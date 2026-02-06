Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de las caídas

Se sugiere mantener la atención en valores sólidos y con buen momento técnico para protegerse ante posibles nuevas caídas del mercado.

Telefónica, ArcelorMittal y Aena son otros valores a vigilar, con estrategias de entrada y protección basadas en niveles técnicos clave.

Inditex destaca al marcar nuevos máximos y se recomienda entrar si supera los 58 euros, con protección ante una caída bajo 56,30 euros.

El Ibex 35 borra las ganancias semanales en una jornada marcada por caídas tanto en España como en los principales índices de EEUU.

El selectivo español continúa cediendo posiciones y borra todo lo ganado en la semana a la espera de la última sesión de la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió una gran caída que le lleva al S&P 500 a ver niveles no vistos en mes y medio y al Nasdaq 100 en dos meses y medio.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 3,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,57 euros en base cierres.

3) ArcelorMittal: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 49 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 48,73 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 26,54 euros en base cierres.