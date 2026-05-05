TSK saldrá a bolsa el 13 de mayo con un rango de entre 4,45 y 5,05 euros por acción

TSK utilizará los fondos para reforzar su patrimonio y acelerar su plan estratégico enfocado en la expansión internacional y proyectos de transición energética y descarbonización industrial.

La oferta pública inicial incluirá la emisión de hasta 33,7 millones de nuevas acciones, con una opción adicional para Banco Santander de hasta el 15% del tamaño de la oferta.

La compañía alcanzará una capitalización bursátil entre 530 y 582 millones de euros tras la ampliación de capital, y hasta 605 millones si se ejerce la sobreadjudicación.

TSK debutará en bolsa el 13 de mayo en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, con un precio por acción entre 4,45 y 5,05 euros.

TSK Electrónica y Electricidad debutará en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el próximo 13 de mayo, en una oferta pública inicial dirigida a inversores cualificados con un rango indicativo de precios entre 4,45 y 5,05 euros por acción, según el folleto de la oferta aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En función de ese rango y tras la ampliación de capital, la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 530 y 582 millones de euros, que podría situarse entre 553 y 605 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreadjudicación.

La oferta consistirá en una suscripción de nuevas acciones por un importe bruto de aproximadamente 150 millones de euros, lo que implica emitir entre 33,7 millones y 29,7 millones de títulos, en función del precio definitivo.

Adicionalmente, TSK concederá a Banco Santander, como entidad estabilizadora, una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta, equivalente a un máximo de 22,5 millones de euros y hasta 5,06 millones de acciones adicionales.

El proceso de book-building arrancará el 6 de mayo y se prolongará hasta el día 11, fecha en la que se fijarán el precio final y el tamaño definitivo de la oferta, que se comunicarán a la CNMV.

Las acciones, que cotizarán con el ticker TSK, se liquidarán también el 13 de mayo, coincidiendo con el inicio de la negociación en las Bolsas españolas.

Banco Santander y CaixaBank actuarán como joint global coordinators, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets serán joint bookrunners de la operación. Banca March ejerce además como asesor financiero de la compañía, Hogan Lovells como asesor legal de TSK y Garrigues como asesor legal de las entidades colocadoras.

Fondos netos

TSK destinará los fondos netos a reforzar su patrimonio neto y ganar flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico, con foco en la expansión en Europa, Norteamérica y Oriente Medio y en proyectos ligados a la transición energética, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y el manejo de minerales críticos.

El grupo, de carácter familiar y con sede en Gijón, registró en 2025 unos ingresos de explotación de 1.035 millones de euros y cuenta con más de 1.500 empleados y presencia global en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.