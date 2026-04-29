Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,74%) pierde los 17.700 puntos: el petróleo (+7%) avista los 120 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con un descenso del 0,74% con el que se sitúa en los 17.642 puntos. El selectivo se ha enfrentado a una jornada cargada de resultados empresariales y en la que se conocerá la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

- Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia.

- Iberdrola gana 1.711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio neto ajustado para 2026.

- Aena gana 329 millones hasta marzo, un 9,3% más, y eleva sus ingresos un 11,6%.

- Redeia eleva un 1,8% su beneficio a marzo, hasta 140 millones, e impulsa inversiones hasta los 350 millones.

- Naturgy impulsa un 4,7% su beneficio a marzo, hasta los 530 millones de euros.

- Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más.

- Todas las principales bolsas europeas registran descensos. El Dax alemán pierde un 0,39%; el Cac 40 francés, un 0,39%; el FTSE 100 británico, un 1,18%, y el FTSE Mib italiano, un 0,45%.

- En Wall Street, el Dow Jones baja un 0,67% y el S&P 500, un 0,15%, mientras que el Nasdaq Composite repunta un 0,02%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 7,2%, hasta los 119,27 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 7,3%, hasta los 107,24 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural neerlandés TTF avanza un 7,69%, hasta los 46,93 euros/megavatio hora.

- El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.



- Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.

- El alto el fuego entre el Líbano e Israel, casi dos semanas después, registra violaciones diarias cada vez más graves que recuerdan a la situación vivida tras la guerra de 2024 y que hacen temer por la solidez de una medida acordada a priori al menos hasta mediados de mayo.

- Este miércoles se termina la reunión de la Fed. Se espera que el banco central estadounidense mantendrá los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

- El candidato de Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha superado con éxito uno de los principales escollos para sustituir a Jerome Powell: la votación del Comité de Banca del Senado de Estados Unidos.

- Tras el cierre de Wall Street, varios de los conocidos como Los siete magníficos, Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet, darán a conocer sus resultados.

- El euro sigue con su lucha por mantenerse por encima de la zona de los 1,17 billetes verdes.

- El oro cede un 0,4%, hasta los 4.578,25 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, reconquista los 77.000 dólares.