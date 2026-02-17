Redeia activa un nuevo tramo al alza tras superar la media móvil de largo plazo en 16,12 euros

Para nuevas compras, se aconseja esperar confirmaciones por encima de 16,13 euros o una consolidación sobre 16,42 euros, limitando el riesgo al 3% bajo el nivel de entrada.

Las acciones muestran síntomas de fortaleza técnica, aunque los niveles de sobrecompra son elevados y se recomienda cautela al operar.

El valor ha subido más de un 15% en poco más de dos semanas, impulsado por el cierre de posiciones cortas y nuevas compras.

Redeia ha superado la media móvil de largo plazo en 16,12 euros, activando un nuevo tramo alcista en sus acciones.

La sesión transcurre con escaso movimiento y a la espera de nuevos catalizadores que puedan impulsar los mercados de renta variable. La atención se desplazará al viernes, cuando se conocerá el dato del PIB de EE. UU., en un contexto de espera ante el inicio, en Ginebra, de las conversaciones nucleares entre Washington e Irán.

En este escenario, el Ibex 35 avanzó ayer un 0,99% y volvió a situarse por encima de los 17.800 puntos, mientras la bolsa estadounidense permaneció cerrada la víspera por la celebración del Día de los Presidentes. Entre los valores que componen el índice español destaca el comportamiento de las acciones de Redeia Corporación, que figuran entre las más alcistas en los primeros intercambios.

A pesar de que la crisis de la red se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza, solo por detrás del problema de la vivienda, en los últimos ejercicios se ha pisado el acelerador inversor, aunque ese impulso todavía no corrige casi diez años de parálisis acumulada en el sistema.

Por este y otros motivos, Redeia acumula recortes de precio objetivo, como el aplicado por Jefferies, que en enero decidió rebajar la valoración de la eléctrica hasta los 15,80 euros por acción desde los 18 euros anteriores, aunque manteniendo la recomendación de mantener. En la sesión actual, el valor ya se mueve por encima de ese precio objetivo.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Redeia desarrollaron una estructura claramente bajista desde los máximos alcanzados el pasado mes de abril, en la zona de los 18,62 euros por título. Esta sucesión dejó un gráfico muy definido, con máximos y mínimos relativos decrecientes, hasta alcanzar los mínimos del año en formato intradiario en la sesión del 28 de enero, en los 14,15 euros por acción.

Tras este comportamiento, que se ha prolongado durante casi un ejercicio completo, se abrió una cantidad relevante de posiciones cortas que, tras el alcance de esos 14,15 euros, han comenzado a cerrarse, coincidiendo con la aparición de las primeras señales de estabilización y recuperación del precio.

Este cierre de posiciones cortas está provocando un rebote significativo del valor, que ya ha recuperado la resistencia de los 15,21 euros y en las últimas sesiones ha superado también otra zona clave de corto y medio plazo, situada en los 15,84 euros por acción.

Evolución de las acciones de Redeia Eduardo Bolinches TradingView

Este hecho, junto con nuevas compras y la entrada de nuevos inversores, ha derivado en un aumento del precio de sus acciones superior al 15% en poco más de dos semanas.

Así, Redeia ha mostrado síntomas de fortaleza técnica en el muy corto plazo, dejando atrás las medias móviles de corto y medio plazo y enfrentándose ahora a la superación de la media móvil de 200 periodos. Si confirma este movimiento en la sesión actual, el valor podría seguir ganando tracción y dirigirse hacia nuevos objetivos técnicos.

Conviene tener en cuenta que los niveles de sobrecompra ya son elevados, por lo que será necesario extremar las precauciones si se plantea cualquier tipo de entrada. En el caso de contar ya con títulos en cartera, la estrategia más sensata pasa por mantener posiciones y gestionar el riesgo.

Desde el punto de vista operativo, y si no tenemos acciones en cartera, solamente en el caso de que veamos a Redeia cotizar con dos cierres diarios consecutivos por encima de los 16,13 euros por acción o con un cierre semanal sobre ese nivel, se podría plantear una orden de compra, aunque limitada a un tercio del tamaño habitual.

Aunque el riesgo de ajuste seguirá presente mientras el valor no logre superar o encuentre dificultades frente a la resistencia horizontal más inmediata de 16,39 euros, correspondiente al 50% del retroceso proporcional de Fibonacci.

Si el perfil de riesgo no permite asumir tanta volatilidad, la alternativa sería esperar a que el valor consolide por encima de la zona de los 16,42 euros para tomar posiciones compradoras o, en un segundo escenario, a que se produzca una formación de throwback hacia niveles de 16,09 euros por acción.

En ambos casos, lo que ocurra primero permitiría entrar compradores con un riesgo limitado a un 3% por debajo del nivel de entrada, zona donde colocaríamos la correspondiente orden de protección.