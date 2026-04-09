Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Las entradas en estos valores se acompañan de órdenes de protección específicas para minimizar riesgos según el análisis técnico reciente.

Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Viscofan y Elecnor destacan como valores recomendados por su buen momento técnico y el interés de los inversores.

El mercado estadounidense también ha experimentado una excelente jornada tras la extensión del ultimátum de Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz.

El Ibex 35 ha firmado su mejor sesión en un año tras el principio de acuerdo para negociar un plan de paz en Oriente Medio.

El selectivo español firma su mejor sesión en un año tras el principio de acuerdo para negociar un plan de paz en Oriente Medio en las próximas dos semanas.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense, también firma una excelente jornada al calor de la extensión del ultimátum de Donald Trump para que se abra el Estrecho de Ormuz.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,75 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entramos en el valor tras ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,90 euros en base cierres.

3) Viscofan: Entramos en el valor tras ver un segundo cierre por encima de los 60,70 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 60,50 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 33,90 euros en base cierres.