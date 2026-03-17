Las grandes empresas frenan fusiones y adquisiciones por miedo a una guerra prolongada

Algunas operaciones importantes lograron cerrarse antes del agravamiento del conflicto, pero la incertidumbre actual mantiene en pausa nuevas transacciones y salidas a bolsa.

El número de acuerdos anunciados ha caído más de un 13% respecto a 2025 y un 25% frente a los niveles récord de 2021, alargándose los plazos y aumentando la cautela en las operaciones.

En España, las grandes empresas han ralentizado sus operaciones de M&A, especialmente en el sector de telecomunicaciones, a la espera de que se estabilice la situación en el Golfo Pérsico.

La guerra de Irán ha provocado un freno mundial en el mercado de fusiones y adquisiciones, afectando tanto a fondos de inversión como a grandes empresas industriales.

La guerra de Irán ha supuesto un importante frenazo del mercado de fusiones y adquisiciones a nivel mundial, tanto en el sector de los fondos de inversión como en el de las compañías industriales.

Una situación que ya se está trasladando a las grandes empresas españolas que han ralentizado las operaciones en marcha a la espera de que evolucionen los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia explican que las corporaciones locales han entrado en un compás de espera que, si bien no entierra las operaciones en marcha, sí que las mete en el congelador a la espera de que evolucionen acontecimientos.

Una evolución que pasa porque la guerra de Irán termine o que, al menos, existan señales reales que demuestren que está en vías de solución. O que los mercados se tranquilicen.

Para el Instituto de Fusiones, Adquisiciones y Alianzas (IMAA) el comienzo de la guerra detuvo abruptamente un periodo de gran dinamismo en fusiones y adquisiciones impulsado por la moderación de la inflación, la estabilización de los mercados de capitales y la bajada de los tipos de interés a principios de 2026.

Según los cálculos de Bloomberg, en lo que va de año el número total de acuerdos anunciados de M&A (fusiones y adquisiciones) ha caído más de un 13% respecto de 2025 y un 25% por debajo del récord de 2021, justo después de la pandemia.

En términos prácticos, esto implica que los plazos de las operaciones en marcha se estén alargando y que las due dilligence que se alcanzaron a activar se estén manejando con mucha mayor cautela.

Asesores con los que ha hablado este diario indican que no hay una paralización total, pero que el retraso en todos los tiempos hace que las sensaciones ahora mismo no sean buenas y que exista la certeza de que -al menos este trimestre- habrá un importante parón.

A comienzos de año se pensaba que este 2026 podría ser un curso de récord, pero con el estallido de la guerra todo volvió a saltar por los aires. Como ya aconteció a comienzos de 2025 con la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump.

La diferencia este año es que las incertidumbres son aún mayores ya que, con los aranceles, las aguas volvieron a su cauce después de dos meses, pero ahora nadie sabe qué va a pasar. Y con cada día que pase -ya empezamos la tercera semana de guerra- aumenta la incertidumbre y aleja el horizonte del fin del conflicto.

Del mismo modo, otros analistas advierten de riesgos que no existían hace un año, como la contracción del crédito privado y el 'corralito' que han impuesto algunos fondos como Blue Owl, BlackRock o Morgan Stanley.

Estas firmas han limitado las retiradas de dinero de sus fondos de crédito privado más grandes. Ante la avalancha de peticiones de efectivo, tuvieron que limitar las salidas solo al 5% lo que generó un pánico en los mercados que temieron una escalada similar a la de Lehman Brothers en 2008.

Fin del dinero fácil

Finalmente, los inversores se tranquilizaron, pero en el aire quedó la duda sobre la liquidez del mercado y de estos instrumentos creados específicamente para sortear la falta de flexibilidad del capital riesgo.

Una situación directamente relacionada con las operaciones de M&A. Muchos expertos ven el fin del dinero fácil para financiar grandes proyectos, algo que repercute directamente en la liquidez de futuras adquisiciones.

Con todo, los expertos de Goldman Sachs son menos pesimistas y advierten que no estamos ante un gran frenazo de operaciones, sino que solo ante una reconfiguración de las prioridades.

Bancos centrales

Y advierten que todo depende de cuánto dure la crisis. Goldman cree que los bancos centrales no reaccionarán con dureza a menos que el conflicto se prolongue o los mercados energéticos se enfrenten a una presión insalvable.

Los economistas de la firma ya han revisado al alza su rango de escenarios en cuanto a la inflación y a la baja en relación al crecimiento, lo que implica que incluso en esta coyuntura el M&A puede ser más resiliente.

Señalan además que la emisión de acciones europeas ha alcanzado volúmenes récord en las últimas dos semanas, incluso mientras el conflicto se intensificaba.

Operaciones cerradas

De esta manera, en las últimas semanas EQT se desprendió de su inversión en Galderma por 4.700 millones de euros, Zurich Insurance compró la británica Beazley por 9.300 millones y BlackRock vendió su 11,4% de Naturgy por 2.900 millones.

Y UniCredit lanzó este lunes una opa sobre Commerzbank de 35.000 millones. No obstante, las fuentes consultadas indican que hablamos de operaciones que llevaban tiempo en negociación y que debían cerrarse antes de que la guerra las tumbara.

Es decir, han tenido que aprovechar la ventana de oportunidad antes de que los mercados se desplomasen y el conflicto empeorara.

M&A en España

¿Y España? Este diario ha constatado con asesores de importantes empresas del Ibex que ahora mismo está todo en pausa.

En el caso de nuestro país, el sector que más se ha movido en los últimos meses es el de las telecomunicaciones y parece que ahora todo se enfría. Hablamos de la eventual compra de Vodafone por parte de Telefónica, la salida a bolsa de Digi o la negociación de una Netco entre MasOrange o Vodafone.

También se especulaba con una salida a bolsa de TSK, pero de momento no hay nada decidido, ni ninguna confirmación oficial.