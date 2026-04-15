Los inversores descuentan el impacto bélico: la volatilidad y el miedo en los parqués vuelven a niveles previos a la guerra

Los inversores muestran mayor certidumbre y las bolsas se desacoplan del petróleo, manteniendo una tendencia constructiva pese a los riesgos latentes.

Las bolsas mundiales reaccionan positivamente a las expectativas de paz y a la tregua en los precios del petróleo, que se mantienen por debajo de los 100 dólares.

El índice del miedo y la codicia de CNN ha salido del terreno del miedo por primera vez desde que comenzó el conflicto.

La volatilidad en los mercados ha caído un 23% en la última semana, volviendo a niveles previos al inicio de la guerra.

Las bolsas comienzan a mirar más allá del conflicto y los inversores descuentan las consecuencias de la guerra en sus rendimientos. Así los certifican los indicadores que miden el sentimiento del mercado en los parqués.

El Vix, el termómetro de la volatilidad, ha caído un 23% en la última semana. El índice del miedo y la codicia de la CNN también refleja el alivio. El indicador ha salido del terreno del miedo por primera vez desde que empezó la guerra.

Hay factores que ayudan a este cambio de mentalidad. El principal de ellos es la esperanza creciente por un final de guerra. Así también lo manifiestan las bolsas mundiales, que transforman cada expectativa de paz en sólidas subidas.

Otro de ellos es la tregua del crudo. A pesar de que los precios del petróleo tambalearon el mercado tras su repunte por el bloqueo estadounidense de Ormuz, vuelven a mantenerse por debajo de los 100 dólares por barril. Y esto es clave en un conflicto en el que el shock energético es determinante.

Más allá de ambas cuestiones, la sensación del mercado es más de certidumbre que de inestabilidad. El Vix, el índice que mide la volatilidad del mercado basándose en una predicción a 30 días vista del S&P 500, ha vuelto a situarse en los niveles en los que lo hacía antes de que estallase el conflicto.

Baja la volatilidad

Es más, desciende por debajo de ellos y deja un balance negativo si medimos la métrica desde que detonaron los ataques en Oriente Próximo. Esto indica una mejora en el clima inversor porque su relación con la certidumbre es inversamente proporcional. Cuanto más repunta, más fragilidad y cuanto más desciende, más tranquilidad.

El Vix escaló un 27% en marzo, el primer mes íntegro de guerra en Irán. Sin embargo, la tendencia ha cambiado sólidamente en los últimos siete días. A una semana vista, el índice ha caído un 23%, aunque en el calendario destaca un día concreto: el pasado 8 de abril.

En esa jornada, el selectivo se desplomó más de un 18%. En la víspera, Estados Unidos e Irán habían logrado pactar un alto el fuego y las expectativas de que el conflicto llegase a su fin se hacían más latentes que nunca, lo que también se materializó en los parqués.

En el ámbito nacional, el Ibex firmó su mejor sesión en un año y en Europa las ganancias alcanzaron casi un 5%. Wall Street acompañó la euforia con avances de en torno al 2,5%.

Adiós al miedo

Todos estos movimientos también los refleja el índice del miedo y la codicia de la CNN Business. El indicador, basado en el S&P 500, se mueve entre el 0 y el 100. El cero representa el peor escenario y el cien equivaldría a la situación contraria: la codicia extrema.

El índice, además, se divide en cinco zonas que representan cinco coyunturas en relación al ambiente en los parqués: miedo extremo, miedo, neutralidad, codicia y codicia extrema. El referencial de la CNN tocó el contexto más adverso empujado por los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

En concreto, el índice ha llegado a posicionarse en un '14' en la escala anteriormente mencionada. Además, se ha mantenido en el terreno del miedo extremo durante 28 días. Y ahora vuelve a ver la luz.

El indicador del miedo y la codicia ha conseguido salir del escenario de miedo y adentrarse al área de neutralidad. En concreto, fija su posición en el '47' en la escala del 0 al 100.

Mirar más allá

Los analistas intentan responder a las causas de este alivio. Desde XTB destacan que la negociación entre los estados protagonistas de la guerra es un punto muy a favor para los mercados, que, a su vez, valoran que "exista voluntad de acuerdo entre las partes".

Desde la plataforma de inversión dan otro apunte: las bolsas se están desacoplando del petróleo después de seis semanas en las que el crudo ha marcado el ritmo del mercado.

Así, concluyen que el mercado mira más allá del conflicto y ponen el foco en las amenazas.

"La clave ahora no es la ausencia de riesgos, sino que estos no sean suficientes para cambiar el comportamiento de los inversores y, de momento, la tendencia sigue siendo constructiva", apuntan sus analistas.