Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Santander, Repsol, BBVA y Aena son los valores destacados por su buen momento técnico y oportunidades de inversión, con puntos de entrada y órdenes de protección recomendados.

En el mercado estadounidense, el Russell 2000 se mantiene mientras que el Dow Jones registra una ligera caída por recogida de beneficios.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos, pero no puede consolidar precios por encima de los 18.200 puntos aunque cerró tímidamente en positivo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió una recogida de beneficios de la que se salva el Russell 2000 y el Dow Jones, que sufrió una pequeña caída.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Santander: El valor se hace con los 10,85 euros por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,61 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,99 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,41 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 26,11 euros en base cierres.