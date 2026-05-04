El Ibex 35 cae un 2% y el crudo repunta un 5% tras los ataques de Irán a un buque de EEUU

Irán dispara dos misiles contra un buque de EEUU que intentaba cruzar Ormuz, obligando a la embarcación a retirarse.

El precio del petróleo Brent sube un 5,14%, hasta los 113,77 dólares por barril, mientras que el West Texas repunta un 4,98%.

El Ibex 35 cae un 2,18% y lidera las pérdidas europeas tras el ataque iraní a un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Los mercados vuelven a reflejar las tensiones que sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Las bolsas europeas arrancan mayo con sólidas caídas después de que el Ejército iraní haya anunciado que ha disparado misiles contra un buque estadounidense para impedir su entrada en el paso estratégico.

Así, el Ibex 35 materializaba las informaciones que llegaban desde Oriente Próximo y se consolidaba como el selectivo más bajista del Viejo Continente al ceder un 2,18% pasada la media sesión de este lunes. Con la caída, el principal selectivo español retrocedía hasta los 17.499,64 puntos.

Los principales parqués agudizaban las caídas que ya acumulaban tras un inicio de sesión aparentemente tranquilo. El Dax alemán cedía un 0,67%; el Cac francés, un 1,46%, y el FTSE Mib italiano, un 1,27%.

Al otro lado del charco, los futuros pronostican una apertura bajista en Wall Street. La cotización del Dow Jones descendía un 0,44% mientras el S&P 500 bajaba un 0,16% y el Nasdaq retrocedía un 0,07%.

El petróleo también traducía en sus precios las nuevas fricciones en el enclave estratégico. El Brent, el crudo de referencia europeo, subía un 5,14%, hasta los 113,77 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, repuntaba un 4,98%, hasta los 107 dólares por barril.

El petróleo ya vivió a finales de la semana pasada dos sesiones críticas en las que llegó a alcanzar los 126 dólares por barril. ¿La razón de la subida? Donald Trump comunicó su voluntad de seguir queriendo mantener el estrecho de Ormuz bloqueado.

El mandatario estadounidense manifestó que obstaculizar el paso por el golfo le parecía "más efectivo" en su ofensiva contra Irán que bombardear el país.

También la semana pasada se conocía la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP+, el mayor cartel petrolero del mundo.

El movimiento supone un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo en plena crisis del crudo. El oligopolio energético anunció el viernes una subida de la producción de 188.000 barriles diarios a partir de junio.

La situación en Ormuz

El fin de semana ha supuesto un nuevo giro en la narrativa. El mandatario estadounidense anunció el domingo el comienzo de lo que él mismo ha denominado Proyecto Libertad. Bajo esta guía, EEUU pretende orientar a buques y tripulaciones a escapar del golfo Pérsico.

El propio Trump, anunciaba en la víspera que este lunes se pondría en marcha la iniciativa "humanitaria". Un plan al que el régimen iraní ha contestado advirtiendo de que atacaría cualquier buque extranjero que intentase cruzar Ormuz protegido por el plan de EEUU y sin recibir la correspondiente autorización.

Una amenaza que Irán no se ha tomado a la ligera. En un comunicado recogido por la agencia estatal Fars, el Ejército iraní ha asegurado que su Armada ha atacado a un buque estadounidense que intentaba acceder al estrecho de Ormuz.

En concreto, Teherán ha disparado dos misiles contra la embarcación y esta ha sido incapaz de continuar su curso, lo que ha hecho que tuviera que retroceder y huir del enclave estratégico.

El movimiento se produce después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní haya delimitado su área de control en el golfo. El órgano militar ha publicado un nuevo mapa de área del estrecho en el que reivindica las áreas que según el régimen iraní se encuentran bajo su poder.

Mientras, la percepción del estado de las negociaciones es desigual para las distintas partes. Donald Trump comentaba el sábado que sus representantes estaban manteniendo "conversaciones muy positivas con Irán" y afirmaba que "podrían tener un resultado muy positivo para todos".

La visión es muy diferente a la que expone Teherán. El régimen iraní considera que las demandas estadounidenses son excesivas y se mantiene firme ante sus exigencias plasmadas en el acuerdo de 14 puntos sobre el que ya trabaja Estados Unidos con el objetivo de dar una respuesta oficial.