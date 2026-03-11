TSMC: el gran beneficiado del capex en inteligencia artificial

La estrategia de expansión en Estados Unidos y su relación con el gobierno norteamericano refuerzan su posición geopolítica y atraen los mayores flujos de inversión global en IA.

TSMC ha anunciado una subida de precios del 8% al 10% en sus procesadores más avanzados a partir de 2026, respaldada por su posición dominante y la alta dependencia de los gigantes de la IA.

La compañía proyecta un crecimiento anualizado del 25% hasta 2029, con márgenes brutos cercanos al 59% gracias al aumento de la demanda de chips avanzados de 3 nm.

TSMC se consolida como el principal beneficiado del incremento récord en la inversión en inteligencia artificial por parte de grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Alphabet.

Los dos primeros meses del año han redefinido por completo la narrativa del mercado. La inteligencia artificial ha dejado de ser el catalizador universal que impulsaba cualquier activo al alza para convertirse en un disruptor que cuestiona modelos de negocio en sectores financieros, tecnológicos, logísticos e inmobiliarios.

Los inversores han abandonado la complacencia: ya no basta con crecer, ahora cada dólar invertido en IA debe justificar su retorno. El resultado ha sido la corrección de grandes nombres, Microsoft, Amazon, AMD, pese a presentar resultados sólidos, en un mercado que exige visibilidad sobre un gasto de capital sin precedentes.

La revalorización dentro del sector tampoco ha sido homogénea. El capital ha rotado hacia los eslabones que controlan los verdaderos cuellos de botella del sistema: la infraestructura física.

La fabricación de chips y la memoria avanzada se han convertido en los grandes ganadores de esta fase del ciclo, mientras el software sigue enfrentando dudas sobre la sostenibilidad de márgenes. En este contexto, quien controla la producción controla el ritmo al que la IA puede escalar.

Estas tendencias seguirán vigentes en 2025, y una de las compañías mejor posicionadas para capturar este aumento de capex por parte de los grandes hiperescaladores es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

La compañía encadena dos años con crecimientos de ingresos superiores al 30%, un consenso que proyecta un crecimiento anualizado del 25% hasta 2029, márgenes brutos cercanos al 56% y una revalorización bursátil superior al 100% en doce meses.

Uno de los pilares de crecimiento más sólidos para TSMC es el incremento exponencial del gasto en inteligencia artificial y cloud previsto para los próximos ciclos bursátiles. Este impulso se refleja claramente en las presentaciones de resultados de compañías como Amazon, cuyo capex anunciado para 2026 superó las expectativas de los analistas en un 35% y creció un 50% respecto a 2025.

Y no es un caso aislado. Oracle, AMD y otros actores del ecosistema también han comunicado incrementos significativos en inversiones relacionadas con IA.

Para contextualizarlo, se estima que Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet invertirán más de 600.000 millones de dólares en 2026, cifra que podría superar los 700.000 millones en 2027. Este volumen de gasto confirma que el desarrollo de la IA no se frenará en el corto plazo y que una parte relevante de esa inversión se canalizará hacia compañías situadas en la fase inicial de la cadena de valor, como TSMC, que además cuenta con una cuota de mercado dominante.

Capex conjunto de Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft

En su última presentación de resultados, TSMC mostró cómo la demanda de chips de 3 nm (su nodo más avanzado) ha aumentado hasta representar el 24% de las ventas en 2025, impulsada por la escasez de oferta y la fuerte demanda de modelos de IA. Los nodos de 5 nm y 7 nm representaron el 36% y el 14% respectivamente.

A pesar del incremento de costes derivado de inversiones tecnológicas y proyectos como la planta de Arizona, el cambio en el mix de ventas hacia productos de mayor valor añadido ha impulsado los márgenes.

La compañía ha anunciado además un aumento de precios del 8% al 10% en sus procesadores más avanzados a partir de 2026. Algunos analistas incluso consideran que TSMC es prácticamente inmune a cambios en cuota de mercado, ya que la mayoría de empresas de IA dependen de ella para fabricar desde ASICs hasta GPUs.

Esta dependencia se traduce en un poder de fijación de precios por falta de alternativas competitivas a TSMC en los chips más avanzados.

Todo ello se refleja en un crecimiento anualizado superior al 30% en los dos últimos ejercicios, con expectativas de mantenerse este año, donde se espera alcanzar 5,008 billones de dólares taiwaneses en ingresos en 2026, frente a los 3,809 billones de 2025.

El margen bruto ha pasado del 56% en 2024 al 59% en 2025, nivel que la compañía espera mantener hasta 2029 gracias al mayor peso de los nodos avanzados.

Otro catalizador clave es la relación estratégica con las grandes tecnológicas y el gobierno estadounidense. Norteamérica representó el 74% de los ingresos de TSMC en 2025, una concentración que, lejos de ser un riesgo, se convierte en una ventaja al captar los mayores flujos de inversión en IA del mundo.

La compañía ha reforzado esta posición con la compra de terrenos en Arizona para escalar un clúster de gigafábricas destinado a clientes líderes en smartphones, IA y computación de alto rendimiento. Asegurar capacidad local para Apple, Nvidia y otros gigantes reduce la exposición a tensiones arancelarias y consolida a TSMC como socio estratégico tanto para el sector privado como para la administración estadounidense.

Para el inversor, esto implica dos cosas:

TSMC está blindando su negocio ante posibles escenarios regulatorios.

El riesgo de pérdida de clientes por competencia se reduce significativamente.



Análisis técnico: niveles clave tras la corrección

La tesis de TSMC para este ejercicio se apoya en tres pilares: expansión de márgenes por el mayor peso de nodos avanzados, demanda garantizada por el gasto en IA de los hyperscalers y una posición geopolítica reforzada. El consenso sitúa el precio objetivo medio en 429 dólares, lo que implicaría un potencial del 23% a doce meses.

Tras el reciente conflicto de Oriente Medio, la acción ha caído un 7% desde los máximos del 2 de marzo. En el corto plazo, el RSI diario ha descendido hasta los 40 puntos, zona donde históricamente la acción suele rebotar.

Análisis técnico de TSMC

En cuanto a resistencias dinámicas, TSMC perforó brevemente la media móvil de 50 sesiones para recuperarla posteriormente. Si volviera a perderla, aún contaría con la media de 100 sesiones, que ha actuado como soporte fiable.

En niveles estáticos,el valor se encuentra en un canal alcista en el que la acción se ha apoyado de forma recurrente en los últimos meses. En caso de una ruptura a la baja de este soporte dinámico, el precio podría extender la corrección hasta la zona de los 311 dólares, que coincide con un nivel de apoyo relevante.

Esta área ya funcionó como punto de rebote a finales de 2025, cuando la acción testeó la zona en tres ocasiones antes de perforarla, lo que refuerza su importancia técnica.

Mientras el precio se mantenga dentro del canal, el nivel actual sigue ofreciendo una oportunidad de rebote, respaldada por el historial reciente de reacciones alcistas en esta misma zona.

Si la acción no respeta el soporte y continúa cayendo, sería prudente situar un stop loss en torno a los 300 dólares, alineado con la regla del 3% y con el objetivo de limitar el riesgo en caso de una ruptura más profunda.

***Manuel Pinto es analista de XTB