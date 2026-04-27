Acciona activará una señal de entrada si confirma la superación de los 242 euros

La superación de los 242 euros abre la puerta a buscar los máximos históricos en los 260 euros, recomendándose protección por debajo de 237,80 euros.

El impulso en Acciona viene respaldado por los sólidos resultados de su filial alemana Nordex y la posible venta de Bestinver, valorada en unos 600 millones de euros.

Acciona destaca entre los valores más alcistas del Ibex 35 tras superar la resistencia clave de los 242 euros por acción.

El mercado sigue operando con prudencia ante la posible reapertura del estrecho de Ormuz, una propuesta que Irán habría enviado a Washington para reactivar las negociaciones de paz. Sin embargo, este optimismo diplomático no ha frenado el avance del crudo Brent, que mantiene su tendencia alcista.

Esta semana es crucial, puesto que conoceremos las decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, sumadas a los resultados de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Alphabet.

Por su parte, el Ibex 35 viene de afrontar una semana negativa al dejarse algo más del 4%. Hoy lunes, el índice peleará por recuperar los 11.700 puntos y buscar una recuperación, aunque la cautela se impone. Examinando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona, que se sitúan entre los valores más alcistas en los primeros intercambios.

El panorama para el valor mejora gracias al impulso de su filial alemana, Nordex. Tras presentar unos resultados del tercer trimestre superiores a lo estimado, la firma de aerogeneradores elevó sus objetivos de margen de beneficio, lo que provocó un interesante rally en su cotización. Este éxito se apoya tanto en la buena ejecución de sus servicios como en la estabilidad del mercado actual.

Además, otro de los hechos que también está favoreciendo avances en el valor es que Acciona está explorando la venta de su gestora de activos, Bestinver, una operación con la que aspira a alcanzar una valoración de aproximadamente 600 millones de euros.

Analizando los títulos de Acciona desde el punto de vista técnico, observamos un valor —y sobre todo un sector, el de la construcción— que se encuentra en un momentum bastante positivo. En el caso de Acciona, el valor ha venido desarrollando una secuencia de mínimos y de máximos crecientes iniciada desde abril de 2025, cerca de la zona de los 100 euros por título.

Desde ese momento podemos trazar incluso una directriz alcista o zona de mínimos crecientes donde observamos varios apoyos, sobre todo durante los meses de enero y de febrero. A partir de ese momento, los alcistas retomaron el impulso y provocaron que el precio de sus títulos formara una importante aceleración.

Evolución de los títulos de Acciona.png Eduardo Bolinches TradingView

Examinando el comportamiento de sus indicadores adelantados, observamos que el valor acumula una importante sobrecompra en el corto y también en el medio plazo, pero este hecho es algo que no están tomando en consideración los inversores y no impide que el valor siga avanzando de forma consistente.

Que Acciona sea un valor fuerte es un hecho ya constatado, puesto que así nos lo muestran sus tres medias móviles más representativas; es decir, la de corto, medio y largo plazo, que muestran una fuerte pendiente ascendente.

Además, incluso se puede observar un cierto incremento en el volumen de contratación justo cuando el valor formó un suelo de mercado o soporte cerca de la zona de los 200 euros.

En la sesión de hoy, Acciona está superando una resistencia importante en los 240 y, sobre todo, por encima de los 242 euros por título, que conformaban una zona de control importante donde el valor ha estado chocando durante prácticamente todo lo que llevamos del mes de abril.

Así pues, la superación de la barrera de los 242 euros por título con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel nos permitiría poder introducir una orden de compra de, como mucho, un tercio de lo que destinemos a un valor de estas características, dadas las condiciones técnicas en las que se encuentra.

Esta superación de resistencias abriría las puertas a una nueva pata alcista tendente a buscar los máximos históricos, en formato intradiario, que se alcanzaron en la jornada del pasado 27 de febrero en la zona de los 260 euros, nivel que consideraremos como su primer objetivo.

De todas formas, y dada la volatilidad del propio mercado, para evitar que se produzca un giro inesperado del mismo y proteger nuestra inversión deberíamos colocar una orden de protección por debajo de los mínimos de la jornada de hoy; es decir, por debajo de los 237,80 euros en base cierres.