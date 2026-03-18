ACS apunta a máximos históricos en 111,90 euros con una sólida estructura técnica

Las acciones de ACS muestran fortaleza técnica, sin señales de debilidad, y podrían romper al alza la zona de los 112 euros.

El Gobierno destina 250 millones de euros al consorcio liderado por ACS y Telefónica para desarrollar una gigafactoría de inteligencia artificial.

Bernstein Research ha elevado el precio objetivo de ACS de 94,60 a 126,80 euros, lo que refuerza su potencial alcista.

ACS se acerca a máximos históricos en 111,90 euros, impulsada por una sólida estructura técnica y optimismo en el mercado.

Aunque la tensión geopolítica sigue siendo elevada, con el choque entre Israel e Irán y el foco en el estrecho de Ormuz, los mercados encuentran cierto alivio en la caída del petróleo.

El brent cede un 2% y se sitúa en 101 dólares el barril, lo que ayuda a estabilizar las Bolsas. Mientras, los inversores permanecen atentos a la decisión de la Reserva Federal, que previsiblemente no moverá los tipos, en un contexto aún marcado por la incertidumbre global.

El Ibex 35, que en la víspera supo aguantar bien la zona psicológica de los 17.000 puntos, tendrá como objetivo consolidar por encima del máximo intradía que dejó ayer en los 17.376 puntos. En su tabla de valores, destaca el comportamiento positivo de las acciones de ACS por dos factores relevantes.

En primer lugar, la subida de ACS se ve impulsada por una mejora de precio objetivo por parte de Bernstein Research, que lo eleva desde 94,60 euros hasta 126,80 euros por acción, con recomendación de sobreponderar. Este movimiento refuerza la confianza del mercado en el potencial alcista del valor a medio y largo plazo.

En segundo lugar, por la noticia conocida en las últimas horas, según la cual el Gobierno destinará 250 millones de euros al consorcio privado encabezado por ACS y Telefónica para impulsar el desarrollo de una gigafactoría de inteligencia artificial. Este respaldo institucional añade visibilidad al proyecto y refuerza el atractivo estratégico de la compañía.

En la iniciativa también participan Multiverse, Submer y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como ‘SEPI Digital’, que además contará con participación en el capital.

Así, los títulos de ACS se han visto impulsados rápidamente y los inversores aplauden ambos factores, lo que permite al valor mejorar su aspecto técnico. Si nos centramos en su gráfico, observamos uno de los más limpios dentro de los componentes del Ibex 35.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

ACS mantiene una sólida estructura de mínimos y máximos crecientes desde hace tiempo, aunque para centrar el análisis conviene fijarse en lo ocurrido desde la zona de los 40 euros por acción, donde el valor ha desarrollado una secuencia en dientes de sierra que se ha acelerado desde el pasado mes de noviembre.

Esta aceleración del movimiento alcista permite trazar una nueva directriz al alza desde el 21 de noviembre, que proyecta el precio hacia la zona de los 105 euros por acción. Durante este recorrido, solo se perforó dicha directriz en la sesión del 9 de marzo, donde los alcistas reaccionaron con rapidez, permitiendo incluso la apertura con hueco al alza en la jornada siguiente, lo que evidencia una notable fortaleza técnica.

Tras la última fase de ajuste y volatilidad, después de alcanzar máximos históricos, en formato intradiario, en los 111,90 euros por acción, ACS retoma las subidas tras apoyarse en la zona de los 103 euros. Actualmente encadena una tercera sesión consecutiva al alza y se aproxima de nuevo a esos máximos en formato intradía.

Con un volumen de negociación constante y sin señales de distribución en niveles de resistencia relevantes, y pese a ciertos niveles de sobrecompra, ACS presenta elevadas probabilidades de romper al alza la zona de los 112 euros, un nivel situado a cerca del 2% de su cotización actual en el momento de este análisis.

Por tanto, si ya se tienen títulos en cartera, lo más razonable sería mantener posiciones, ya que el valor no muestra signos de debilidad ni a corto ni a medio plazo y conserva una fortaleza suficiente para seguir avanzando dentro de su estructura alcista. En este contexto, cualquier consolidación debería interpretarse como una oportunidad para reforzar posiciones dentro de la tendencia dominante.

Para incorporar nuevas posiciones, conviene esperar a dos escenarios distintos. El primero, un retorno a la zona de los 106 euros por acción, que permitiría tomar un primer paquete, de como máximo un tercio de la posición habitual, con una orden de protección por debajo de los 102,50 euros.

El segundo escenario pasa por la superación de los 112 euros en dos cierres diarios consecutivos o en un cierre semanal. En ese caso, el valor entraría en subida libre en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, generando una nueva señal de compra de corto plazo.

El primer objetivo, si se cumplen estas condiciones de entrada, se situaría en torno a los 117 euros por acción. Para limitar el riesgo ante posibles correcciones inesperadas, la estrategia deberá contar con una orden de protección que no supere el 3% desde el nivel de entrada.