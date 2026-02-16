El mercado cripto agudiza su caída: en lo que llevamos de 2026 ha perdido un 22%

Las claves nuevo Generado con IA El mercado de criptomonedas ha perdido un 22,64% de su valor en lo que va de 2026, pasando de 2,99 a 2,29 billones de dólares. Bitcoin ha caído un 21,35% este año y su capitalización ha descendido de 1,747 a 1,374 billones de dólares, situándose por debajo de los 70.000 dólares. Ethereum y XRP también sufren fuertes caídas, con pérdidas del 30,68% y 25,27% respectivamente en su capitalización. Algunas criptomonedas, como pippin, kite y sky, han desafiado la tendencia general, registrando crecimientos del 50%, 152% y 23% respectivamente en 2026.

El mercado de las criptomonedas está en las antípodas de recuperar su brillo. Lejos de dar pinceladas de optimismo, el nuevo año no parece haber sentado nada bien a las divisas virtuales.

En concreto, el valor total del mercado de criptodivisas se ha hundido un 22,64% en lo que llevamos de 2026. El conjunto de la capitalización de las monedas virtuales ha pasado de valer 2,99 billones de dólares a descender hasta los 2,29 billones.

El bitcoin, la divisa reina del mundo cripto, refleja fielmente esta tendencia. El valor de mercado de la moneda virtual se ha reducido un 21,35% en lo que llevamos de año.

Si finalizó 2025 con una capitalización global valorada en 1,747 billones de dólares, la tendencia bajista ha hecho caer este valor hasta los 1,374 billones de dólares.

Uno de los golpes más duros para el bitcoin fue su caída por debajo de la cota de los 70.000 dólares. La criptomoneda no veía descender su cotización por debajo de esta barrera desde noviembre de 2024.

Etherum, otra de las grandes referencias en el mundo de las divisas virtuales, ha sufrido aún más el revés. El peso del mercado de la criptomoneda se ha reducido en un 30,68% en lo que llevamos de 2026.

Sin embargo, la dimensión del mercado de esta moneda aún está bastante alejada de la del bitcoin. Pasada la primera quincena de febrero, la envergadura de la divisa virtual era de 248.230 millones de dólares.

Esta cifra representa un 18% del total del valor del mercado del bitcoin.

XRP, la tercera posicionada por su capitalización bursátil, sigue la misma estela que el resto de sus compañeras. El tamaño de su mercado al término de la primera quincena de febrero se computa por 86.430 millones de euros, un 25,27% menos de lo que era al comienzo de 2026.

Alejadas del relato bursátil, algunos activos digitales han conseguido construir su propio camino dejando de lado las caídas.

Es el caso de pippin, un criptoactivo creado por la Inteligencia Artificial que ha sabido rentabilizar su moda. Tanto es así que la divisa virtual ha crecido casi un 50% en 2026. Su valor de mercado se sitúa ya en los 587,38 millones de dólares.

Kite es otro de los ejemplos que rebaten a la narrativa cripto. Su volumen de mercado en 2026 ha pasado de valer 161,46 millones de dólares a sumar 406,9 millones de dólares. La divisa virtual se ha disparado un 152,17%.

Aunque con algo menos de fuerza, sky también se ha puesto de cara a las pérdidas generalizadas en el ecosistema de divisas virtuales. La criptomoneda ha crecido un 23% en este primer mes y medio de 2026. Su mercado vale ya 1,6 mil millones de dólares.

Las variaciones de las referencias más importantes en el mundo cripto son un reflejo de la vulnerabilidad de las criptodivisas ante los movimientos del mercado.

Lejos de seguir comportándose como activos refugio, la tensión que ha dominado a los inversores en los entornos bursátiles globales se ha empoderado del sector de los activos digitales.

Perspectivas

De hecho, el índice del miedo y la codicia en el mundo cripto sigue afincado en el miedo extremo, un territorio sobre el que lleva navegando desde que empezó el 2026.

El termómetro del ánimo de los inversores en este ámbito es otro reflejo de la decadencia que han vivido las divisas virtuales desde que empezó el año. Siendo el 100 la valoración que refleja una actitud más positiva por parte del sector inversor, el 2026 comenzó con una nota de un 28.

Sin embargo, la calificación también ha seguido la estela bajista y se sitúa en un 8 sobre 100. La nota ha llegado a ser de un 5 en los primeros días de febrero.