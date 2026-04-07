Las letras del Tesoro a 12 meses alcanzan el 2,64% en plena guerra en Irán, la rentabilidad más alta desde 2024

El jueves 9 de abril se celebrará otra subasta, en la que se emitirán bonos y obligaciones del Estado por hasta 6.750 millones de euros.

La demanda de inversores ha superado los 8.600 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado.

La rentabilidad media de las letras a 12 meses ha alcanzado el 2,64%, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El Tesoro Público español ha colocado 6.439,25 millones de euros en letras a seis y doce meses, con rentabilidades más altas por el conflicto en Oriente Próximo.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.439,25 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en ambos casos con rentabilidades más elevadas. En el caso de la deuda con un año de vida, el interés ofrecido ha alcanzado niveles de septiembre de 2024.

El repunte se ha producido ante la posible subida de los tipos de interés que podrían llevar a cabo los bancos centrales -el Banco Central Europeo (BCE) en el caso de la eurozona- para frenar la escalada de precios provocada por el conflicto en Oriente Próximo.

En la primera subasta del organismo público del mes de abril, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 8.600 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, y según los datos recogidos por Europa Press, el organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.050,56 millones de euros en letras a seis meses. La demanda ha superado los 3.300 millones de euros.

El interés marginal se ha colocado en el 2,391%, muy por encima del 2,077% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde enero de 2025.

En la subasta a 12 meses, se han adjudicado 4.388,69 millones de euros, menos que el importe de 5.328 demandado por los inversores.

La rentabilidad media se ha situado en 2,640%, también mucho más elevado que el 2,137% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más alto desde septiembre de 2024.

El jueves, otra subasta

A esta emisión le seguirá otra esta misma semana, el jueves 9 de abril, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En concreto, prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,404% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para los bonos del Estado a 5 años; en el 3,484% para las obligaciones del Estado a 10 años y en el 1,301% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años.

Tras estas emisiones, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 14 de abril, con una emisión de letras a tres y nueve meses.

A esta subasta le seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 16 con la que cerrará las subastas del mes.