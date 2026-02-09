Solaria abre un nuevo hueco al alza y reactiva un próximo objetivo hacia los 18,75 euros

A corto plazo, un retroceso hacia los 18 euros podría ser una oportunidad de compra, con protección en los 17,68 euros y recomendación de limitar el tamaño de la posición.

La semana comienza con el Nikkei marcando un nuevo máximo histórico, en formato intradiario, al rebasar por primera vez los 57.000 puntos. El impulso llega tras la contundente victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y la expectativa de reactivar la economía.

El optimismo también se apoya en las previsiones de una Reserva Federal más flexible en su política monetaria, lo que anima el ánimo inversor al inicio de la semana. El selectivo español arranca desde los 17.943 puntos, nivel en el que terminó el viernes tras subir un 1,1%. Si atendemos al comportamiento de los valores de su composición, destacan en el lado positivo las acciones de Solaria.

Solaria, conocida por su negocio fotovoltaico y su reciente impulso al almacenamiento con baterías, avanza también en el desarrollo eólico mediante proyectos híbridos asociados a sus plantas solares.

Un ejemplo es Valentina Solar, en Zamora, donde la compañía planea combinar una planta fotovoltaica de 60,3 megavatios con un parque eólico de 90 megavatios, con una inversión cercana a los 64 millones de euros que incluye 13 aerogeneradores. Durante el pasado mes de noviembre se tuvo conocimiento de otro proyecto similar, incluso de mayor envergadura.

Si analizamos los títulos de Solaria desde un punto de vista técnico, observamos un valor claramente alcista tanto en el corto como en el medio plazo, inmerso en una tendencia iniciada a mediados del ejercicio anterior cerca de la zona de los 6,50 euros por acción.

Esta tendencia no ha estado exenta de elevada volatilidad, ya que durante el mes de septiembre se produjo un ajuste correctivo superior al 28% de pérdida de capitalización bursátil en tan solo 22 sesiones.

Esta fase de retroceso tuvo una rápida reacción por parte de los alcistas, que lograron, en apenas cinco sesiones, recuperar todo lo perdido e iniciar de nuevo una secuencia de mínimos crecientes que permitió a Solaria alcanzar la cota de los 18,75 euros por acción.

Esta fase tendencialmente alcista ha venido acompañada tanto por su directriz como por la media móvil de corto plazo, que ha seguido en todo momento la evolución del precio, situándose las medias móviles de medio y largo plazo muy por debajo de la cotización actual y, aunque no puedan sostener el precio en eventuales fases de ajuste, las tres presentan un sesgo claramente al alza.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Con una zona crítica situada en el origen del hueco alcista generado en la jornada del pasado 17 de noviembre, en torno a los 15,98 euros por acción, Solaria mantiene en los últimos meses un comportamiento muy lateralizado, con una zona de soporte próxima a los 16,50 euros y una resistencia muy bien definida de forma horizontal en los 18,75 euros por acción y su entorno.

A muy corto plazo observamos un nuevo rechazo desde la zona de los 18,75 euros, aunque en esta ocasión el valor ha construido un apoyo sólido en el soporte intermedio situado en los 17,34 euros. Esto implica que los alcistas han reaccionado con fuerza en una zona clave, ya que muy cerca de ese nivel discurre también la directriz alcista, que ha vuelto a ser respetada.

Así, su aspecto técnico, tanto de corto como de medio plazo, puede considerarse atractivo y con opciones de superar los máximos del ejercicio, pese a que los niveles de sobreventa no sean especialmente elevados.

Solaria ha abierto hoy con un importante hueco alcista, tras la formación previa de dos velas diarias con largas sombras superiores que podían invitar a pensar en un ajuste correctivo. Este movimiento eleva de forma notable las probabilidades de un nuevo ataque a la zona de los 18,75 euros, lo que supone un potencial de revalorización de muy corto plazo cercano al 3% o incluso al 4%.

Una vez superados los máximos del ejercicio, si finalmente se produce este escenario, es previsible que los alcistas vuelvan a tomar el control y se genere una continuidad del movimiento de reacción.

De este modo, en la medida en que veamos que se produzca un eventual retroceso hacia la zona de los 18 euros por acción, podría ser un buen momento para intentar aprovechar el tramo alcista restante hasta los máximos anuales en los 18,75 euros, que consideraremos como principal objetivo a corto plazo.

En ese punto, es decir, en su acercamiento a los 18 euros, se podría plantear una orden de compra en el lado largo o alcista, con un nivel de protección situado en el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, la zona de los 17,68 euros.

El tamaño de la posición no debería superar un tercio de lo que normalmente se destina a este tipo de operaciones, dadas las condiciones de volatilidad del mercado.