Jóvenes y siguiendo las tendencias bursátiles: el perfil del inversor en España en 2025

Crece la preferencia por servicios automatizados como los Robo-Advisors y planes de inversión ETF, facilitando inversiones desde pequeñas cantidades y una gestión más cómoda.

El porcentaje de mujeres inversoras aumenta hasta el 31%, aunque los hombres siguen invirtiendo tres veces más y con mayor patrimonio medio.

El perfil del inversor en España en 2025 es mayoritariamente joven, con una edad media de 34 años y un crecimiento del grupo de 18 a 24 años.

Más inversores, jóvenes y muy alineados con las tendencias del mercado. Es el perfil de inversor que dibuja el último informe de Revolut sobre el comportamiento del inversor en España durante 2025.

El servicio de banca digital ha destacado el fuerte incremento de usuarios que sufrió a lo largo del año pasado. Los inversores en la plataforma online en España se dispararon un 65% a lo largo de 2025.

Además, el prototipo de inversor se mantiene estable y en línea con el perfil europeo. En cuanto a la edad, la media sigue en 34 años y es el colectivo de entre 24 y 34 el que sostiene el grupo mayoritario de usuarios.

Sin embargo, en este punto también se observa una nueva tendencia que apunta a que cada vez se empieza a invertir antes. El grupo conformado por jóvenes entre 18 y 24 años ha aumentado un 3% en los últimos dos años en esta materia.

En términos sociales, la feminización entre los inversores aún no termina de cuajar, aunque sí vislumbra una evolución positiva. Las inversoras han pasado a ser el 31% del total en 2025, mientras que un año atrás representaban al 27% de todos los usuarios.

No obstante, la brecha no sólo se refleja en este sentido. Durante el año pasado, los hombres invirtieron tres veces más que las mujeres.

El patrimonio medio de la cartera era de 4.600 euros en el caso de ellos y de 3.700 para ellas.

Cuánto y en qué

El inversor español apuesta por productos diversificados y globales, en consonancia con las dinámicas del mercado. En este sentido, uno de los valores preferidos durante el 2025 fue Nvidia.

La empresa estadounidense de software, íntimamente ligada a la IA, ganó un 38,88% en bolsa durante el año pasado. El valor refleja el rally de la IA al que también se han subido los inversores de nuestro país.

Pero esta no ha sido la única 'moda' que han seguido los usuarios. Entre los parqués europeos destaca la apuesta por Rheinmetall, el grupo tecnológico alemán proveedor de sistemas para la industria de defensa.

Otra conclusión del informe es que la selección consciente de valores y la toma de decisiones meditadas puede quedarse algo obsoleta. Muchos usuarios han optado por otro tipo de opciones dirigidas a una inversión más sencilla.

Cómodos y constantes

El culmen es el servicio de Robo-Advisor. Este tipo de asistentes automatizados utilizan algoritmos para gestionar carteras personalizadas según el perfil y objetivos del usuario. Según la plataforma, la preferencia por este tipo de gestión se duplicó durante el 2025.



Otras opciones, como los planes de inversión ETF sin comisión también han convencido. Mediante estos servicios los usuarios pueden ir modificando su inversión desde pequeñas cantidades de 1€.

Los usuarios de la plataforma en nuestro país que invierten de manera recurrente destinan 61 euros de media al mes a sus participaciones. La entidad bancaria —de la mano de la consultora Dynata— también ha identificado qué frena que esta cantidad sea mayor o a que haya un mayor número de inversores.

Entre los principales miedos para el inversor español: perder dinero, la falta de liquidez o el desconocimiento sobre cómo empezar a colocar capital.

En este sentido, hay otro punto que también destaca y que marcará el perfil del año que viene. Los españoles mantienen cada vez una relación más estrecha con su dinero.

Esta conclusión tiene además dos grandes consecuencias. Por un lado, la irrupción de un usuario más autoconsciente y autónomo. Por el otro, el ser cada vez más consciente de que la formación en materia de finanzas es clave para poder gestionar los movimientos de manera independiente.