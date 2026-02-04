Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,09%) salva los 18.100 puntos pese a las caídas de Indra y Santander

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con un descenso del 0,09%, hasta los 18.102,5 puntos. Los máximos históricos del selectivo al cierre de una jornada se encuentran en los 18.119,2 enteros de este mismo martes.

- Santander reduce la caída al 2,8%, tras anunciar la compra de Webster Bank y presentar sus resultados de 2025.

- Santander ha anunciado que adquirirá el estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.323 millones de euros).

- Por otro lado, la entidad cerró el ejercicio con un beneficio atribuido récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que el año anterior.

- Además, el consejo de administración de Santander ha aprobado una nueva recompra de acciones por 5.000 millones de euros, ya autorizada por los reguladores.

- Los analistas de Link Securities esperaban “una reacción inicial negativa del mercado como consecuencia de la operación corporativa dada a conocer, lo que, por su elevada capitalización, pesará en el comportamiento del Ibex 35”.

- La caída de Santander y también de Indra (-5,04%) es más que compensada con las alzas de Cellnex (+7,46%) y Telefónica (+4,01%) entre otras compañías

- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo, con avances de entre el 0,4% y el 1,6%. La única excepción es el Dax alemán, que resta un 0,3%.

- Aunque por la mínima, la apertura de la sesión en Wall Street es mixta. El Dow Jones sube un 0,74% y el S&P 500, un 0,24%, mientras que el Nasdaq Composite se deja un 0,05%.

- La agenda macroeconómica y la empresarial de este miércoles son muy intensas, tanto en Europa como en EEUU.

- La tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero, tres décimas por debajo del dato revisado del 2% en diciembre de 2025. El dato se ha situado sensiblemente por debajo del objetivo del 2% establecido por el BCE.

- El PMI compuesto de la eurozona se situó en enero en 51,3 puntos, frente a los 51,5 al final del año pasado, lo que supone su peor lectura en cuatro meses

- En Wall Street toda la atención la centra en los resultados de Alphabet. El gigante tecnológico publicará sus cuentas al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por romper al alza los máximos de la sesión de ayer como nivel clave para poder seguir con la reacción alcista.

- El precio del oro se hace con los 5.000 dólares y continúa con su recuperación de precios tras la enorme recogida de beneficios de la semana pasada.

- El euro está intentando continuar con la reacción alcista tras hacerse ayer con la zona de 1,18 dólares.

- El bitcoin reacciona tímidamente al alza tras marcar ayer mínimos no vistos desde noviembre del año 2024.