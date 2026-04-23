Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles en los 18.006,4 puntos con una caída del 0,75% en una sesión que transcurrió con tono vendedor desde la apertura, con presión en los principales valores del mercado y un cierre que dejó al selectivo por debajo de los niveles de partida, sin cambios relevantes en la tendencia de fondo a corto plazo.

En Wall Street, el Dow Jones fue el único índice que no logró cerrar en positivo en una jornada en la que los índices estuvieron apoyados por la tregua con Irán y por unos resultados empresariales que mantuvieron el sesgo positivo durante toda la sesión. Hubo un claro y mejor comportamiento relativo en el tecnológico y con mayor apetito por el riesgo en los grandes valores.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Laboratorios Rovi: Cerró en 85,35 euros y estamos dentro desde 82,60 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 83,40 euros en base cierres.



- Mapfre: Cerró en 4,186 euros y estamos dentro desde 4,10 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,14 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 36,40 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,40 euros en base cierres.