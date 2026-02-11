Acerinox activa un nuevo tramo al alza tras superar máximos históricos en los 13,43 euros

Se recomienda mantener posiciones con objetivo en los 14,25 euros, aunque se aconseja prudencia ante la situación de sobrecompra.

El valor mantiene una clara tendencia alcista desde abril, con un fuerte incremento en el volumen de contratación y señales de fortaleza técnica.

El precio objetivo de Acerinox es elevado por Jefferies a 14,50 euros, mientras JP Morgan lo rebaja a 10,50 euros y recomienda infraponderar.

Después de unos datos de ventas minoristas por debajo de lo previsto, el foco del mercado se desplaza ahora hacia el informe clave de empleo en EE. UU., con capacidad para alterar el rumbo de la política monetaria. En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron en negativo, mientras que el Dow firmó su tercer cierre histórico consecutivo.

Por su parte, el Ibex 35 retrocedió en la víspera un 0,4%, aunque consiguió sostener la cota de los 18.100 puntos y acumula un avance del 4,7% en el año. Dentro de su composición, destacó el comportamiento positivo de las acciones de Acerinox .

La acerera cuenta con el beneplácito de Jefferies, que recientemente ha elevado el precio objetivo de Acerinox hasta los 14,50 euros por acción, frente a los 13,50 euros anteriores, y mantiene su recomendación de compra sobre el valor. La firma subraya además su confianza en la compañía al asegurar que sigue siendo su apuesta preferida dentro del sector.

Por el contrario, JP Morgan decidió rebajar su recomendación sobre los títulos de Acerinox desde neutral a infraponderar y recortó el precio objetivo desde los 12 euros hasta los 10,50 euros por título. El banco estadounidense argumenta un entorno de márgenes más ajustados.

Sin embargo, los inversores parecen quedarse con los factores positivos y el precio de las acciones continúa al alza.

Desde el punto de vista técnico, el análisis debe centrarse en lo ocurrido desde mediados del pasado mes de abril, cuando el valor, desde la zona próxima a los 7,90 euros por título, inició una tendencia alcista que sigue vigente y que ha proyectado las acciones por encima de resistencias relevantes como los 10,68, los 12,50 y, finalmente, la zona de los 13,47 euros por acción.

Esta tendencia alcista ha venido acompañada en todo momento por su directriz y del conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo, correspondientes a los periodos 50, 100 y 200. Todas ellas han acompañado el movimiento y presentan en la actualidad una configuración claramente alcista.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

En el gráfico, y si se atiende a lo sucedido durante este ejercicio 2026, se aprecia un incremento notable del volumen de contratación, superior a la media habitual, que está sirviendo de apoyo al avance del precio. Este aumento de actividad confirma el interés creciente de los inversores y aporta mayor solidez al movimiento alcista.

Otro aspecto relevante del gráfico técnico es que, pese a que los niveles de sobrecompra se encuentran elevados, el valor no está utilizando este factor como excusa para frenar el movimiento, lo que constituye una señal de fortaleza técnica significativa. Este comportamiento sugiere que la presión compradora sigue siendo dominante y que el mercado continúa validando el sesgo alcista del valor.

En el muy corto plazo, Acerinox ha protagonizado un fuerte repunte cuyo origen se sitúa en el soporte dinámico que representa la media móvil de corto plazo, en torno a los 12,20 euros por acción. Este impulso continúa vigente y ha permitido al valor superar máximos históricos en la sesión de ayer, entrando así en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado por dividendo y ampliación.

En este contexto, no existen referencias técnicas por encima de los niveles actuales, aunque si se proyecta la amplitud del último tramo lateral, se obtiene un primer objetivo en la zona de los 14,25 euros y un segundo objetivo alcista ligeramente superior.

Con este escenario técnico, si el valor ya se encuentra en cartera, la estrategia más razonable pasa por mantener posiciones buscando un primer objetivo en torno a los 14,25 euros. La superación sostenida de los máximos recientes reforzaría este planteamiento y abriría la puerta a extensiones adicionales del movimiento.

Si no se tiene en cartera, pueden plantearse compras a los precios actuales, aunque, dada la situación de sobrecompra y la cercanía del Ibex 35 a zonas de máximos históricos, conviene extremar la prudencia y fijar una orden de protección por debajo de los 13,42 euros por acción, nivel que coincide con la pérdida del soporte actual, que fue su anterior resistencia.

Además, el posicionamiento no debería superar el tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características. De este modo se limita el riesgo ante posibles correcciones sin renunciar a participar en la estructura alcista actual.