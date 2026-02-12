Unicaja Banco pone a prueba la zona crítica de los 2,70 euros y busca iniciar un rebote técnico

Para mantener la estructura alcista, es clave que Unicaja no cierre por debajo de los 2,70 euros; nuevas compras se aconsejan tras superar los 2,77 euros.

Los indicadores de sobreventa y el volumen en soportes sugieren altas probabilidades de rebote técnico con objetivos inmediatos en 2,81 y 2,86 euros.

La entidad mantiene una sólida solvencia y ha incrementado su beneficio un 10,3% en 2025, reforzando la credibilidad de su plan estratégico.

Unicaja Banco ha corregido más de un 11% tras alcanzar máximos históricos, apoyándose en el soporte crítico de los 2,70 euros por acción.

Las cifras de empleo publicadas en EE. UU. ofrecen a la Reserva Federal margen para mantener los tipos sin cambios, a pesar de la presión pública del presidente Donald Trump para que los rebaje. Este escenario incrementa las dudas sobre el calendario y la intensidad de los próximos ajustes de política monetaria.

En este contexto, el Ibex 35 cedió ayer un 0,43%, aunque logró conservar el nivel psicológico de los 18.000 puntos, una zona clave para la confianza del mercado, si bien la referencia técnica inmediata se sitúa en los 18.271 puntos. Dentro de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Unicaja Banco, cuyas acciones figuraron entre las más alcistas en los primeros compases de la sesión.

Si el mercado pudiera pedir un deseo para Unicaja de cara a 2026, probablemente sería que el banco ejecute, sin desvíos, la hoja de ruta anunciada. La entidad malagueña ha superado con solidez un 2025 favorable, en línea con el buen tono del sector bancario, y acumula una revalorización del 133% en los últimos doce meses, un listón exigente para el próximo ejercicio.

El banco parte de una sólida situación de solvencia, con uno de los ratios de capital más elevados del sector. La entidad admite además una mejora estructural de la rentabilidad, tras elevar sus ganancias un 10,3% respecto al ejercicio anterior, lo que refuerza la credibilidad de su plan estratégico.

Bajo un riguroso análisis técnico, Unicaja Banco ha mantenido durante meses una estructura claramente alcista, iniciada en los mínimos del pasado mes de abril, en torno a los 1,16 euros. Desde esa zona, el valor ha ido construyendo una sucesión y pauta de mínimos y máximos ascendentes que le permitió alcanzar máximos históricos intradiarios el pasado 3 de febrero, en el entorno de los 3,036 euros por acción.

Tras marcar esos máximos, el valor ha protagonizado una corrección intensa que, en pocas sesiones, lo ha llevado a apoyarse en el soporte de los 2,70 euros por título, con una caída superior al 11% de su capitalización bursátil en solamente seis jornadas. Esta zona coincide además con la directriz alcista trazada desde abril, es decir, un punto clave y crítico a la vez para el valor.

Evolución de las acciones de Unicaja Banco Eduardo Bolinches TradingView

En cuanto al volumen de negociación, se ha mantenido estable durante el tramo alcista y muestra ligeros repuntes cada vez que el precio ha tanteado zonas de soporte, como ocurrió en su momento en los 2,20 euros y, más recientemente, en la sesión de ayer en torno a los 2,70 euros por acción.

Los indicadores de sobreventa presentan lecturas elevadas tras el último movimiento bajista, lo que incrementa las probabilidades de que el valor pueda desarrollar un rebote técnico desde los niveles actuales, con la vista puesta en resistencias cercanas y en un posible cambio de ritmo en el muy corto plazo.

El principal obstáculo más inmediato es la media móvil de corto plazo, que pasa actualmente por la zona de los 2,76 euros. No obstante, la intensidad del rebote en curso sugiere que este nivel podría ser superado con relativa solvencia en el muy corto plazo, lo que permitiría al valor recuperar inercia alcista y volver a poner a prueba resistencias superiores.

Con este escenario técnico, los títulos de Unicaja vuelven a situarse entre los valores atractivos, aunque conviene aplicar algunos filtros a la hora de tomar posiciones y ajustar bien el riesgo. Si el valor ya está en cartera, la estrategia pasaría por mantener mientras no pierda en cierres la zona de los 2,70 euros, su principal soporte horizontal y referencia clave para preservar la estructura alcista.

Para nuevas entradas, sería necesario un cierre por encima de los máximos diarios previos, es decir, en torno a los 2,77 euros, lo que confirmaría el inicio del rebote técnico, con un primer objetivo en los 2,81 euros y un segundo en la resistencia clave de corto plazo situada en los 2,86 euros.

Si finalmente se cumplen estas condiciones, la orden de protección debería situarse en un nivel que limite las pérdidas a un máximo del 3% desde el punto de entrada, lo que implicaría no perder los 2,68 euros en base cierres. Si este nivel cediera invalidaría el escenario de rebote técnico planteado.