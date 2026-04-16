Sacyr pone a prueba la resistencia de los 4,70 euros con la vista en nuevos objetivos

Las claves

Las claves Generado con IA Sacyr Agua ha adjudicado el diseño, financiación, construcción y operación de una nueva desaladora en Coquimbo, Chile, con una inversión estimada de 318 millones de dólares. Las acciones de Sacyr mantienen una tendencia alcista y han consolidado un rango lateral entre los 4,59 y los 4,70 euros, intentando romper esta última resistencia. Si Sacyr supera los 4,70 euros en dos sesiones consecutivas, se activaría una señal de compra, con objetivos en los 4,84 y 5 euros por acción. Se recomienda situar una orden de protección por debajo de los 4,57 euros ante la volatilidad derivada del contexto geopolítico actual.

El optimismo regresa a los parqués. A pesar de que el conflicto en Irán sigue proyectando una sombra de incertidumbre, la renta variable vuelve a ganar tracción con el crudo estabilizado en el entorno de los 95 dólares. El mercado parece descontar una posible tregua; los inversores confían en que el diálogo entre Washington y Teherán fructifique, permitiendo la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En el plano nacional, el Ibex 35 arranca la sesión con la mirada puesta en los 18.200 puntos. Tras consolidar este nivel en la jornada previa, el selectivo busca ahora romper esta resistencia para enfilar el camino hacia sus máximos históricos. Dentro del índice, destaca especialmente la evolución de las acciones de Sacyr.

La constructora está de enhorabuena, ya que Sacyr Agua ha formalizado la adjudicación del diseño, financiación, construcción y operación de la nueva desaladora de Coquimbo, situada en el norte de Chile, según ha informado el grupo de infraestructuras español.

Este proyecto es el primero de desalación concesionado en el país y prevé una inversión estimada de 318 millones de dólares —unos 270 millones de euros al cambio actual—.

El proyecto incluye, además, la construcción de una red de impulsión de agua desalada de aproximadamente 20 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, lo que permitirá una distribución eficiente y segura del recurso hídrico, según la compañía.

Si analizamos los títulos de Sacyr desde el punto de vista técnico, observaremos un valor alcista para el corto, medio y largo plazo. Si nos centramos en lo ocurrido desde el pasado mes de abril, cuando la cotización se situaba cerca de los 2,45 euros por título, el valor ha dibujado en su gráfico una secuencia de mínimos y máximos crecientes en una formación de "dientes de sierra" que ha impulsado paulatinamente su cotización.

Para esta tendencia alcista, incluso podemos trazar su correspondiente directriz al alza. Como hecho positivo, destacamos que el conjunto de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo) han acompañado el movimiento durante todo este tiempo. De hecho, la media móvil de medio plazo ha servido en algunas ocasiones de soporte dinámico, permitiendo a los alcistas seguir impulsando el precio.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches TradingView

A pesar de que los niveles de sobrecompra sean extremos, de momento no están impidiendo que los títulos de Sacyr sigan avanzando. Ya lo fueron en algunos momentos de toda esta gran subida acumulada desde hace un ejercicio y, en ningún momento, han frenado la secuencia de mínimos ascendentes que sigue vigente en el momento actual.

A corto plazo, Sacyr ha protagonizado desde la zona de los 4,60 euros por acción un importante ajuste correctivo que lo ha llevado a tantear niveles cercanos a los 4 euros, por donde pasaba exactamente su directriz alcista. Es decir, ha frenado su deterioro en un nivel clave.

Los alcistas se han rearmado en esa zona y han impulsado el precio con un rebote de tal fuerza que ha derivado en la apertura de un hueco al alza en la zona de los 4,20 euros y un nuevo hueco alcista en los 4,42 euros. Estos dos huecos han sido de continuidad y, por tanto, mejoran su aspecto técnico de medio plazo.

En los últimos días, Sacyr ha formado un lateral de consolidación entre la zona de los 4,59 euros y los 4,70 euros en la parte alta. Es un lateral que en estos momentos trata de resolver al alza, aunque necesitaremos confirmación para poder acometer un nuevo tramo de subidas.

De esta manera, en la medida en que veamos a Sacyr cerrar en dos sesiones consecutivas diarias (o una semanal) por encima de los 4,70 euros, el valor generará una señal de entrada. Este hecho nos permitiría introducir una orden de compra situando un primer objetivo en los 4,84 euros y la zona de los 5 euros como un segundo objetivo para la estrategia planteada.

Dado que el actual contexto geopolítico entraña ciertos riesgos en la operativa a corto plazo, deberemos establecer una orden de protección que permita limitar las pérdidas en caso de un giro brusco e inesperado del mercado.

Así, situaríamos esta orden de protección en los mínimos que nos dejó el valor durante esta semana; es decir, en la sesión del pasado lunes, por debajo de los 4,57 euros en base cierres.