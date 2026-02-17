Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Se recomienda vigilar precios específicos y establecer órdenes de protección para gestionar el riesgo en estos valores destacados.

Inditex, Telefónica, Iberdrola y Aena se destacan como valores atractivos para invertir, con niveles técnicos clave para la entrada y protección de las posiciones.

El mercado estadounidense estuvo cerrado por el Día de los Presidentes y abrirá el martes.

El selectivo español inicia la semana con una recuperación parcial tras las caídas previas y muestra señales de posible continuidad alcista.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: El valor se hace con los 3,66 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,63 euros en base cierres.

3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,70 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,65 euros en base cierres.