Santander cae más de un 4% en bolsa con la compra de Webster Bank y los resultados de 2025

El consejo de administración ha aprobado una nueva recompra de acciones por 5.000 millones de euros, vinculada a resultados y a la venta parcial de Santander Polonia.

El banco cerró 2025 con un beneficio récord de 14.101 millones de euros y sumó ocho millones de nuevos clientes.

Con esta adquisición, Santander busca reforzar su presencia en Estados Unidos y alcanzar un ROTE del 18% en 2028.

Las acciones de Banco Santander caen más de un 4% tras anunciar la compra de Webster Bank por 12.200 millones de dólares.

Santander reacciona en bolsa a la compra de Webster Bank, a sus resultados de 2025 y al anuncio de una nueva recompra de acciones. Las acciones de la entidad caían un 4,2%, hasta los 10,62 euros por acción, en la apertura de la sesión de este miércoles.

Santander ha dado un golpe de efecto en su estrategia de expansión internacional con el anuncio de la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.323 millones de euros).

Con esta operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo que preside Ana Botín busca reforzar su presencia en Estados Unidos y alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en 2028.

La adquisición permitirá al banco situar su ratio de eficiencia por debajo del 40%, lo que consolidaría a Santander entre las diez mayores entidades de banca minorista y de empresas de EEUU por activos, y entre las cinco primeras por depósitos en los principales estados del noreste del país.

Los analistas de Renta 4 anticipaban que la operación sería “bien recibida” por los inversores, “en la medida en que permitirá al banco posicionarse como un referente en EEUU y diversificar el negocio ampliando su presencia en banca comercial”. Por ahora no está siendo así.

Resultados y recompra

Esta adquisición llega tras un 2025 histórico para la entidad. Santander cerró el ejercicio con un beneficio atribuido récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que el año anterior.

La entidad alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el año.

Sólo en el cuarto trimestre obtuvo 3.764 millones de euros, su séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

“En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años”, ha destacado Ana Botín, presidenta del grupo.

“Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, manteniendo una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%”, ha añadido.

Además, el consejo de administración de Santander ha aprobado una nueva recompra de acciones por 5.000 millones de euros, ya autorizada por los reguladores.

De esta cifra, 1.800 millones se destinarán a los resultados del segundo semestre de 2025 y 3.200 millones procederán del exceso de capital generado por la venta del 49% de Santander Polonia.