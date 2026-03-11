Las bolsas viven un rally de alivio gracias a Trump pero los analistas no ven un final inminente de la guerra

Irán mantiene la amenaza de cerrar el paso del petróleo, mientras las probabilidades de una resolución rápida del conflicto siguen siendo bajas según expertos y plataformas de apuestas.

Los analistas interpretan este repunte bursátil como un alivio táctico, pero consideran improbable un final inmediato del conflicto.

El precio del petróleo Brent cayó bruscamente desde casi 120 dólares a unos 85 dólares por barril tras el mensaje de Trump.

Las bolsas globales registraron fuertes subidas tras las declaraciones de Trump sobre un posible final próximo de la guerra con Irán.

Las bolsas subieron con fuerza este martes mientras el petróleo se desinflaba tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la guerra con Irán terminaría pronto.

El mensaje bastó para frenar el pánico que se extendía en los mercados tras un arranque de semana marcado por el cierre de facto del estrecho de Ormuz y el encarecimiento súbito de la energía.

En este contexto, los analistas identifican las últimas subidas registradas en los mercados de renta variable como un rally de alivio y recalcan que el final del conflicto sigue lejos de ser inminente.

Trump aseguró el lunes que la ofensiva "iba más rápida" de lo previsto y que la guerra podría estar "muy completa, prácticamente" en cuestión de semanas, algo que los inversores leyeron como una señal de que la Casa Blanca no quiere un shock energético prolongado.

El efecto fue inmediato. El petróleo Brent, que el lunes había llegado a rozar los 120 dólares por barril, cedió el martes en torno a un 15% y retrocedió hacia la zona de los 85 dólares.

En paralelo, los principales índices bursátiles del mundo subieron con fuerza –especialmente los europeos, cuyos avances llegaron al 3%– y recuperaron parte del terreno perdido desde el inicio del conflicto.

La reacción encaja con un patrón habitual en otros episodios de tensión geopolítica. Cuando aparece una narrativa de desescalada, aunque sea solo verbal, muchos inversores que se habían protegido contra el peor escenario dan marcha atrás a la vez y eso provoca movimientos muy bruscos en los precios.

Sobre el terreno, sin embargo, Irán ha mantenido la amenaza de no dejar salir "ni un solo litro" de crudo de la región mientras continúen los ataques, e insistió en que sería Teherán quien "determine el final de la guerra".

Ese contraste entre palabras y hechos explica que los expertos consultados por este periódico hablen de un alivio táctico para las bolsas más que de un giro de fondo.

"Recuperar la narrativa"

Juan José Fernández‑Figares, director de análisis de Link Securities, advierte de que la volatilidad "va a continuar hasta que definitivamente se terminen los ataques y se abra Ormuz".

Recuerda que Trump "no puede permitirse" unos precios de la energía disparados de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso y que se celebrarán el próximo noviembre.

Sergio Ávila, analista de IG, insiste en que las subidas en bolsa no son un giro estructural. El mercado trató el mensaje de Trump como una señal para calmar los ánimos, no como una garantía de paz.

El propio Ávila no compra el mensaje del mandatario "al pie de la letra". Lo ve como una maniobra de comunicación con "efecto inmediato sobre el sentimiento", pero insuficiente para cerrar un conflicto que "aún tiene capacidad de escalar".

Franco Macchiavelli, analista de mercados, abunda en esa idea. Cree que las declaraciones de Trump son, sobre todo, un intento de "recuperar la narrativa" y proyectar control, una estrategia que el presidente ya había usado durante las tensiones comerciales.

Pero ahora el inquilino de la Casa Blanca se enfrenta a un contexto distinto. En una guerra en Oriente Medio, el control del relato no depende sólo de Estados Unidos e Irán tiene margen para escalar a través del canal energético.

El desplome del petróleo

El fuerte giro que dio el petróleo el martes reforzó la idea de que los mercados reaccionaron más al mensaje de Trump que a un cambio real en la situación sobre el terreno.

Desde los casi 120 dólares del lunes hasta el entorno de los 90 del martes, el Brent encadenó un desplome que muchos expertos ven simplemente como la otra cara de la subida casi vertical de los días previos.

Eso no significa que los inversores crean ciegamente a Trump, matiza Ávila, sino algo más sencillo: que ven "una probabilidad algo mayor" de que el peor escenario no se materialice de inmediato.

"El mercado no está comprando paz firme; está vendiendo pánico extremo", resume. "Y no es lo mismo", añade.

Cuándo acabará la guerra

Más allá de la reacción inmediata de las pantallas de bolsa, el foco de los analistas se mantiene en cuánto puede durar el conflicto y en qué forma.

Antonio Castelo, analista de iBroker, sitúa su escenario central en "un conflicto aún intenso, pero relativamente acotado en el tiempo y en el mapa".

Habla de "algunas semanas de guerra de alta intensidad y varios meses de tensión crónica, con un Ormuz vulnerable pero no cerrado de manera total y prolongada".

Si las noticias no confirman un enfriamiento creíble del conflicto, ve margen para otro tramo de caídas bursátiles, con más giro hacia valores defensivos y mayor presión sobre los bonos.

Ibercaja Gestión articula tres grandes escenarios. El primero de ellos es una desescalada rápida, a la que da alrededor de un 30% de probabilidad.

El segundo, que considera escenario central con un 55%, es una "guerra con estrecho abierto". En este caso, el conflicto seguiría vivo, pero con el estrecho de Ormuz reabierto al tráfico de cargueros y un Brent moviéndose en una banda de entre 80 y 100 dólares.

El tercero es una escalada intensa con cierre prolongado de Ormuz, a la que asigna una probabilidad del 15%.

En este escenario, el petróleo se iría claramente por encima de 120 dólares, algo difícil de sostener más allá de unos meses por sus efectos sobre el crecimiento global.

Las apuestas

Como los analistas, las plataformas de apuestas políticas tampoco descuentan un giro inmediato del conflicto en Oriente Medio.

En los últimos años han ganado peso unas plataformas online donde la gente apuesta dinero sobre si ocurrirá o no un evento político en una fecha concreta, como si fuera una porra pero con precios que se mueven en tiempo real.

En una de las más conocidas, Polymarket, sus usuarios apenas dan un 7% de probabilidad a que el conflicto acabe antes del 15 de marzo y un 31% antes de que termine el mes, frente a un 70% para el 15 de mayo y un 76% para el 30 de junio.