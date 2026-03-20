Micron y la escasez de chips

Las claves nuevo Generado con IA Micron Technology ha presentado resultados récord en su segundo trimestre fiscal de 2026, impulsados por la alta demanda de memorias avanzadas para inteligencia artificial. Los ingresos crecieron un 75% intertrimestral y casi un 200% interanual, con un beneficio neto superior a los 14.000 millones de dólares y márgenes brutos del 74,4%. A pesar de los buenos resultados, las acciones cayeron por el temor a un aumento significativo del gasto en capital (CapEx). El análisis técnico indica una tendencia alcista, con consolidación en el rango de 360 a 445 dólares y perspectivas de ruptura al alza si se superan los 445 dólares.

Micron Technology presentó esta semana unos resultados extraordinarios de su segundo trimestre fiscal de 2026, confirmando que el auge de la memoria impulsado por la inteligencia artificial está entrando en una fase de máxima rentabilidad. Sin embargo, sus acciones cayeron por el miedo a un capex desorbitado.

La compañía superó ampliamente las expectativas del mercado, con unos ingresos de 23.860 millones de dólares con un crecimiento intertrimestral del 75% y casi un 200% interanual, acompañados de un beneficio neto superior a los 14.000 millones y unos márgenes (bruto) récord del 74,4%.

Este rendimiento se explica por una fuerte demanda de memorias avanzadas como DRAM y HBM para centros de datos, donde la oferta sigue siendo insuficiente frente a las necesidades de los grandes operadores tecnológicos.

El cambio hacia productos de mayor valor añadido ha mejorado la rentabilidad y reducido la dependencia de ciclos tradicionales del consumo, consolidando una posición competitiva más estable y con mayores barreras de entrada.

Este punto es clave, porque el sector de semiconductores está compensando la ciclicidad de sus segmentos tradicionales con el crecimiento de la demanda por todo lo relacionado con la IA.

Pese a estos resultados, la acción cayó tras su publicación debido a preocupaciones a corto plazo por ese aumento del CapEx. Sin embargo, el contexto general del sector sigue siendo muy favorable: el crecimiento estructural de la inteligencia artificial, junto con la escasez de proveedores en segmentos clave como la memoria HBM, posiciona a Micron como uno de los principales beneficiarios de este superciclo, con perspectivas de expansión sostenida en los próximos años.

El gráfico de Micron Technology mantiene una estructura claramente alcista, con una tendencia de fondo intacta basada en máximos y mínimos crecientes.

Tras el fuerte impulso previo, el precio está consolidando en un rango entre aproximadamente 360 y 445 dólares, lo que suele interpretarse como una pausa saludable antes de un nuevo tramo al alza. Las medias móviles siguen alineadas al alza, actuando como soporte dinámico y reforzando el sesgo positivo.

Análisis técnico de Micron



A nivel técnico, el escenario más probable sigue siendo de continuación alcista: un cierre sólido por encima de la zona de 445 dólares podría activar un nuevo impulso, mientras que los indicadores como el RSI se mantienen en zona neutral sin señales de sobrecompra extrema.

Mientras no se pierda el soporte clave en 360 dólares, la estructura sugiere acumulación y preparación para una posible ruptura al alza.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.