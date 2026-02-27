Los máximos del Ibex 35 tienen límite: los analistas alertan de que la racha alcista roza ya niveles “insostenibles”

Sectores como la banca están bajo especial vigilancia, ya que su rentabilidad futura es incierta y están más expuestos a cambios en los tipos de interés y en el crecimiento económico.

Los expertos señalan que la subida del Ibex 35 está respaldada por sólidos resultados empresariales y un entorno macroeconómico estable, aunque cualquier noticia negativa podría provocar correcciones bruscas.

Analistas advierten que la racha alcista actual está cerca de niveles insostenibles debido a la euforia acumulada y el margen de error cada vez menor.

El Ibex 35 continúa marcando máximos históricos, superando recientemente los 18.400 puntos y sumando más de un 6% de subida en lo que va de año.

La racha del Ibex 35 no parece tocar techo. El selectivo nacional se ha acostumbrado a firmar máximos cada semana. Incluso a intentar buscarlos cada día.

El ejemplo más reciente, la última sesión bursátil y la semana que encarrila el selectivo. Este jueves, el Ibex 35 ha vuelto a firmar máximos históricos, revalidando los que ya alcanzó un día antes.

Además, el lunes, el índice superó la barrera de los 18.200 enteros y firmó un registro histórico, aunque el valor ya queda obsoleto. Dos días después el Ibex batió su propio récord y logró alzarse por encima de los 18.400 puntos.

Este excelente rendimiento extiende los buenos resultados del Ibex 35 el año pasado. Durante 2025, el selectivo nacional logró avanzar un 49,26% y firmó el segundo mejor año de su historia. En lo que llevamos de año, el Ibex ha subido más de un 6%.

Bajo este telón de fondo, surge una duda principal. ¿Puede seguir el Ibex 35 firmando nuevos máximos cada pocas sesiones? "No tiene sentido acostumbrarse a ese ritmo porque es insostenible", responde Antonio Castelo, analista de bróker.

El experto en mercados también contextualiza la situación que atraviesa el índice español. "El selectivo llega a finales de febrero con mucha euforia acumulada, derivada de los beneficios récord que han marcado valores de los sectores de la banca, la defensa, el turismo o las utilities.

En este sentido, también advierte de que la racha alcista no tiene pinta de 'burbuja' porque "los máximos se apoyan en resultados sólidos y en un contexto macro relativamente estable". Estas bases son clave para pronosticar hasta cuándo se mantendrá la senda alcista del Ibex, al menos, de manera estructural.

Esta senda deja varias lecturas para los analistas. Mientras por un lado vislumbran la fortaleza del índice nacional, por otro —y paradójicamente— encienden las señales de alarma y hacen que el margen de error sea cada vez menor.

"Un par de noticias negativas puede provocar caídas rápidas", explica Castelo. El analista también acota los riesgos que más daño podrían hacer al selectivo: un giro en las expectativas de tipos, cualquier tropiezo en los resultados empresariales o una intensificación de los riesgos geopolíticos.

Mientras los beneficios acompañen y el contexto de tipos se mantenga suavemente a la baja, el Ibex 35 continuará con su senda alcista.

¿Pero qué pasa si alguno de estos dos ingredientes falla? "Cualquier susto puede traducirse en correcciones más bruscas que hace unos meses", explica Castelo.

En ello concuerda Javier Cardera, analista de XTB. "Creemos que hay posibilidades de un frenazo", expone a este medio. Para combatir las amenazas, la prudencia y la selección se postulan como armas clave para los inversores.

En este sentido, el escenario más probable para el Ibex 35 en el corto plazo es entrar en fases de correcciones puntuales que generen un mercado más selectivo por valores.

En esta selección, la banca está en el punto de mira. El sector no está barato y el futuro tirón queda en entredicho. Para Castelo, la rentabilidad será "más moderada" y el sector está lejos de encarrilar otro rally.

Además, el experto de XTB expone que los bancos están más expuestos a riesgos concretos, como una gran bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo o una caída del crecimiento de la economía española.

Por otro lado, la trayectoria del selectivo español en lo que llevamos de año también despeja dudas para los analistas en torno a su narrativa en el medio y largo plazo.

"Las perspectivas para 2026 han mejorado respecto a lo que estábamos previendo hace unos meses", destaca el experto de iBroker, que también señala que el rendimiento avala las subidas del propio índice durante el año pasado.

Sin embargo, cabe mencionar que este éxito ya se está pagando en las acciones del Ibex 35 y que el fuerte tirón inicial "ha consumido rápido una rentabilidad prevista para 2026". Además, el selectivo se ha puesto a sí mismo el listón más alto.

Por último, los analistas alertan de que las amenazas que se perfilaban a principio de año siguen en el frente y el mercado debe estar muy atento a ellas.

Las tensiones geopolíticas, arancelarias y la posibilidad de que la economía sufra una ralentización mayor de lo esperado serán fundamentales para marcar el desenlace de una racha de máximos que siguen emocionando al parqué madrileño.