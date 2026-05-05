ACS vive su mejor sesión bursátil desde 2020 y eleva al 58% la revalorización acumulada en 2026

El 18% de la cartera de ACS es infraestructura digital, porcentaje que sube al 37% en su filial estadounidense Turner, beneficiándose del auge de la inteligencia artificial.

El impulso bursátil está vinculado a la revisión al alza del precio objetivo por Jefferies y al auge de la infraestructura digital, especialmente centros de datos.

La compañía lidera el Ibex 35 en 2026, acumulando una revalorización anual del 58% y dejando muy atrás a sus competidores.

ACS ha cerrado su mejor sesión bursátil desde 2020, con un repunte del 9,85% y sus acciones en 133,80 euros.

ACS ha protagonizado una jornada sobresaliente en el parqué, despidiendo la sesión con un repunte del 9,85% que ha impulsado sus acciones de forma definitiva hasta los 133,80 euros.

Se trata de la jornada más alcista para el valor desde noviembre de 2020, coincidiendo con el histórico rally bursátil que desataron en su momento los anuncios de las vacunas contra el coronavirus.

Con este último acelerón, la cotizada se corona como el valor más alcista del Ibex 35 en lo que va de año. Acumula una revalorización anual que ronda el 58%, dejando muy atrás a Repsol, que ocupa el segundo lugar del selectivo con un alza del 48%.

Escalada bursátil

El comportamiento en 2026 no es un evento aislado, sino la guinda a una racha histórica e ininterrumpida.

El grupo de infraestructuras encadena ejercicios positivos de manera sostenida: cerró 2025 disparándose cerca de un 80% y en 2024 avanzó casi un 27%. Ya en 2023 logró sumar más de un 60% a su valorización.

De hecho, la empresa ha borrado por completo y dejado muy atrás las caídas sufridas durante el año de la pandemia (cuando retrocedió en torno a un 20%), multiplicando su valor a lo largo del último lustro.

El principal detonante de la oleada de compras registrada este martes ha sido la revisión al alza de sus estimaciones parte de la firma de análisis Jefferies.

Dichos expertos han mejorado el precio objetivo de ACS desde los 116 hasta los 143 euros por título.

Este renovado apetito inversor se fundamenta en la profunda transformación del grupo, un cambio de perfil avalado por otras casas de análisis estadounidenses que incluso sitúan a la acción rozando los 150 euros.

El motor tecnológico

El mercado ha detectado un claro desequilibrio estructural que beneficia a la constructora.

La inmensa necesidad de construir nuevos centros de datos —la infraestructura física indispensable para sostener el boom de la inteligencia artificial— supera en estos momentos de forma considerable a la capacidad de oferta que tiene el sector a nivel mundial.

La fiebre por la infraestructura digital es el gran catalizador detrás de estas cifras.

Según señala Javier Cabrera, analista de XTB, la filial estadounidense de la compañía, Turner, ha logrado posicionarse como "un socio estratégico para hiperescaladores como Meta en la construcción de centros de datos".

Cabrera destaca que las previsiones de inversión de estos gigantes tecnológicos apuntan a un desembolso conjunto que probablemente superará los 700.000 millones de dólares durante este 2026, inyectando un flujo de capital del que la constructora española será beneficiaria directa.

Para dimensionar el impacto real en el negocio que tanto está atrayendo a los accionistas, el experto de XTB detalla que "el 18% de la cartera de proyectos de ACS está formada por infraestructura digital".

El porcentaje que se dispara hasta el 37% si se observa exclusivamente a su citada división norteamericana.

Además, Cabrera advierte de la velocidad a la que crece este segmento, recordando que durante el pasado 2025 esta cartera de proyectos digitales "prácticamente se dobló".

Próximos resultados

Al margen del espectacular empuje de los centros de datos, la evolución bursátil de ACS también se asienta sobre el buen comportamiento de otros nichos constructivos como la logística, el transporte o el ámbito sanitario.

Paralelamente, aunque la industria tecnológica global se enfrenta a escollos importantes como garantizar el suministro eléctrico, el analista de XTB recalca que la compañía está logrando capitalizar la coyuntura al perfilarse como un socio fiable, adjudicándose proyectos clave en regiones tan dispares como Malasia o Países Bajos.

Tras este repunte sin precedentes recientes, todas las miradas se concentran ahora en la presentación de resultados del primer trimestre, programada para el próximo 12 de mayo.

El parqué escrutará con lupa el nivel de dinamismo de su cartera tecnológica en Norteamérica, así como la aportación de su filial europea Hochtief, cuya valoración también acaba de ser impulsada con fuerza hasta los 480 euros por acción.