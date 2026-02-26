¿Se acaban las guerras comerciales?

El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato. Efe

Pese a las advertencias de Trump de que, sin aranceles, EEUU sufriría una “catástrofe económica”, el Tribunal Supremo concluyó que el presidente se excedió en su autoridad al recurrir a la IEEPA. Como resultado, desde el 24 de febrero cerca del 60% de las medidas introducidas desde 2025 dejaron de cobrarse.

En cuanto a la tarifa universal impuesta el sábado pasado bajo la Sección 122, en principio, caduca automáticamente a los 150 días si el Congreso no la renueva.

Sin embargo, los analistas de ING no descartan que, transcurrido ese plazo, el presidente declare una nueva emergencia y reinicie el período.

Si no, quedan la Sección 201, para proteger a la industria nacional, y la Sección 301, que permite imponer aranceles contra países con prácticas consideradas desleales, además de las Secciones 338 y 232. De tal manera que el fallo no desmonta la estrategia arancelaria, sino que la empuja a buscar otras vías.

¿Qué implica todo esto? Primero, un reajuste del mapa arancelario.

Los países que tenían los recargos más altos bajo la IEEPA ahora se alivian. Así, Brasil baja 13,6 puntos porcentuales, China 7,1 y la India 5,6, porque la tasa de la Sección 122 sustituye a otras más altas. En cambio, quienes antes pagaban menos ahora pagan más, como el Reino Unido, que sube 2,1 puntos, y la UE, 0,8.

Segundo, el riesgo inflacionario persiste. La prolongación de la guerra comercial reduce el margen de la Fed para bajar los tipos, algo clave en un contexto en el que los datos de diciembre muestran que muchas empresas, incluidas las del S&P 500, que hasta ahora absorbían gran parte del impacto, empiezan a trasladar esos costes al consumidor.

Tercero, el frente fiscal. Se estima que las devoluciones por aranceles ilegales podrían alcanzar entre 130.000 y 175.000 millones de dólares, pero ese dinero ya se gastó.

Si hay que devolverlo, el Gobierno tendrá que endeudarse más, lo que no sería positivo para el índice del dólar y podría aumentar los rendimientos exigidos por los inversores.

En resumen, el fallo judicial no cierra la guerra comercial, aunque sí alivia la situación de algunos países.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.