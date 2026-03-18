El petróleo repunta un 6% tras el ataque de Israel al yacimiento de gas más grande del mundo que Irán comparte con Catar

Irán promete represalias y Catar califica el ataque como una amenaza a la seguridad energética mundial.

El gas natural en Europa también sube con fuerza, con el TTF holandés disparándose un 8,13% tras el incidente.

El precio del petróleo Brent repunta un 6% tras el ataque israelí al mayor yacimiento de gas del mundo, compartido entre Irán y Catar.

Las materias primas vuelven a sufrir las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Lejos de la tregua que parecía dar el crudo en la mañana de este miércoles, el petróleo de calidad Brent, la referencia en Europa, repuntaba un 6%. El precio del barril alcanzaba los 109,66 dólares.

El West Intermediate Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, también avanzaba. El precio del combustible subía un 2,93%, hasta situarse en los 98,32 dólares por barril.

El incremento en el precio del combustible es la respuesta del crudo a las últimas noticias que llegan del conflicto en Oriente Próximo. Irán ha denunciado el ataque de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, compartido entre Irán y Catar.

El gas también ha trasladado con fuerza el reciente movimiento del ejército israelí en coordinación con Estados Unidos. En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF escalaba un 8,13%, hasta los 55,75 euros/megavatio hora.

El complejo gasístico situado en Asaluyeh, en la provincia del sur de Bushehr constituye uno de los pilares de la economía y de la seguridad energética de Irán. El país ha prometido tomar represalias ante el ataque, haciendo hincapié en que el mismo constituye una escalada en el conflicto.

El ministerio de Exteriores de Catar también ha acentuado la gravedad de la ofensiva. Desde el departamento catarí han tildado de "paso peligroso e irresponsable" y "amenaza a la seguridad de la energía mundial" el ataque de Israel y Estados Unidos.

El ataque no ha dejado víctimas y la situación está "bajo control", según la agencia Fars. Los bomberos de la zona económica especial de Pars están trabajando para extinguir el incendio mientras un comité de crisis aborda y toma medidas sobre la situación.

Las bolsas lo notan

El ataque ha borrado el buen rendimiento que llevaban en el día los principales selectivos europeos. Todos los parqués del Viejo Continente se giraban hacia el rojo tras una mañana en la que las ganancias eran las protagonistas.

El FTSE 100 británico descendía un 0,87%; el Dax alemán, un 0,84%; el Mib italiano, un 0,43% y el Cac francés un 0,12%.

El Ibex ha sido el único índice de Europa que esquivaba las pérdidas en el panel de su cotización. El selectivo cotizaba con muchas dudas, mientras las demás referencias veían de manera clara el rojo.

En Wall Street la noticia llegaba con la sesión recién empezada, que ya anticipaba una jornada negativa. El Dow Jones retrocedía un 0,69%; el S&P 500 un 0,39% y el Nasdaq Composite un 0,38%.

Los inversores siguen muy pendientes del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo, aunque esta semana también contarán con otras referencias bastante importantes.

Este miércoles se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el jueves, el Banco Central Europeo (BCE). Es la primera reunión de los bancos centrales tras el estallido del conflicto en Irán, por lo que el mercado estará muy atento al mensaje que se desgrane de ambas citas.