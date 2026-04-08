Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Estos valores presentan un momento técnico importante y captan la atención de numerosos inversores en el mercado.

Se recomiendan inversiones en Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Viscofan y Elecnor, con estrategias basadas en cierres y órdenes de protección.

Los mercados estadounidenses cerraron al alza, impulsados por la extensión del plazo relacionado con el Estrecho de Ormuz.

El selectivo español empezó la semana con inquietud por el ultimátum de Trump, aunque este fue extendido por dos semanas más.

El selectivo español sufrió en el inicio de la semana tras el parón por la Semana Santa y con la inquietud del final del plazo del ultimátum de Trump que finalmente ha quedado de nuevo extendido por dos semanas más y cuya reacción conoceremos en el día de hoy.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense, cerró ligeramente al alza y posteriormente los futuros reaccionaron al alza tras la extensión del ultimátum de Donald Trump para que se abra el Estrecho de Ormuz.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,67 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entramos en el valor tras ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,85 euros en base cierres.

3) Viscofan: Entraremos en el valor tras ver un segundo cierre por encima de los 60,70 euros y colocaremos una orden de protección ante la pérdida de los 59,90 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 33,40 euros en base cierres.