se imponen con fuerza en el tramo final de la sesión en la bolsa española. El Ibex 35 acaba de perforar los mínimos de la jornada presionado por un incremento de las ventas que eleva los números rojos al 0,70%.
El temor a la exposición ante cualquier acontecimiento imprevisto durante el fin de semana está provocando que los inversores opten por deshacer posiciones y hacer caja.
-
Ormuz mantiene en vilo a la economía mundial
Westpac advierte de que el mayor riesgo para el crecimiento global sigue siendo el Estrecho de Ormuz, pese al frágil alto el fuego entre EE. UU. e Irán.
El banco alerta de que el tráfico marítimo continúa muy afectado y que el mercado infravalora el impacto energético y económico, mientras la Fed, el BCE y otros bancos centrales optan por mantener la cautela.
-
Atentos al movimiento correctivo de los bajistas
El selectivo español registra una brusca sacudida a la baja provocada por la fuerte presión vendedora en la zona de los 18.000 enteros.
Los bajistas defienden con uñas y dientes este nivel psicológico y de control clave, desencadenando un violento impulso a la baja de más de 40 puntos en una sola vela de 5 minutos
-
La confianza del consumidor en EE. UU. se hunde y crece el temor inflacionista
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cae en mayo hasta 48,2 frente al 49,7 esperado, mientras las previsiones de inflación a cinco años repuntan al 3,5%.
Los datos elevan la presión sobre la Reserva Federal y reactivan las dudas sobre una bajada de tipos a corto plazo.
-
Las expectativas de inflación en Estados Unidos se moderan al 4,5% en mayo
Las perspectivas de inflación para el próximo año de los consumidores estadounidenses, medidas por la Universidad de Michigan, bajan en su lectura preliminar de mayo al 4,5% frente al 4,7% del mes anterior.
Por su parte, el índice que mide las expectativas del consumidor muestra un leve avance al situarse en los 48,5 puntos, superando tanto el registro previo de 48,1 enteros.
-
Los bancos cotizados ganan 4.539 millones por su negocio en España hasta marzo, un 5,8% más
Los seis bancos cotizados españoles obtuvieron un beneficio neto de 4.539 millones de euros por su negocio en España en el conjunto del primer trimestre, lo que supone un incremento del 5,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según se desprende de un informe realizado por la consultora Neovantas.
No obstante, la firma ha señalado que empiezan a verse "diferencias de situación y actuación" por entidad, lo que plantea dudas, en su opinión, de lo resiliente que sea la gran banca española ante el entorno de incertidumbre actual.
-
Azkoyen ficha como vocal independiente a Ana López de Mendoza
También renovará a Eduardo Unzu como vocal dominical y a Pablo Cervera como consejero con la categoría de "otro externo". En la junta se votará el reparto de casi 25 millones en dividendos con cargo a las cuentas del pasado ejercicio y el cambio del objeto social de la empresa.
-
Así abre Wall Street
-
Goteo bajista incesante antes de la apertura americana
El selectivo español acentúa el tono negativo tras dos horas marcadas por un goteo a la baja constante y desganado.
La presión de los vendedores logra afianzar el terreno rojo y distancia de forma progresiva al índice de su resistencia clave en vísperas de la apertura de Wall Street, cuyos futuros vienen en positivo.
En estos momentos, el retroceso del índice español es del 0,59% para situar su cotización en los 17.944 enteros.
-
El VIX se afianza por debajo de los 17 puntos
El índice de volatilidad VIX sigue descendiendo de forma paulatina y se aleja poco a poco de la cota de los 20 puntos que separa un mercado volátil de otro que no lo es.
Los inversores mantienen la tranquilidad a pesar de las turbulencias geopolíticas que envuelven el entorno actual de la renta variable. El indicador del miedo pierde en estos momentos un 0,82% y se sitúa en los 16,91 puntos.
-
El Ibex 35 sigue muy tranquilo pero en terreno negativo
El índice de referencia de la bolsa española registra movimientos muy tibios en una sesión de aparente calma donde dominan los números rojos.
A pesar de los sólidos avances de Amadeus, Acciona Energía y Ferrovial, que lideran la tabla con subidas de entre el 4,08% y el 1,10%, la mayoría de valores cotiza a la baja.
El selectivo cede 88 puntos respecto al cierre anterior, lo que equivale a un retroceso del 0,49%, alejándose de la frontera psicológica de los 18.000 enteros.
-
El desempleo en Canadá sube de forma inesperada al 6,9% en abril
La tasa de paro en Canadá ha registrado un incremento de dos décimas en abril hasta situarse en el 6,9%.
El dato empeora las previsiones de los analistas, que esperaban que el desempleo se mantuviera estable en el 6,7% registrado el mes anterior.
-
Los salarios en EE. UU. moderan su avance
EEUU registra un aumento de los ingresos medios por hora del 0,2% en abril, por debajo del 0,3% esperado.El dato apunta a una moderación en la presión salarial, en un contexto de enfriamiento progresivo del mercado laboral.
La evolución de los salarios sigue siendo clave para las expectativas de inflación y política monetaria.
-
Fuerte aceleración del empleo en EEUU con la creación de 115.000 nóminas en abril
El mercado laboral estadounidense muestra una sorprendente fortaleza al sumar 115.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el mes de abril.
La cifra supera con creces las previsiones del consenso de los analistas, que estimaban una creación de apenas 65.000 empleos, aunque se modera respecto al dato previo revisado de 185.000.
-
El desempleo en Estados Unidos se mantiene estable en el 4,3%
La tasa de paro en la primera economía del mundo repite el mismo registro del mes anterior al situarse en el 4,3% en abril.
El mercado laboral estadounidense sigue mostrando signos de estabilización y resistencia en un entorno de moderación en la contratación.