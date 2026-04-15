Inmobiliaria Colonial: superar la resistencia de los 5,45 euros abrirá la puerta a nuevas alzas

Si el valor cierra por encima de 5,45 euros, se activa una señal de compra con objetivos en 5,64 y 5,71 euros, y un nivel de protección en los 5,38 euros.

Desde los mínimos de marzo en 4,83 euros, Colonial ha rebotado y superado niveles técnicos clave, mejorando su aspecto técnico y cambiando la tendencia de bajista a neutral-alcista.

La compañía ha ejecutado ya el 70% de su plan de desinversiones de 500 millones de euros, incluyendo operaciones en Madrid y Málaga.

Las acciones de Inmobiliaria Colonial muestran un fuerte interés tras recibir una recomendación positiva de Renta 4, que valora el título en 8,30 euros por acción.

El optimismo regresa a los parqués ante el posible deshielo diplomático entre Washington y Teherán. Esta distensión ha impulsado las compras en la renta variable, mientras el crudo se estabiliza con holgura por debajo de la barrera de los 100 dólares. De hecho, varios índices internacionales ya han recuperado el terreno cedido desde el estallido de las tensiones en Oriente Próximo hace mes y medio.

En el plano nacional, el Ibex 35 intentará prolongar su racha positiva tras el sólido avance del 1,46% ayer, situándose en los 18.286 puntos. Con los máximos históricos en el punto de mira, centraremos hoy nuestra atención en la evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial.

Las acciones de Inmobiliaria Colonial están despertando un fuerte interés por parte de los inversores tras la recomendación de Renta 4. La valoración sitúa a Colonial en los 8,30 euros por acción, es decir, un recorrido alcista de más del 55% sobre su cotización reciente.

La SOCIMI ha ejecutado ya 350 millones de euros de desinversiones, el 70% del plan de 500 millones lanzado en noviembre. El valor vuelve al foco del mercado después de que los analistas de Renta 4 reiteraran su recomendación de sobreponderar.

Actualmente, la compañía está ejecutando este plan de desinversiones con la venta del edificio de oficinas de Tucumán en Madrid por más de 24 millones de euros, la desinversión de Pacífico Viviendas en Málaga por más de 20 millones de euros y otras transacciones en Madrid. El grupo también ha vendido activos no estratégicos por un valor superior a los 45 millones de euros.

Si analizamos a Inmobiliaria Colonial desde el punto de vista técnico, debemos referenciar nuestra visión a los máximos que se alcanzaron el pasado mes de julio en la zona de los 6,14 euros por acción.

A partir de ahí, los títulos de Inmobiliaria Colonial sucumbieron a la presión bajista y acometieron una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes que enviaron al precio de su cotización a marcar mínimos interanuales el pasado 23 de marzo, en formato intradiario, en la zona de los 4,836 euros por acción.

Evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial Eduardo Bolinches TradingView

Esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes llevó a la inmobiliaria a perder durante ese periodo más del 21% de su capitalización bursátil.

Durante toda esta caída, el valor trató de aferrarse a algunos niveles técnicos de relevancia, como fueron en su momento los 5,45 euros, y también creó un soporte cercano a la zona de los 5,10 euros por acción.

Sin embargo, finalmente los bajistas ganaron la batalla y llevaron a la inmobiliaria hacia la zona de los 4,83 euros sin remedio. No obstante, en el muy corto plazo observamos un interesante rebote técnico iniciado desde esos mínimos de marzo, que ha llevado a la compañía a resolver su directriz bajista extendida desde los máximos de julio, cambiando su tendencia actual de bajista a neutral-alcista.

Durante este proceso de rebote, Inmobiliaria Colonial ha perforado al alza sus medias móviles de corto y medio plazo, saltando por encima de la zona de los 5,22 euros por acción y creando un hueco alcista originado cerca de esa zona.

Pero lo más importante es lo que ha ocurrido en las sesiones de ayer y hoy, donde la inmobiliaria está superando también la media móvil de 200 periodos y, especialmente, la zona de los 5,49 euros por acción, que es exactamente el 50% de su retorno proporcional Fibonacci de todo el extenso proceso bajista anterior. Un hecho que mejora sensiblemente su aspecto técnico.

Así pues, existen grandes probabilidades de que Inmobiliaria Colonial siga avanzando en el muy corto plazo y alcance el último de los niveles de retorno proporcional situado en la zona de los 5,64 euros por acción, que consideraremos como su siguiente objetivo.

Por tanto, en la medida en que hoy cierre por encima de su media móvil de 200 periodos (es decir, por encima de los 5,45 euros), y todo parece indicar que así va a ser, generará una señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra buscando precisamente ese objetivo. En extensión, tendríamos una nueva zona clave en los 5,71 euros como segundo objetivo a corto plazo.

Dado que la volatilidad en el mercado sigue siendo bastante alta y las noticias que van apareciendo a lo largo del día provocan grandes fluctuaciones en la renta variable, si finalmente decidimos trazar la estrategia planteada, deberemos establecer una orden de protección. Esta pasaría por no perder los mínimos de la jornada de ayer, es decir, la zona de los 5,38 euros en base cierres.