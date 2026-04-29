Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,74%) pierde los 17.700 puntos: el petróleo (+7%) avista los 120 dólares
El selectivo se ha enfrentado a una jornada cargada de resultados empresariales y en la que se reúne la Reserva Federal (Fed).
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 15:46 Canadá mantiene los tipos de interés en el 2,25%
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:01 La inflación alemana se estabiliza en el 2,9%
- 09:53 Analizamos el comportamiento de las acciones de Santander
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:53 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:30 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:52 Resultados de Santander, gana 5.455 millones gracias a la venta de filial en Polonia
- 07:47 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con un descenso del 0,74% con el que se sitúa en los 17.642 puntos. El selectivo se ha enfrentado a una jornada cargada de resultados empresariales y en la que se conocerá la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).
- Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia.
- Iberdrola gana 1.711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio neto ajustado para 2026.
- Aena gana 329 millones hasta marzo, un 9,3% más, y eleva sus ingresos un 11,6%.
- Redeia eleva un 1,8% su beneficio a marzo, hasta 140 millones, e impulsa inversiones hasta los 350 millones.
- Naturgy impulsa un 4,7% su beneficio a marzo, hasta los 530 millones de euros.
- Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más.
- Todas las principales bolsas europeas registran descensos. El Dax alemán pierde un 0,39%; el Cac 40 francés, un 0,39%; el FTSE 100 británico, un 1,18%, y el FTSE Mib italiano, un 0,45%.
- En Wall Street, el Dow Jones baja un 0,67% y el S&P 500, un 0,15%, mientras que el Nasdaq Composite repunta un 0,02%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 7,2%, hasta los 119,27 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 7,3%, hasta los 107,24 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural neerlandés TTF avanza un 7,69%, hasta los 46,93 euros/megavatio hora.
- El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.
- Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.
- El alto el fuego entre el Líbano e Israel, casi dos semanas después, registra violaciones diarias cada vez más graves que recuerdan a la situación vivida tras la guerra de 2024 y que hacen temer por la solidez de una medida acordada a priori al menos hasta mediados de mayo.
- Este miércoles se termina la reunión de la Fed. Se espera que el banco central estadounidense mantendrá los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.
- El candidato de Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha superado con éxito uno de los principales escollos para sustituir a Jerome Powell: la votación del Comité de Banca del Senado de Estados Unidos.
- Tras el cierre de Wall Street, varios de los conocidos como Los siete magníficos, Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet, darán a conocer sus resultados.
- El euro sigue con su lucha por mantenerse por encima de la zona de los 1,17 billetes verdes.
- El oro cede un 0,4%, hasta los 4.578,25 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, reconquista los 77.000 dólares.
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A&G y Gestilar impulsan el desarrollo de 288 viviendas de alquiler asequible en Los Ahijones
A&G Global Investors y Gestilar impulsarán conjuntamente el desarrollo de 288 viviendas en régimen de alquiler asequible en Los Ahijones (Vicálvaro), uno de los principales desarrollos urbanísticos del sureste de la capital. Se trata de una alianza de primer nivel en la que A&G se encargará de canalizar el capital institucional público y privado, mientras que la compañía inmobiliaria liderará la promoción y desarrollo del proyecto.
El proyecto, con una inversión cercana a 70 millones de euros, moviliza capital privado y fondos públicos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF Spain) para dar respuesta al déficit habitacional.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la jornada
El Ibex 35 encara el tramo final de la sesión con pérdidas del 0,74%, situándose en los 17.644 puntos. El selectivo español luchó durante gran parte de la jornada por conservar su media móvil de medio plazo, un nivel técnico que llegó a perderse en algunos momentos. El índice español osciló entre los 17.756 y los 17.576 puntos.
Este clima de inestabilidad responde al nerviosismo de los inversores ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Con los números rojos imperando a pocos minutos del cierre, el mercado aguarda en tensión el mensaje de la Fed, que se conocerá una vez que las plazas europeas hayan echado el cierre definitivo.
