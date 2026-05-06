Mientras la renta fija crece, los fondos de renta variable y ETF sufren salidas de capital por quinta semana en seis.

Fondos de grado de inversión, alto rendimiento y deuda de mercados emergentes experimentan importantes entradas de capital.

Los inversores muestran mayor confianza en los bonos, priorizando la seguridad frente a la volatilidad bursátil y energética.

La renta fija registra su mayor volumen de inversión desde mediados de febrero, pese a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

El mercado de renta fija comienza a despuntar después de dos meses de guerra, lo que sugiere que los inversores recuperan la confianza pese a la inestabilidad geopolítica y las dificultades para negociar una tregua entre Irán y Estados Unidos.

En medio de los vaivenes bursátiles -con el Ibex registrando fuertes fluctuaciones- y con el petróleo rozando los 120 dólares, la inversión vuelve a apostar por el riesgo. Pero con cautela.

De esta manera, los fondos que invierten en renta fija registraron la última semana de abril su mayor entrada de capital desde mediados de febrero, es decir desde antes del comienzo de la guerra en marzo.

La renta fija se olvida la guerra de Irán y alcanza su mayor volumen de inversión desde mediados de febrero.

Así lo indica el último informe de Bank of America (BofA) que analiza el comportamiento de fondos de inversión desde el comienzo del conflicto en el Golfo Pérsico y que anticipa una mayor estabilidad en los flujos financieros globales.

No deja de ser llamativo que en medio de las tensiones por la guerra, los problemas para reabrir el estrecho de Ormuz y la Comisión Europea diciendo que estamos ante "la mayor crisis energética de la historia", los inversores apuesten por inyectar más dinero al mercado.

A nivel geoestratégico parece que el conflicto no avanza y que las negociaciones están en punto muerto. Incluso todos los analistas advierten de que el conflicto podría alargarse varios meses más.

Una crisis global que ha hecho que en los últimos dos meses los inversores hayan paralizado sus movimientos y que se mantuvieran a la espera. Hasta ahora.

Aunque las nuevas inversiones buscan un riesgo controlado ya que al mismo tiempo que aumenta el flujo hacia renta fija, los mercados de acciones y fondos monetarios sufrieron retiradas de capital.

Y es que la reducción en la volatilidad de las tasas de interés ha fomentado un entorno más favorable para el crédito, permitiendo que incluso la deuda de mercados emergentes recupere su atractivo.

De hecho, los analistas de BofA indican que tras conocerse que, tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco Central Europeo (BCE), mantendrán sus tipos es probable que la entrada de capital en estos fondos mejoren aún más en las próximas semanas.

Es así como los inversores mantienen una postura predominantemente defensiva, dentro de unos márgenes inversores, priorizando la seguridad de los bonos soberanos frente a la renta variable.

En este sentido, los fondos de grado de inversión, de alto rendimiento, de deuda de mercados emergentes y también los fondos de bonos gubernamentales registraron entradas de capital.

Los fondos de grado de inversión registraron una entrada considerable, la mayor en diez semanas. Esto representa una clara recuperación tras las grandes salidas de capital experimentadas durante todo el mes de marzo y principios de abril.

Mercados emergentes

El capital entró principalmente a los fondos de corto y mediano plazo, mientras que los fondos de largo plazo mantuvieron su tendencia negativa y acumularon ya diez semanas consecutivas de salidas.

En tanto, los fondos de alto rendimiento anotaron su tercera semana consecutiva de entradas de capital, recuperándose de manera favorable después de haber sufrido una racha de siete semanas consecutivas de salidas.

Por su parte, los fondos de deuda de mercados emergentes continuaron con una dinámica positiva al registrar entradas por tercera semana consecutiva.

Los fondos de bonos gubernamentales continuaron recibiendo capital por una semana más, aunque el ritmo de estas entradas se está desacelerando de manera marcada a medida que los mercados comienzan a estabilizarse.

Renta variable

Es así como los rendimientos "libres de riesgo" se mantienen elevados, en niveles no vistos en más de 15 años. Por ejemplo, los rendimientos de los bonos alemanes a diez años superan ahora el 3%.

En tanto, los fondos de renta variable registraron su quinta salida semanal en las últimas seis semanas y los ETF ('Exchange Traded Fund') de renta variable registraron su cuarta salida semanal en el mismo periodo.