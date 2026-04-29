Banco Santander enfrenta una prueba clave en los 10,50 euros para dar continuidad al rebote técnico

Santander ha recibido la aprobación regulatoria para cerrar la compra de TSB a Banco Sabadell por unos 3.000 millones de euros.

El beneficio ordinario del banco creció un 12%, hasta los 3.560 millones de euros, mostrando solidez en su negocio recurrente.

La entidad ha presentado un beneficio neto de 5.455 millones de euros hasta marzo, impulsado en parte por la venta de su división en Polonia.

Banco Santander enfrenta una resistencia clave en los 10,50 euros por acción, necesaria para consolidar su actual rebote técnico en bolsa.

La incertidumbre geopolítica en Irán y el desempeño del sector tecnológico marcan el ritmo de los parqués antes de la próxima resolución de la Reserva Federal. Con el barril de petróleo al alza debido a la falta de tregua en Oriente Próximo, los inversores actúan con cautela.

Esta reunión de la Fed, que se celebrará hoy miércoles, tiene un matiz especial: será la despedida de Jerome Powell como presidente del organismo. El consenso del mercado apunta a que las tasas se mantendrán sin cambios.

En este escenario, el Ibex 35, que acoge resultados empresariales de algunas de sus cotizadas, buscará algún catalizador que permita salir del rango lateral en el que se encuentra. Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones del Banco Santander, que ha presentado sus cuentas recientemente.

El arranque de año para la entidad ha sido excepcional, alcanzando un beneficio neto de 5.455 millones de euros hasta marzo. Aunque esta cifra supone un crecimiento del 60%, hay que tener en cuenta el impacto positivo de la venta de su división en Polonia, operación que aportó 1.895 millones de euros extraordinarios en enero.

No obstante, el negocio recurrente también muestra una gran solidez: el beneficio ordinario subió un 12%, situándose en 3.560 millones de euros.

Además, Banco Santander ha obtenido el permiso que necesitaba de los reguladores para cerrar la compra de TSB a Banco Sabadell por unos 3.000 millones de euros, por lo que finalmente podrá concluir una operación anunciada a mediados del año pasado.

Si analizamos las acciones bajo un riguroso análisis técnico, observamos que el valor mantiene una estructura muy sólida de mínimos y máximos crecientes que se inició tras el proceso correctivo experimentado durante marzo de 2025.

Tras marcar unos mínimos en la zona de los 4,53 euros por acción, los títulos de Banco Santander iniciaron una secuencia alcista que elevó su cotización hasta los 11,26 euros, sus máximos históricos en formato intradiario alcanzados el pasado 3 de febrero. En este sentido, la media móvil de 200 periodos fue la que realmente aguantó el envite de los bajistas, deteniendo las ventas.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Ese intenso rebote derivó en la apertura de algunos huecos al alza logrando batir resistencias importantes como la zona de los 10 euros por acción. Este hecho permitió recuperar gran parte del último proceso bajista y mostrar síntomas de fortaleza a corto y también a medio plazo.

Si tenemos en cuenta lo ocurrido en las últimas semanas, observamos que tras una pequeña fase de ajuste el valor ha vuelto a generar un claro apoyo cerca de los 10 euros, donde confluye tanto el soporte horizontal situado en los 10,05 como sus dos medias móviles de corto y medio plazo, permitiendo a los alcistas reactivarse.

Actualmente, Banco Santander se enfrenta a una resistencia horizontal muy importante situada en los 10,50 euros por acción que trata de batir en estos momentos para poder generar continuar en su actual fase de rebote técnico.

En la sesión de hoy, la entidad ha abierto con un pequeño hueco al alza, pero debe confirmar la superación de esa resistencia con los filtros adecuados para aumentar las probabilidades de buscar niveles sensiblemente superiores.

Teniendo en cuenta este escenario, si ya se tienen acciones en cartera, lo más recomendable sería mantener.

En cualquier caso, y como estrategia operativa a plantear, esperaremos a que el valor supere la resistencia de los 10,50 euros pero sobre todo que supere el hueco bajista que todavía permanece abierto y que tiene su origen en la zona de los 10,55 euros en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Este hecho permitiría pensar que la cotización continuará con el rebote e incluso se podría introducir una orden de compra, estableciendo un primer objetivo en la zona de los 10,80 euros y un segundo en los 11 euros por acción.

Con todo, dado que el Ibex 35 se encuentra en un lateral y el panorama geopolítico no se esclarece, deberemos situar una orden de protección a no más del 3% desde el nivel de entrada.

Como alternativa, si vemos que el banco no puede con la resistencia y el precio se acerca a los 10,20 euros, zona donde confluye soportes dinámicos como sus medias móviles de 100 y 50 periodos (corto y medio plazo) los altos niveles de sobreventa a los que se llegará, permitirán buscar un rebote técnico con un objetivo en los 10,50 y una orden de protección asociada a la pérdida de los 10,02 euros en base cierres.