Los inversores españoles rebajan sus expectativas sobre la IA y ven a la geopolítica como una gran amenaza

Las grandes tecnológicas de Wall Street ('las 7 magníficas') también ven disminuir la confianza en que superarán la rentabilidad promedio del mercado en 2026.

Las tensiones geopolíticas han pasado a ser la principal preocupación para los inversores españoles, superando al temor a una recesión.

El porcentaje de inversores en España que cree que las acciones relacionadas con la IA subirán en 2026 ha caído diez puntos respecto al trimestre anterior.

Los inversores españoles han reducido sus expectativas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial en bolsa, aunque siguen siendo mayoritariamente optimistas.

La inteligencia artificial ya no es lo que era. Al menos a los ojos del mercado bursátil. Los inversores han rebajado sus expectativas en torno a esta tecnología.

Esta es la principal conclusión del último informe 'Retail Investor Beat' de eToro. En este primer sondeo trimestral del año, la plataforma de inversión y trading ha encuestado a 11.000 inversores minoristas en 13 países, entre ellos, España.

De todos ellos, un 43% espera que el precio de las acciones de compañías relacionadas con la IA siga aumentando en 2026. La cifra es bastante alta, pero hay detalles que muestran su relevancia. Es el porcentaje más bajo desde que eToro lleva formulando esta pregunta, a finales de 2024.

En España, el sentimiento es bastante parecido. El porcentaje de encuestados que cree que los títulos bursátiles vinculados a la inteligencia artificial seguirán teniendo tirón este año ha caído en diez puntos respecto al último trimestre.

Sin embargo, la perspectiva de la IA para los inversores españoles sigue siendo bastante positiva. El 47% sigue creyendo que las acciones de esta tecnología generarán beneficios en 2026.

Si se mira por el otro extremo, las expectativas también caen. La proporción de accionistas que piensan que los títulos caerán ha aumentado un 70%. El 17% de los españoles cree que el rally de la IA ha llegado a su fin.

Hay otra cuestión que refleja las mismas proyecciones. Preguntados por el rendimiento de las '7 magníficas' de Wall Street (Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta), el porcentaje de inversores que cree que estas compañías superarán al mercado general en 2026 también ha caído.

En concreto, a nivel global, la esperanza se ha reducido en un 15%. En el último informe de eToro, el 40% de los encuestados apostaba por este hito; mientras que en su edición anterior, el 47% esperaba que las siete tecnológicas batiesen esta hazaña.

En España, más de lo mismo. El 44% de los inversores cree que las '7 magníficas' superarán el promedio de rentabilidad del mercado en 2026. En la anterior encuesta de la plataforma de inversión, el porcentaje alcanzó el 50%.

Este ajuste de expectativas llega después de que estas compañías hayan firmado incrementos exponenciales en bolsa. Una de las más despuntantes ha sido Nvidia. La compañía de chips se revalorizó un 170% en Wall Street en 2024.

El año pasado también fue fructífero para todas ellas. De media, avanzaron un 22% en bolsa. Alphabet fue la que más sobresalió en 2025. Sus acciones despegaron un 65%.

En cambio, la trayectoria en lo que llevamos de año deja un mal sabor de boca para sus inversores. Todas ellas acumulan correcciones en su rendimiento en 2026. Estos descensos se sustentan en dos pilares principales.

El primero de ellos nace de las dudas por la IA que han sobrevolado los mercados en los últimos tiempos. Los inversores dudan de que las innovaciones en esta tecnología puedan generar rendimientos, ya que las compañías también deben hacer frente a su adaptación.

Y esto supone aumentar su inversión. Y por ende, reducir su beneficio.

La segunda causa de los retrocesos se contextualiza en la tensa situación que viven las bolsas de todo el mundo tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

Riesgo geopolítico

Así lo demuestra también la encuesta de eToro. Aunque el informe está hecho antes de que detonase el conflicto en Irán, los inversores ya temían que el contexto geopolítico pudiera desestabilizar sus apuestas.

Para el 22% de los inversores, los conflictos internacionales suponen la mayor amenaza para sus apuestas. En la anterior encuesta, el porcentaje era del 17%.

Ahora es esta misma proporción la que señala a una posible recesión como el principal riesgo para sus inversiones, lo que supone que las amenazas han cambiado de orden. El contexto geopolítico copa el miedo del mercado.

En España la reacción es similar. Los conflictos geopolíticos son ya la inquietud principal de los inversores nacionales según la encuesta de eToro.