Cellnex detiene su actual fase correctiva frente al soporte crítico de los 28,30 euros

Un cierre diario por encima de 28,60 euros permitiría a Cellnex confirmar un rebote técnico, con objetivos en 29,17 y cerca de los 30 euros.

La acción muestra alta volatilidad y ha formado un doble suelo en los 24,75 euros, desde donde ha rebotado más del 32% en semanas recientes.

Bestinver eleva el precio objetivo de Cellnex a 33 euros, mientras Berenberg lo reduce a 38 euros, pero ambas mantienen recomendación de compra.

Cellnex detiene su fase correctiva en el soporte clave de los 28,30 euros, apoyada por la media móvil de 200 períodos.

Pese al alivio que supone la extensión del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, la incertidumbre no desaparece del todo: el temor a problemas en el estrecho de Ormuz y el fracaso de las conversaciones del martes pesan en el ánimo inversor.

Existe la esperanza de que la menor tensión bélica reactive el crecimiento y baje el coste del crudo. Mientras tanto, el Ibex 35 pelea por no descolgarse de sus máximos tras un cierre de sesión complicado. Si centramos la atención en los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Cellnex.

Uno de los motivos de la subida de hoy de Cellnex es el aumento del precio objetivo por parte de Bestinver Securities, que lo eleva de los 32 a los 33 euros con una recomendación de comprar. No obstante, el valor también debe asimilar un recorte de precio objetivo por parte de Berenberg, que sitúa su valoración en los 38 euros frente a los 46 euros anteriores.

A pesar de este ajuste a la baja, Berenberg mantiene su recomendación de comprar, pues considera que la compañía ofrece un potencial de crecimiento superior al 30%. Además, destaca una atractiva rentabilidad en efectivo del 7% para 2028, con una previsión de incremento hasta el 10% para el año 2032.

Si analizamos las acciones de Cellnex bajo el punto de vista técnico, observaremos un valor sometido a una gran volatilidad. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido durante este 2026, observamos fluctuaciones muy importantes en el precio de sus acciones.

En su gráfico podemos apreciar una zona de doble suelo de mercado a corto y también a medio plazo en la zona de los 24,75 euros que, ya en dos ocasiones consecutivas, ha permitido al valor revalorizarse de forma sostenida e importante.

Ya durante los primeros compases de este ejercicio, el apoyo en esta zona permitió a los títulos de la compañía rebotar hasta la zona de los 32,70 euros; es decir, avanzar en pocas semanas más del 32% hasta alcanzar esos máximos del año.

A partir de ese momento, fruto de la enorme volatilidad del valor, los bajistas volvieron a hacerse con la situación, volviendo a enviar a los títulos de Cellnex a la zona de los 24,75 euros. Allí se formó el doble suelo mencionado para, posteriormente, iniciar también un potente rebote técnico.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

Pero mucho cuidado, porque esta última reacción al alza no ha logrado superar los máximos anteriores; por tanto, no podemos hablar de una estructura técnica que sea alcista de fondo. Así pues, deberemos centrarnos en el corto plazo para buscar algún tipo de operación en el valor.

Si tomamos en consideración la amplitud del último rebote, es decir, el iniciado desde la zona de los 24,72 hasta los 30,55 euros, y trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional Fibonacci a la actual fase correctiva, observaremos que el deterioro experimentado desde esta zona de resistencia ha alcanzado ya el 38,20% de esta proporcionalidad, situándose en los 28,32 euros.

Además, teniendo en cuenta que por esta zona es exactamente por donde discurre la media móvil de 200 períodos, tenemos en este nivel un importante suelo de mercado donde el valor, dado el alivio de la sobrecompra que existía, podría iniciar algún tipo de recuperación en forma de rebote técnico.

De hecho, en la sesión de hoy, al menos mientras se están elaborando estas líneas, Cellnex está buscando esa reacción alcista. Aunque para acometer algún tipo de entrada deberemos esperar a su confirmación, esta se producirá en el momento que veamos a Cellnex cerrar por encima del nivel de apertura de la sesión de ayer; es decir, por encima de los 28,60 euros.

Un cierre diario por encima de este nivel permitiría a Cellnex continuar con el proceso de rebote, permitiéndonos introducir una orden de compra y estableciendo un primer objetivo en la primera zona de resistencia horizontal que encontramos tangencial con la media móvil de corto plazo, en los 29,17 euros.

Si el valor es capaz de superar ese nivel, la amplitud del movimiento de rebote nos llevaría directamente hacia la zona cercana a los 30 euros en un segundo tramo alcista.

Así pues, si finalmente se dan las condiciones para que se pueda implementar una estrategia en el valor por encima de esos 28,60 euros, no dejaríamos que el precio de su cotización perforara por debajo de los 28 euros por acción, zona donde colocaríamos la consiguiente orden de protección.

Por tanto, Cellnex podría considerarse un valor apto para buscar algún tipo de rebote técnico, pero siempre con vocación de corto plazo y nunca de permanencia, puesto que la volatilidad es alta y los movimientos un tanto inciertos.