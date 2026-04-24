Puig recupera un 38,5% desde su mínimo en bolsa tras el inicio de sus conversaciones de fusión con Estée Lauder

Estée Lauder habría encargado a JPMorgan estructurar 5.000 millones de euros para una posible opa sobre Puig.

El cambio de CEO y las buenas valoraciones de analistas han impulsado el optimismo en torno a Puig.

La compañía catalana acumula una revalorización del 22% en el Ibex 35 en el último mes.

Puig ha subido un 38,5% desde su mínimo en bolsa tras el inicio de negociaciones de fusión con Estée Lauder.

Se cumple un mes desde que se conoce que Puig Brands se encuentra negociando su fusión con Estée Lauder. Y en este tiempo, la compañía se ha disparado un 22% en el Ibex 35.

Esta remontada ha sido también un impulso bursátil para la compañía catalana y le ha ayudado a escapar de la zona de mínimos. En concreto, ha remontado un 38,5% desde el pasado 13 de octubre, día en el que fijó la cotización más baja en su corta trayectoria en el Ibex 35.

Puig es el último valor que debutó en el principal selectivo español. Lo hizo en mayo de 2024, con un precio de salida a bolsa de 25,5 euros por acción.

Sin embargo, la trayectoria bajista en sus primeros dos años en el Ibex 35 le hizo tocar mínimos en los 13,28 euros por acción. De hecho, ni el balance de la parte de 2024 ni el primero anual completo -el de 2025- han sido positivos.

2026 apunta a ser el primer cómputo anual que Puig podría terminar en positivo. En lo que va de año, la multinacional catalana acumula un rendimiento del 23,5%.

Aunque hasta hace apenas un mes el desempeño era más débil. En concreto, al término de los tres primeros meses del año Puig acumulaba un rendimiento del 13,5% en el Ibex 35.

La multinacional catalana se encuentra en conversaciones para alcanzar una posible fusión de sus negocios con el gigante del lujo Estée Lauder Companies. Y esta operación ha sido un gran catalizador para impulsar su trayectoria en el índice madrileño. Aunque no la única.

Nuevo futuro

Apenas una semana antes de conocerse los planes de futuro de la compañía catalana, Puig anunció el cambio de su consejero delegado. José Manuel Albesa pasó a ser el CEO de la multinacional de belleza en sustitución de Marc Puig, quien sí que sigue siendo el presidente ejecutivo.

Este movimiento ya empezó a generar algo de optimismo en el mercado. Un optimismo que también impulsaron las buenas valoraciones de los analistas.

En este sentido, las conversaciones con Estée Lauder siguen animando la visión sobre Puig. La catalana se ha alzado un 22% desde que se hicieron públicas dichas negociaciones hace justo un mes.

Un mes que ha coincidido con un contexto geopolítico más que determinante: la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo energético. Un escenario que ha castigado a la industria del lujo y del que Puig parece haberse escapado gracias a sus planes de futuro.

Así lo entienden también los analistas. Desde IG destacan que el impacto del conflicto en Irán tiende a ser negativo en el corto plazo para la compañía, lo que le hace más sensible a cualquier debilidad de consumo premium.

Sin embargo, también destacan que las últimas informaciones que llegan sobre la negociación repercuten muy positivamente al clima bursátil. Según informaban Reuters y Expansión, Estée Lauder habría encargado a JPMorgan estructurar unos 5.000 millones de euros para una opa sobre Puig.

Aunque también destacan que el límite del positivismo está en el anuncio formal o no de esta información, lo que provocaría o un fuerte movimiento en bolsa o el inicio de una época de inestabilidad si se percibe que la fusión sigue siendo "una fase preliminar o puramente exploratoria".