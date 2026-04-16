Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,55%, manteniendo su estructura técnica a corto plazo pese a la presión vendedora.
En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras el Dow Jones cerró en negativo.
Valores destacados para invertir incluyen Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, todos con stops de ganancias o pérdidas gestionados.
Estos valores se encuentran en momentos técnicos clave y cuentan con la atención de numerosos inversores.
El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles en los 18.185,8 puntos con una caída del 0,55% y en una jornada que reflejó cierta presión vendedora moderada, aunque sin deterioro relevante en la estructura técnica de corto plazo.
En Wall Street, la sesión fue de signo mixto, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando al alza para marcar nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones terminó en terreno negativo. Los inversores mantuvieron una actitud selectiva a la espera de nuevos catalizadores.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
¿En qué deberías invertir según tu edad?:
- Meliá Hotels: Cerró en 11,42 euros y estamos dentro desde los 9 euros por lo que seguimos gestionando nuestro stop de ganancias a nuestro favor. El stop se sitúa en los 10,80 euros en base cierres.
- Laboratorios Rovi: Cerró en 84,65 euros y estamos dentro desde los 82,60 euros. Así que seguimos gestionando el stop loss que se sitúa en los 82,40 euros en base cierres.
- Mapfre: Cerró en 4,186 euros y estamos dentro desde los 4,10 euros por lo que seguimos gestionando el stop loss que queda situado en los 4,05 euros en base cierres.
- Elecnor: Cerró en 36,05 euros y estamos dentro desde los 31 euros. Así que seguimos gestionando el stop de ganancias que lo subimos hasta los 35,08 euros en base cierres.