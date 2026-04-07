Cuatro semanas de 'miedo extremo' en los mercados: la energía reina en Wall Street y la defensa lidera en Europa

El índice Vix, que mide la volatilidad, ha subido un 67% en lo que va de año, reflejando el clima de nerviosismo e incertidumbre de los inversores.

En Europa, los principales índices han caído un 5,5% de media, pero las empresas de defensa han destacado con avances cercanos al 5%.

Wall Street ha registrado caídas del 4,5%, con el sector energético como único ganador, mientras que el consumo discrecional ha sido el más perjudicado.

El conflicto en Oriente Próximo ha provocado cuatro semanas de "miedo extremo" en los mercados, según el índice de CNN Business.

El cambio de régimen del mercado por la guerra en Oriente Próximo también se retrata en el clima inversor. El índice del miedo y la codicia de la CNN Business cumple cuatro semanas en su cuartil más bajo, es decir, definiendo el sentimiento que sobrevuela los parqués como "miedo extremo".

No es para menos. El conflicto en Irán ha dado un giro a la narrativa bursátil y ha acabado con la tendencia positiva que arrastraban los índices de referencia global en lo que iba de 2026.

En EEUU, las caídas en este tiempo han rondado el 4,5%. En Wall Street el ganador ha sido claro: la energía.

En el Viejo Continente, el golpe se ha dejado sentir algo más. Las principales plazas europeas han caído sobre un 5,5%, aunque aquí también se aprecia una excepción, el sector de la defensa.

De fondo, el nerviosismo y la incertidumbre. El Vix, el índice que mide la volatilidad del mercado basándose en una predicción a 30 días vista del S&P 500, ha escalado un 27,1% desde que empezó el conflicto.

Aunque el repunte de la volatilidad responde a los riesgos por la guerra en Oriente Próximo, el ánimo inversor ya venía mermado antes incluso de que detonase el conflicto. De hecho, en lo que va de año, el Vix acumula una subida del 67%.

En Wall Street, la industria es uno de los sectores que más ha notado el golpe. Así también se ha retratado en los índices de referencia estadounidenses y en el propio rendimiento del sector en la bolsa neoyorquina.

Mientras el Dow Jones se ha dejado en las cinco semanas de guerra en Irán un 5%, el Nasdaq -indicador por excelencia de las tecnológicas- ha perdido sobre un 3,5% en este tiempo.

El S&P 500, por su parte, se queda entre medias de ambos. El selectivo que agrupa a las 500 empresas más importantes de EEUU ha retrocedido 4,3% a lo largo del mismo periodo.

Ganadores y perdedores

Dentro de él, los desempeños han sido bastante irregulares. El sector más beneficiado ha sido, de largo, el energético. De hecho, en su conjunto, es el único que firma un desempeño en verde en el último mes y se apunta un crecimiento casi del 5%.

En el lado contrario: el consumo discrecional. Es el más perjudicado por un conflicto cuyo factor energético ha sido fundamental para los inversores y para el mercado en su conjunto. Las compañías de este sector se han dejado en torno a un 5% en los últimos 30 días.

Entre los que más se han desgastado en este tiempo también se encuentra el sector de la salud, la industria y los servicios de comunicación. De media, las pérdidas de estos tres segmentos superan el 3% en el último mes dentro del S&P 500.

Sobre este selectivo también se basa el índice del miedo y la codicia de la CNN. El indicador, cuya referencia se mueve entre el 0 y el 100, encara su quinta semana inmerso en el pánico total, es decir, por debajo del 25.

Impulsado por las tensiones geopolíticas, el índice cayó por debajo de esta barrera el 9 de marzo, es decir, poco más de una semana después de los primeros ataques de EEUU e Israel hacia Irán.

El miedo extremo se apoderó por primera vez de un mercado angustiado por la escalada del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. También traspasó esta frontera por primera vez en lo que llevamos de año.

Aunque en todo este tiempo los ánimos se han movido al son de las expectativas por el posible fin del conflicto, el índice no ha conseguido salir de la zona de pánico. Dentro de ella, el nivel más bajo que ha tocado el indicador en este tiempo es de 15, dentro de la escala del 0 al 100 en la que se mueve.

En Europa, el bache tampoco ha sido para todos por igual, ni en relación a los índices, ni en relación a las compañías.

En Europa

Sobre los selectivos del Viejo Continente, el parqué alemán ha caído algo más de un 8% desde que detonó el conflicto. En el polo opuesto, el Mib italiano. El índice de la Bolsa de Milán ha perdido un 3,3% en estas cinco semanas.

Dentro del Stoxx 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes de Europa, el sector que ha copado las ganancias ha sido el de la industria de defensa. En su conjunto, las empresas dedicadas a este tipo de negocio han avanzado casi un 5% en el último mes.

En el lado contrario, el sector de la alimentación, la industria química y las compañías dedicadas a la exploración, producción, refinado y comercialización de hidrocarburos. Son los sectores que firman las trayectorias más débiles dentro del selectivo en el balance mensual.