El podio de ganadores, a esta hora, está formado por: Mapfre (+1,58%), Repsol (+1,46%) y Banco Santander (+0,95%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-4,08%), Naturgy (-3,92%) y Puig Brands (-3,71%).
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Visa lidera el Dow Jones con una subida del 8,5%
Dentro del promedio industrial Dow Jones, Visa se posiciona como el valor más alcista de la jornada con un sólido avance del 8,5%. A este impulso se suman Amazon, que gana un 1,90%, y Cisco Systems, con una subida del 1,82%.
En el extremo opuesto, Boeing encabeza las pérdidas al caer un 3,5%, seguido por Serwin-Williams, que retrocede un 2,21%
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El petróleo sube con fuerza y ya gana más del 4,5% en la sesión
El precio del crudo registra alzas superiores al 4,5% tras los últimos datos de inventarios, que confirman una mayor presión sobre la oferta. El Brent de referencia en Europa se sitúa en los 109 dólares, mientras que el West Texas americano alcanza los 104,5 dólares por barril.
Este rally alcista viene impulsado por el temor a que el conflicto en el estrecho de Ormuz bloquee una de las rutas marítimas más críticas para el suministro global.
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El euro se apoya en su media móvil frente al dólar
La moneda única muestra un escaso movimiento tendencial en su cruce contra el billete verde, registrando un descenso del 0,24%. El euro cotiza ligeramente por debajo de la cota de los 1,17 dólares, situándose exactamente en los 1,1690 dólares.
En este escenario, la media móvil de 200 periodos está actuando como un soporte dinámico clave, permitiendo que la divisa mantenga el tipo a pesar de la presión bajista.
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Fuerte rebote del Ibex 35
El selectivo español ha reaccionado con agresividad tras tocar la zona de los 17.600 puntos, protagonizando un rebote rápido de 70 enteros. Esta violenta respuesta de los alcistas frente a la presión previa de los bajistas ha disparado la volatilidad en el parqué madrileño.
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Los bajistas arrastran al Ibex 35 a los 17.600 puntos
La apertura de Wall Street ha traído consigo una nueva fase de ajuste intradiario para el selectivo español, que cede a la presión vendedora.
El índice profundiza sus números rojos con una caída del 0,90%, lo que devuelve su cotización al entorno crítico de los 17.600 enteros.
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Canadá mantiene los tipos de interés en el 2,25%
El Banco de Canadá ha anunciado su decisión de mantener los tipos de interés sin cambios en el 2,25%, cumpliendo con las expectativas del mercado.
La institución opta por la estabilidad monetaria en una jornada marcada por la cautela, situando la tasa oficial en línea tanto con el pronóstico de los analistas como con el registro del periodo anterior.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 reconquista los 17.690 antes de la apertura americana
El selectivo español intenta reducir las pérdidas acumuladas antes de la apertura en Estados Unidos, situando su caída en el 0,47% tras recuperar la cota de los 17.690 puntos. A pesar de este movimiento de resistencia, la mayoría de los componentes del índice permanecen en terreno negativo.
En la parte alta del parqué destacan Repsol, ACS y Banco Santander, con avances que superan el 1,15% en cada caso. Esta fortaleza contrasta con el severo castigo que siguen recibiendo Aena, Solaria y Naturgy, cuyos retrocesos superan el 3,5%, lastrando la recuperación definitiva del índice nacional.
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Resumen a media sesión
Los índices europeos alcanzan la media sesión con caídas generalizadas que no llegan a superar el 1%. Mientras tanto, Wall Street apunta a una apertura mixta con sesgo negativo, a excepción del Nasdaq 100 que avanza un 0,23%. El gran protagonista es el petróleo, con subidas cercanas al 4% que sitúan tanto al Brent como al West Texas por encima de los 100 dólares por barril.
