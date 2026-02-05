El bitcoin entra en la madurez: aumenta su dependencia del mercado y se aleja de activos refugio como el oro

La CNMV señala que la madurez del sector cripto dependerá de su capacidad para financiar proyectos reales y ofrecer productos de inversión sólidos.

La volatilidad del bitcoin sigue siendo mucho mayor que la de índices bursátiles tradicionales, con una media del 56,3% desde 2017.

La criptomoneda ya no se comporta como un activo refugio similar al oro, cuya correlación con el bitcoin es de solo 0,12.

El mundo de las criptomonedas ya no es tan independiente como antes. Es una de las principales conclusiones del Informe sobre el estado de los activos digitales publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las divisas virtuales han dejado de ir por su cuenta y miran de reojo a las tendencias de los mercados tradicionales. Ya no conforman un mundo paralelo ajeno a los movimientos de los activos, aunque su volatilidad sigue despuntando con relación a indicadores convencionales de referencia en renta variable.

El ejemplo más claro en esta materia ha sido la caída que se ha anotado el bitcoin desde el pasado 31 de enero. Al son del terremoto que provocó en los mercados la elección de Warsh por parte de Donald Trump como relevo a la presidencia de la Fed, la criptomoneda acumula una caída del 8,5% desde el viernes.

El rey de las criptomonedas marcaba mínimos no vistos desde el mes de abril y se dejaba arrastrar por las correcciones sufridas en la mayoría de activos del mercado tradicional.

El informe de la CNMV destaca que una de las razones de esta pérdida de inmunidad por parte de las divisas digitales es la creciente adopción y expansión de los criptoactivos dentro del sistema financiero, así como el desarrollo de instrumentos financieros basados en su evolución, como los ETP y los ETF.

En este sentido, las mayores correlaciones del bitcoin respecto a índices de renta variable se observan con relación a los principales selectivos de Wall Street. De media, el promedio de la correlación entre el S&P 500 y el Nasdaq con bitcoin fue de 0,29 y 0,30 respectivamente, teniendo en cuenta que un valor cercano a la unidad representaría la mayor semejanza en las tendencias de los indicadores.

Estas correlaciones llegaron a alcanzar valores del 0,6 en septiembre de 2022, cuando el mercado vio caer los precios de manera masiva y generalizada tras las subidas de los tipos de la Fed, lo que de nuevo sustenta la premisa de que las criptomonedas son cada vez menos autónomas.

En relación con el selectivo nacional, el informe del organismo regulador de los mercados en España apunta que la correlación es mucho menor, aunque destaca que registró valores por encima del 0,6 en marzo de 2020, por la evolución similar que esbozaron a causa de la pandemia.

Sin embargo, el riesgo sigue diferenciando a estas divisas de los activos tradicionales. El bitcoin ha llegado a alcanzar oscilaciones de hasta un 110% en los momentos más turbulentos de los últimos años.

Con los mismos baches, la volatilidad de otros índices de referencia de renta variable ha escalado entre un 50% y un 60 %. Según el informe de la CNMV, desde 2017, la variabilidad media del Ibex 35 ha sido del 18,1 % y del 17,9 % en el S&P 500. En el mismo periodo, la fluctuación promedio del bitcoin ha sido del 56,3 %.

Si se compara a la criptomoneda con otros activos como los metales, las correlaciones sorprenden precisamente por la razón contraria. Respecto a la plata, el valor es de un 0,20, mientras que con relación al platino, la cifra se fija en un 0,18, lo que aleja la tendencia del bitcoin de la de estas materias primas.

Ya no es un refugio

La más impactante en este punto es el valor respecto al oro. La correlación promedio del bitcoin con el rey de los metales preciosos es de un 0,12.

Estos valores son especialmente significativos porque en diversas ocasiones se había considerado que el bitcoin actuaba como un activo refugio digital de manera homóloga al papel del oro en el mercado tradicional.

El informe de la CNMV detalla que lejos de comportarse de forma parecida, los inversores han comenzado a percibir a estos activos de maneras muy distintas, lo que lleva a alejar la tendencia de sus comportamientos.

De manera ejemplificada, mientras el precio del oro ha seguido su particular rally en 2025 impulsado por las incertidumbres y riesgos cortoplacistas que han protagonizado el año, el bitcoin sí se ha visto afectado por las caídas del mercado en momentos de tensión.

En este sentido, la trayectoria de la criptomoneda comienza a verse mucho más reflejada en la senda trazada por el Nasdaq. Esto también se explica por una razón: ambos muestran, de cierta manera, el desempeño del sector tecnológico.

Con este escenario, la publicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores esboza conclusiones sobre el mercado de las criptomonedas a la par que da varias pinceladas sobre su futuro más cercano.

Según el organismo nacional, el sector de las divisas digitales se encuentra en plena evolución hacia una etapa de madurez, que podría culminar en una vinculación de sus activos más real a la economía.

Sin embargo, la CNMV sólo ve este escenario posible si la industria de las criptomonedas comienza a generar criptoactivos que financien proyectos reales y ofrezcan productos de inversión atractivos. En este punto, el regulador español destaca que una transformación de estas características también fortalecería la confianza en los activos de esta industria.