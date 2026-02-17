Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
El selectivo español comienza la semana recuperando una pequeña parte de las caídas de la semana previa y abre la puerta a más reacción alcista.
Por otro lado, el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado por festividad del Día de los Presidentes y comenzará su semana este martes.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.
2) Telefónica: El valor se hace con los 3,66 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,63 euros en base cierres.
3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,70 euros en base cierres.
4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,65 euros en base cierres.