En el mercado de materias primas y divisas, el oro y la plata registran descensos, al tiempo que el euro pierde posiciones frente al dólar. Por su parte, el Bitcoin logra sumar un 1,06%.
Por su parte, el Ibex 35 consigue mantenerse por encima de su media móvil de 200 periodos, aguantando el nivel de los 17.674 puntos a pesar del entorno de debilidad en el resto del continente.
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Última hora: Irán amenaza con una acción militar sin precedentes
Teherán ha elevado la tensión internacional al advertir de una respuesta militar sin precedentes contra Estados Unidos si continúan las incautaciones de buques vinculados a Irán.
Según fuentes de seguridad de alto nivel citadas por la televisión estatal Press TV, el país persa considera estas interceptaciones como actos de piratería y una violación directa de la legalidad internacional.
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El Ibex 35 se estanca en un rango estrecho
El selectivo español apenas muestra movimiento desde el punto de vista técnico tras las últimas dos horas y media de sesión. El índice se mantiene encajonado en un rango de apenas 40 puntos, fluctuando entre los 17.640 y los 17.680 enteros.
Esta falta de volatilidad refleja una calma tensa en el mercado, sin que se observen catalizadores claros que fuercen una ruptura de estos niveles en lo que va de jornada.
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Los inventarios minoristas en EE. UU. crecen un 0,5%
Los inventarios minoristas estadounidenses, excluyendo el sector de automoción, registraron un incremento del 0,5% según los datos preliminares.
Esta cifra supone una ligera aceleración respecto al 0,4% del periodo anterior, reflejando un aumento en el almacenamiento de mercancías por parte de los distribuidores antes de llegar al consumidor final.
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Los inicios de viviendas en EE. UU. se disparan en abril
El mercado inmobiliario estadounidense muestra una fortaleza inesperada con un incremento mensual del 10,8% en el inicio de viviendas, una cifra que pulveriza la caída del 0,4% prevista por los analistas.
En términos absolutos, las construcciones iniciadas alcanzaron los 1,502 millones de unidades, situándose muy por encima de los 1,38 millones proyectados y superando el registro previo de 1,487 millones.
Estos datos reflejan un fuerte dinamismo en el sector de la construcción frente a las previsiones de enfriamiento.
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Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. superan lo previsto
Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos crecieron un 0,8% en el último registro, superando el 0,5% que esperaba el mercado.
Este dato supone una notable recuperación frente a la caída del 1,3% del periodo anterior, lo que indica un mayor dinamismo de la actividad manufacturera y una mejora en la confianza del sector industrial estadounidense.
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El euríbor sube en abril y encarece las hipotecas
A falta de una jornada para el cierre operativo del mes, el euríbor cierra abril en el entorno del 2,742%, una cifra superior a la del cierre del pasado mes de marzo (2,565%) y que deja una nueva subida en la cuota de las hipotecas variables que se revisen anualmente.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Micron: 527,23 dólares (+4,55%)
NVIDIA: 213,66 dólares (+0,23%)
Intel: 86,16 dólares (+1,94%)
AMD: 329,77 dólares (+2,03%)
Seagate: 676,00 dólares (+16,75%)
Microsoft: 427,68 dólares (-0,37%)
Amazon.com: 259,33 dólares (-0,14%)
Tesla: 375,90 dólares (-0,03%)
Alphabet A: 348,80 dólares (-0,28%)
Western Digital: 430,04 dólares (+9,99%)
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La inflación alemana se estabiliza en el 2,9%
El IPC preliminar de Alemania para el mes de abril se sitúa en el 2,9%, cumpliendo con lo esperado por el mercado aunque ligeramente por encima del 2,7% previo.
Por su parte, el IPCA —que armoniza los precios con el resto de Europa— también marca un 2,9%, una cifra mejor de lo previsto por los analistas, que situaban el dato en el 3,1%.
Estos indicadores reflejan una contención en la subida de precios respecto a las previsiones más pesimistas en la mayor economía de la eurozona.