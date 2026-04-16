Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Las claves

Las claves Generado con IA El Ibex 35 cerró con una caída del 0,55%, manteniendo su estructura técnica a corto plazo pese a la presión vendedora. En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras el Dow Jones cerró en negativo. Valores destacados para invertir incluyen Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, todos con stops de ganancias o pérdidas gestionados. Estos valores se encuentran en momentos técnicos clave y cuentan con la atención de numerosos inversores.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles en los 18.185,8 puntos con una caída del 0,55% y en una jornada que reflejó cierta presión vendedora moderada, aunque sin deterioro relevante en la estructura técnica de corto plazo.



En Wall Street, la sesión fue de signo mixto, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando al alza para marcar nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones terminó en terreno negativo. Los inversores mantuvieron una actitud selectiva a la espera de nuevos catalizadores.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?