Amadeus abre un interesante hueco alcista y confirmará el rebote si logra batir los 54,75 euros

Superar los 54,75 euros por acción confirmaría el cambio de tendencia para Amadeus, con un primer objetivo en 56,90 euros según el análisis técnico.

El flujo de caja disponible sube un 4,5% interanual hasta 273,6 millones de euros, mostrando solidez pese a la inestabilidad geopolítica.

La compañía reporta ingresos de 1.682,6 millones de euros en el primer trimestre, un 7,9% más a tipo de cambio constante, y un crecimiento del EBITDA del 7,5%.

Amadeus presenta un fuerte rebote técnico tras abrir con un hueco alcista, acercándose a la resistencia clave de los 54,75 euros.

Apenas un mes después de acordarse el alto el fuego, la tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo. El reciente intercambio de golpes en el estrecho de Ormuz ha reactivado el conflicto en la región y amenaza con desestabilizar de nuevo los mercados energéticos debido al temor de un bloqueo en el suministro de crudo.

El Ibex 35 tratará en la sesión de hoy de no alejarse demasiado de la zona de los 18.000 puntos tras abrir con un hueco a la baja. Los mínimos de la jornada anterior serán la clave para no profundizar en su aspecto correctivo. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Amadeus, que cotizan con fuertes avances tras presentar resultados.

Amadeus arranca el ejercicio 2026 con paso firme. Entre enero y marzo, la multinacional ingresó 1.682,6 millones de euros, mejorando un 7,9% a tipo de cambio constante (un 3,1% reportado). Este buen comportamiento se trasladó al EBITDA, que escaló hasta los 661,4 millones de euros, firmando un crecimiento del 7,5% sin el efecto divisa.

La generación de caja también mostró una evolución positiva: el flujo de caja disponible escaló un 4,5% interanual hasta alcanzar los 273,6 millones de euros. Aunque el conflicto en Oriente Medio terminó enfriando la actividad hacia finales de marzo, la inercia comercial de la firma sigue siendo muy robusta.

Bajo el punto de vista técnico, observamos un periodo comprendido entre junio de 2025 y febrero de este mismo año donde sus acciones han protagonizado un importante ajuste correctivo. Esta ha sido una caída bastante sostenida que incluso contó con una fase de aceleración final, en la que Amadeus se ha dejado casi el 37,5% de su capitalización bursátil en todo este tiempo.

Por el camino han cedido soportes importantes, como fue en su momento la zona de los 60 euros por acción. Finalmente, los títulos de Amadeus han visto cerca de la zona de los 46 euros el final de su deterioro técnico.

La inestabilidad política y el aumento de las tensiones geopolíticas han golpeado duramente a la compañía, provocando este retroceso tan importante, pero es a partir del pasado mes de febrero cuando Amadeus ha comenzado a tratar de recomponer su estructura técnica.

En el gráfico mensual también vemos un intento serio y contundente de los alcistas por recomponer la situación y anular parte del último tramo a la baja.

Evolución de las acciones de Amadeus.png Eduardo Bolinches TradingView

Por otro lado, en su gráfico de velas diarias observamos un comportamiento totalmente lateralizado que comprende la zona de los 47,85 euros por abajo y los 54,70 euros en la parte más alta; estas son dos zonas clave en cuanto a soportes y resistencias que tanto alcistas como bajistas están teniendo muy en cuenta.

Analizando más profundamente su gráfico, observamos una zona de resistencia horizontal intermedia situada en los 50,40 euros por acción, por donde pasa y transcurre la media móvil de 50 periodos que el valor ha logrado superar.

Tras dos jornadas de intentos fallidos, en la sesión de hoy Amadeus ha abierto con un importante hueco alcista, atacando la siguiente zona de resistencia situada en los 52,75 euros por acción y acercándose ya a la media móvil de 200 periodos, que es su siguiente resistencia dinámica situada en los 54,05 euros.

Sin embargo, la superación de esta zona de resistencia dinámica no quedará confirmada a menos que Amadeus logre superar los máximos anteriores alcanzados durante el pasado mes de abril en los 54,75 euros. En ese momento, Amadeus mejoraría sensiblemente su aspecto técnico y se procedería, incluso, a un cambio de tendencia de lateral a alcista para el corto plazo y, de confirmarse, también podría ser para el medio plazo.

Con unos niveles de sobreventa importantes acumulados durante la última fase de caídas producidas a finales del pasado mes de abril, Amadeus se encuentra en pleno proceso de rebote técnico.

Además, se observa un incremento en el volumen de negociación cada vez que la cotizada ha estado tocando niveles de soporte importantes: ya se produjo un aumento relevante cerca de la zona de los 46,50 euros y también lo ha hecho en los 48 euros por acción. Podríamos incluso estar hablando de una pequeña fase de acumulación en zonas de soporte que son clave.

Por lo tanto, con este escenario técnico encima de la mesa, en el momento en que Amadeus supere la zona de los 54,75 euros por acción habrá quedado atrás el doble techo de mercado a corto y medio plazo. Esto nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo en los 56,90 euros, que es el 38,20% de su retroceso proporcional de Fibonacci de todo el gran y extenso tramo de caídas previo.

Dado el escenario de volatilidad actual de los mercados de renta variable, en caso de que se den las condiciones para establecer o implementar esta estrategia, la orden de protección quedará situada a no más del 2,5% por debajo del nivel de entrada.