La guerra en Irán borra 70.000 millones del Ibex 35 y convierte a la Bolsa española en una de las más castigadas de Europa

Repsol ha sido la gran excepción, subiendo un 6,3% en capitalización gracias al repunte del petróleo, mientras Amadeus también logra mantenerse en positivo.

Los sectores más afectados han sido banca, energéticas y empresas cíclicas, con Acciona, IAG y Solaria entre los mayores descensos porcentuales.

El índice español ha caído un 6,1%, una de las mayores bajadas entre las principales bolsas europeas, solo superada por el Cac 40 francés.

El Ibex 35 ha perdido más de 70.000 millones de euros en capitalización en solo cuatro sesiones tras el estallido del conflicto en Irán.

En apenas cuatro sesiones desde que estalló el conflicto en Irán, el Ibex 35 ha perdido algo más de 70.000 millones de euros de capitalización, lo que equivale a un retroceso superior al 6%.

El índice ha pasado de rozar los 18.400 puntos a moverse en la zona de los 17.200, tras dos jornadas de ventas masivas, un rebote parcial y una nueva corrección.

El shock energético y geopolítico ligado al estrecho de Ormuz ha golpeado con especial dureza a la Bolsa española, que cae más que la mayoría de grandes parqués europeos.

El movimiento refleja un ajuste rápido de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos del Viejo Continente en un escenario de petróleo y gas más caros y de logística global más frágil.

Desde el cierre del 27 de febrero, justo antes del estallido de la crisis, la capitalización total del Ibex 35 ha pasado de algo más de 1,13 billones de euros a unos 1,061 billones. El recorte ronda ya los 70.440 millones.

En términos de índice, el selectivo cede en torno al 6,1% en ese mismo tramo, al bajar de los 18.360,8 a 17.245,2 enteros.

La diferencia entre la caída en puntos y en capitalización se explica porque el índice incorpora ajustes de free float y un divisor propio que suaviza algunos movimientos, mientras que la capitalización refleja el valor total en bolsa de las compañías.

Dos desplomes, un rebote y otra caída

En sólo cuatro sesiones, el Ibex 35 ha pasado del susto al pánico, de ahí a un rebote incompleto y de nuevo a las ventas.

El lunes encajó una primera caída contundente, del 2,6%, en un movimiento clásico de aversión al riesgo: estalla el conflicto, suben petróleo y gas y los inversores se desprenden de banca, energéticas y cíclicas para hacer liquidez.

El martes el golpe se aceleró con un desplome cercano al 4,6%, cuando el mercado dejó de reaccionar al titular y empezó a poner precio a la duración y al daño económico del conflicto —bloqueo de Ormuz de facto, fricción logística y riesgo de estanflación—.

“El mercado ha pasado de descontar el titular a descontar la duración y el daño económico potencial del conflicto”, resume Antonio Castelo, analista de iBroker.

El miércoles el Ibex rebotó en torno a un 2,5%, hasta la zona de los 17.500 puntos, pero sin borrar ni de lejos el desplome acumulado en las dos jornadas previas.

El giro no respondió a un cambio en la guerra, sino a que parte del dinero que salió se reposicionó, aunque sea de forma temporal.

“Parte de la liquidez que salió en las dos sesiones anteriores se está reposicionando en bolsa; es un rebote esporádico, no el fin del conflicto”, apuntaba entonces Javier Cabrera, analista de XTB.

De hecho, el rojo volvió este jueves al índice, que cedió en torno a un 1,4% y regresó a la parte baja del rango de los 17.000 puntos.

El patrón de la semana queda así dibujado como dos desplomes consecutivos, un rebote técnico incompleto y otra sesión de corrección que mantiene la presión en los mercados.

En su conjunto, la Bolsa española se ha comportado peor que el resto de grandes selectivos europeos desde que estalló la crisis en Oriente Medio. La única excepción, y por la mínima, es el Cac 40 francés, cuyo descenso ronda también el 6,2%.

Las bajadas del Dax alemán, del 6%, del FTSE 100 británico, del 4,6%, y del FTSE Mib italiano, del 5,5%, son algo inferiores a las del selectivo español.

El castigo al Ibex 35 es más intenso que en otros grandes índices europeos porque su composición es especialmente sensible a un shock de oferta de energía y de logística como el que representa el conflicto en el Golfo Pérsico.

Por qué el Ibex sufre más

El Ibex 35 combina un peso elevado de sectores muy cíclicos y sensibles al encarecimiento de la energía y al coste de financiación, como banca, energéticas, renovables, infraestructuras, aerolíneas, constructoras, aseguradoras y telecos.

Esa mezcla hace que el selectivo reaccione con especial violencia cuando suben el petróleo y el gas o aumenta la incertidumbre geopolítica, porque presiona a la vez sus márgenes, sus necesidades de inversión y sus expectativas de crecimiento.

Son negocios intensivos en capital y muy dependientes del ciclo y de los flujos de riesgo que, además, venían de fuertes subidas en las semanas previas.

Esto ha facilitado las tomas de beneficios y ha amplificado las caídas en estas cuatro sesiones.

Ganadores y perdedores

Entre los valores con mayores descensos en porcentaje destacan Acciona (‑12,5%), IAG (‑11,6%) y Solaria (‑10,7%). Por volumen de capitalización, los mayores recortes los concentran Santander (‑16.200 millones), Inditex (‑9.800 millones) e Iberdrola (‑5.300 millones).

Frente a ellos, Repsol se ha comportado como la gran excepción del Ibex en estos días turbulentos.

La petrolera firma una subida de algo más del 6,3% y suma alrededor de 1.360 millones de euros a su capitalización, al verse favorecida por el repunte del crudo derivado del miedo a un bloqueo de Ormuz.

Junto a ella, sólo Amadeus, que avanza cerca de un 1,9%, logra mantenerse en positivo en un Ibex teñido de rojo.