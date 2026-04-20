Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes en los 18.484,5 puntos con una subida del 2,18% inmerso en un ambiente de confianza en un alto al fuego que ahora parece que no está tan claro.

En Wall Street, la sesión fue también claramente alcista con un Dow Jones que lideró las alzas y que este lunes pondremos a prueba con el enfriamiento de las negociaciones para llegar a la paz entre Estados Unidos e Irán.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



- Meliá Hotels: Cerró en 11,51 euros y estamos dentro desde 9 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 11,15 euros en base cierres.



- Laboratorios Rovi: Cerró en 85,10 euros y estamos dentro desde 82,60 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 82,50 euros en base cierres.



- Mapfre: Cerró en 4,258 euros y estamos dentro desde 4,10 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,14 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 36,60 euros y estamos dentro desde 31 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,40 euros en base cierres.