Amadeus busca apoyo en los 52,77 euros antes de lanzar un nuevo ataque a sus niveles de control

Analistas destacan la resiliencia del modelo de negocio de Amadeus, recomendando operar con cautela y ajustar el tamaño de la posición por la elevada volatilidad del mercado.

El valor de Amadeus ha experimentado alta volatilidad y una caída bursátil del 37,5%, encontrando soporte en los 46,21 euros y resistencia en los 54,75 euros.

Amadeus lidera las caídas del Ibex 35 en 2026, con un descenso acumulado del 13% debido a la incertidumbre sobre la inteligencia artificial y la inestabilidad geopolítica.

La tensión entre EE.UU. e Irán ha aumentado la cautela en los mercados y el precio del crudo, afectando a la bolsa española.

El incremento de la fricción diplomática y militar entre Washington y Teherán, sumado al pesimismo sobre una posible resolución pacífica en Oriente Próximo, ha empujado a los mercados hacia una fase de extrema cautela. Esta incertidumbre global ha provocado un nuevo repunte en el coste del crudo, ante el temor de posibles interrupciones en la cadena de suministro energético.

El detonante de este nerviosismo fue el anuncio estadounidense sobre la captura de un carguero iraní que presuntamente intentaba evadir el bloqueo marítimo internacional, una acción ante la cual el gobierno de Irán ya ha prometido represalias, avivando nuevamente el fantasma de un conflicto abierto en la región.

En el ámbito nacional, el Ibex 35 se ve obligado a pausar su intento de alcanzar máximos históricos debido a este contexto de aversión al riesgo. Dentro del selectivo español, resulta especialmente relevante la evolución de las acciones de Amadeus, que se sitúa entre los valores más castigados en los primeros intercambios de la sesión.

En lo que va de 2026, la tecnológica lidera las pérdidas dentro del índice con una caída acumulada del 13%. Este descenso está motivado principalmente por la incertidumbre sobre cómo la inteligencia artificial podría afectar su competitividad en el sector turístico, sumado a la reducción de reservas por la inestabilidad geopolítica.

No obstante, los analistas mantienen su confianza en la relevancia estratégica de la firma, subrayando que su modelo de negocio es resiliente al constituir una de las infraestructuras críticas que sostienen el turismo global.

Desde el punto de vista técnico, observaremos una potente fase de ajuste iniciada tras el doble techo de mercado a medio plazo que construyó en la zona de los 74 euros por acción. A partir de ese momento, comenzaron las fluctuaciones que elevaron drásticamente la volatilidad de los títulos de Amadeus, provocando un descenso continuado. Un movimiento que se aceleró durante los meses de enero y febrero.

Este deterioro provocó una caída de su capitalización bursátil cercana al 37,5%, llegando a alcanzar unos mínimos interanuales en la zona de los 46,21 euros por acción, nivel donde el valor parece haber encontrado finalmente un suelo temporal. Desde esa zona de mínimos, los alcistas iniciaron una reacción rápida que permitió recuperar terreno hasta alcanzar la cota de los 54,75 euros.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches TradingView

En dicho nivel se formó una importante resistencia a corto plazo donde, de nuevo, los bajistas volvieron a tomar el control provocando un descenso de las acciones hasta testear el soporte de los 48 euros.

Es precisamente la formación de este suelo de mercado lo que ha permitido a los títulos de Amadeus volver a atacar la zona de los 54,75 euros, donde su cotización se ha frenado momentáneamente a la espera de nuevos catalizadores que definan su tendencia inmediata.

Con este panorama técnico, podemos buscar los niveles clave para trazar una estrategia operativa mediante el cálculo del retroceso proporcional de Fibonacci aplicado a todo el proceso bajista previo, que se extiende desde los 74 hasta los 46,21 euros. Este análisis nos sitúa una resistencia técnica, ahora soporte relevante en los 52,77 euros, nivel que Amadeus ya ha logrado superar por segunda vez.

Actualmente, con un nivel de control en los 54,75 euros y una media móvil que pasa por la zona de los 50,50 euros, disponemos de las referencias necesarias para poder acercarnos al valor con mayor seguridad.

En este sentido, cualquier recaída a la zona de los 50,55 euros permitiría acometer compras con un riesgo reducido, situando la orden de protección o stop loss por debajo de los 48 euros en base cierres, estableciendo un objetivo inicial en los 54,75 euros.

Como alternativa, el valor generará una señal de entrada de confirmación si logra superar los máximos intradiarios alcanzados durante el pasado mes de marzo, concretamente la zona de los 55,06 euros.En el momento en que se produzca un cierre diario por encima de dicha cota, se activaría un objetivo alcista hacia el 38,20% de Fibonacci del proceso bajista anterior, situado en los 56,83 euros.

Dadas las condiciones actuales del mercado de renta variable, donde la volatilidad ha vuelto a incrementarse de forma notable, es fundamental asociar una orden de protección que no supere el 3% de pérdida desde el nivel de entrada.

Asimismo, se recomienda adaptar el tamaño de la posición a, como máximo, un tercio de lo que normalmente se destinaría a un valor de estas características, garantizando así una gestión de capital prudente frente a la inestabilidad geopolítica vigente.