Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Se recomiendan niveles concretos de entrada y protección para cada valor, ajustando estrategias según su evolución en bolsa.

Inditex, Telefónica, ArcelorMittal y Aena son valores destacados por su buen comportamiento técnico y oportunidades de entrada.

El selectivo español pierde los 18.000 puntos en formato intradiario, mostrando debilidad al cierre de la semana.

El selectivo español vuelve a dejar escapar los 18.200 puntos llegando a perder los 18.000 puntos en formato intradiario a falta de la sesión de este jueves y la de mañana viernes para terminar la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense corrige también de manera generalizada aunque esta vez con la excepción del tecnológico Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 3,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,57 euros en base cierres.

3) ArcelorMittal: El valor se hace con los 49 euros por lo que hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 52,60 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,15 euros en base cierres.