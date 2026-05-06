El desplome de Laboratorios Rovi tras sus resultados pone a prueba sus soportes técnicos

Los analistas técnicos identifican zonas de apoyo en 66,40 y 67,65 euros por acción, buscando posibles rebotes hacia los 70,25 y 74,15 euros si se recuperan resistencias.

Las acciones han perdido soportes clave y la media móvil de corto y medio plazo, situándose cerca de los 70 euros, lo que supone una caída de casi el 20% desde máximos anuales.

El descenso en el negocio de heparinas, mayores gastos y un ajuste a la baja en objetivos anuales han afectado negativamente las cuentas de Rovi.

Laboratorios Rovi cae más de un 10% tras presentar resultados con un beneficio de 9,4 millones de euros, un 48% menos interanual.

La renta variable internacional cotiza al alza por la esperanza de una tregua en las tensiones entre Washington y Teherán. El cruce de declaraciones positivas entre funcionarios de ambas potencias ha calmado los ánimos. Por su parte, el Ibex 35, que recuperó en la sesión posterior un 1,80%, buscará la continuidad en la reacción alcista favorecido por los nuevos máximos históricos de Wall Street.

Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi, que han estado suspendidas de cotización durante los primeros minutos de la sesión. El hecho que ha provocado la caída de hoy es la presentación de unas cuentas de resultados que no han gustado a los inversores.

Rovi cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio de 9,4 millones de euros, lo que supone una caída del 48% interanual. Los resultados se han visto afectados por el aumento de los gastos, el menor impulso del negocio de heparinas y un ajuste a la baja en sus objetivos anuales.

Por su parte, la facturación total resistió en los 154,7 millones de euros, prácticamente igual que el año pasado, a pesar del leve retroceso del 2% en los ingresos operativos. El EBITDA ha caído un 33%, hasta 20,3 millones de euros, mientras que el EBIT ha retrocedido un 47%, hasta 12,1 millones.

Analizando el valor desde el punto de vista técnico, observamos que Laboratorios Rovi ha mantenido un interesante gráfico alcista con una formación de mínimos y máximos ascendentes iniciada en abril de 2025 cerca de la zona de los 44,80 euros por título.

Este desarrollo alcista nos ha dejado una doble directriz : la primera extendida desde esos mínimos hasta finales de 2025 y una nueva directriz alcista con una mayor pendiente a partir de ese momento.

Esta nueva progresión alcista nos dejó unos máximos interanuales en formato intradiario en la zona de los 86,70 euros por título. Justo en ese momento, y ante la imposibilidad de alcanzar la zona de máximos históricos que se vieron en mayo de 2024 en los 91,36 euros, Rovi comenzó a mostrar síntomas de debilidad y se produjo una fuerte corrección que llevó el valor rápidamente hacia la zona de los 78,20 euros.

Se acometió así una caída en solamente ocho sesiones en la que los títulos de Laboratorios Rovi cedieron cerca del 10% de su capitalización bursátil, perdiendo incluso la directriz alcista que había venido apoyando el movimiento hasta entonces.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi.png Eduardo Bolinches TradingView

Este deterioro técnico ha llevado en los últimos días a Laboratorios Rovi a perder la media móvil de corto plazo que pasa por la zona de los 81 euros por título. Los alcistas han sido incapaces de recuperarla y, además, justo en esa media móvil pasa una resistencia intermedia que el valor no ha logrado superar.

La caída de hoy de más de doble dígito ha abierto un importante hueco a la baja y el valor trata de generar algún tipo de apoyo en la zona de los 70 euros por título. Hay que tener en cuenta que esta zona se corresponde con casi el 20% de caída desde sus máximos del año alcanzados en abril, una caída importante que ha elevado los niveles de sobreventa de forma drástica, perdiendo también la media móvil de medio plazo.

Para tratar de averiguar dónde están los niveles técnicos del valor, deberemos trazar los niveles de corrección proporcional Fibonacci al último tramo alcista; es decir, el que va desde los 53,85 euros hasta los máximos interanuales comentados.

De este modo, buscaremos los niveles técnicos en los que previsiblemente pueda apoyarse el valor para detener su deterioro en el muy corto plazo.

Así pues, y teniendo en cuenta los niveles de retorno proporcional, tenemos una zona de apoyo clara en los 66,40 euros que, junto con el paso de su media móvil de largo plazo podría detener el deterioro del valor ya que habría retrocedido hasta el último de los niveles de corrección proporcional 61,8% de toda la subida anterior.

Para intentar buscar la formación de un rebote técnico, deberemos esperar a que Laboratorios Rovi se acerque a la zona de los 67,65 euros por acción.

En ese punto, el valor estaría ya muy cerca de los soportes mencionados y nos permitiría introducir una orden de compra de como mucho un tercio de la posición habitual para este tipo de activos, buscando un rebote con un primer objetivo en la zona de los 70,25 euros y un segundo en 74,15 euros, que es su siguiente resistencia, situando una orden de protección asociada en la pérdida de los 65,85 euros.

Como alternativa a esta estrategia, si el valor comienza a rebotar desde niveles actuales cercanos a los 70 euros, donde encontramos el soporte del 50% de su retorno proporcional Fibonacci, y supera los máximos de hoy en la apertura (la zona de los 72,40 euros), Laboratorios Rovi elevará drásticamente las probabilidades de ir a buscar el cierre parcial del hueco bajista generado hoy.

Esto también nos permitiría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en la zona de los 76,50 euros y una orden de protección que pase por no perder más del 3% desde el nivel de entrada.