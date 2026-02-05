¿Será el yuan la nueva moneda de reserva mundial?

Hace unos días, Xi Jinping declaró que el país necesita crear una "moneda poderosa" que pueda "utilizarse ampliamente en el comercio internacional, las inversiones y los mercados de divisas, y además obtener el estatus de moneda de reserva". Sin embargo, de momento, es poco probable que pase.

Para que el yuan pueda ocupar el lugar del dólar o del euro, no bastaría con tener una economía grande y un comercio exterior potente; también sería necesaria una infraestructura financiera capaz de sostener ese papel.

De momento, el yuan aún no es libremente convertible y China mantiene un control estricto sobre los movimientos de capital, con restricciones a la entrada y salida de yuanes y a la salida de divisas del país. Es poco probable que se produzcan cambios importantes en este aspecto a corto plazo.

¿Entonces, nada amenaza la posición del dólar? Puede que no en términos de su peso en las transacciones, pero sí en cuanto a su valor.

Más allá de una postura geopolítica cada vez más conflictiva, especialmente en las guerras comerciales que pueden alejar a los inversores de los activos en dólares, los problemas fiscales de EEUU siguen agravándose, con una deuda nacional que ya supera los 38 billones de dólares y con casi 1 billón en pagos de intereses.

De cara al futuro, el llamado Big Beautiful Bill, que se espera que añada varios billones más a la deuda pública, solo complicará la situación fiscal del país, reduciendo aún más la confianza de los inversores y obligando a la deuda estadounidense a ofrecer una prima de riesgo cada vez mayor.

En resumen, es prematuro afirmar que el sistema monetario global vaya a cambiar. Gran parte del comercio internacional y de las transacciones financieras sigue dependiendo del dólar, y eso no cambia de un día para otro. Aun así, quizá no sea buena idea tener todo el dinero en dólares.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.