Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,09%) salva los 18.100 puntos pese a las caídas de Indra y Santander
La entidad cayó ya el martes un 6,36% en Wall Street tras presentar resultados y anunciar la compra de Webster Bank.
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Inventarios de crudo en EE. UU. caen más de lo esperado
- 16:01 El sector servicios de EE. UU. se expande por encima de lo esperado
- 15:46 El sector servicios de EE. UU. crece más de lo esperado en enero
- 15:40 Así abre Wall Street
- 14:18 El empleo privado en EE. UU. decepciona en enero
- 11:00 La inflación anual en zona euro se mantiene estable en enero
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Santander
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:18 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:50 Millennium amplía cortos en Bankinter
- 07:49 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con un descenso del 0,09%, hasta los 18.102,5 puntos. Los máximos históricos del selectivo al cierre de una jornada se encuentran en los 18.119,2 enteros de este mismo martes.
- Santander reduce la caída al 2,8%, tras anunciar la compra de Webster Bank y presentar sus resultados de 2025.
- Santander ha anunciado que adquirirá el estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.323 millones de euros).
- Por otro lado, la entidad cerró el ejercicio con un beneficio atribuido récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que el año anterior.
- Además, el consejo de administración de Santander ha aprobado una nueva recompra de acciones por 5.000 millones de euros, ya autorizada por los reguladores.
- Los analistas de Link Securities esperaban “una reacción inicial negativa del mercado como consecuencia de la operación corporativa dada a conocer, lo que, por su elevada capitalización, pesará en el comportamiento del Ibex 35”.
- La caída de Santander y también de Indra (-5,04%) es más que compensada con las alzas de Cellnex (+7,46%) y Telefónica (+4,01%) entre otras compañías
- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo, con avances de entre el 0,4% y el 1,6%. La única excepción es el Dax alemán, que resta un 0,3%.
- Aunque por la mínima, la apertura de la sesión en Wall Street es mixta. El Dow Jones sube un 0,74% y el S&P 500, un 0,24%, mientras que el Nasdaq Composite se deja un 0,05%.
- La agenda macroeconómica y la empresarial de este miércoles son muy intensas, tanto en Europa como en EEUU.
- La tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero, tres décimas por debajo del dato revisado del 2% en diciembre de 2025. El dato se ha situado sensiblemente por debajo del objetivo del 2% establecido por el BCE.
- El PMI compuesto de la eurozona se situó en enero en 51,3 puntos, frente a los 51,5 al final del año pasado, lo que supone su peor lectura en cuatro meses
- En Wall Street toda la atención la centra en los resultados de Alphabet. El gigante tecnológico publicará sus cuentas al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por romper al alza los máximos de la sesión de ayer como nivel clave para poder seguir con la reacción alcista.
- El precio del oro se hace con los 5.000 dólares y continúa con su recuperación de precios tras la enorme recogida de beneficios de la semana pasada.
- El euro está intentando continuar con la reacción alcista tras hacerse ayer con la zona de 1,18 dólares.
- El bitcoin reacciona tímidamente al alza tras marcar ayer mínimos no vistos desde noviembre del año 2024.
ISFA capta 50 millones de Three Hills, Cofides y Tresmares (Santander) para acelerar la expansión de la agricultura sostenible
Iberian Smart Financial Agro (ISFA) ha captado 50 millones de euros de un grupo de inversores institucionales liderado por Three Hills, y que incluye también a Cofides y Tresmares (Santander), para acelerar la expansión de la agricultura sostenible.
Los socios fundadores conservarán el control de la compañía, y el inversor actual Azora seguirá siendo un accionista significativo, reafirmando su compromiso y confianza en la plataforma especializada de inversión agrícola de ISFA y en su estrategia de crecimiento a largo plazo.
La inyección reforzará la capacidad de ISFA para ejecutar su ambicioso plan de expansión, incluyendo inversiones anuales en más de 1.000 hectáreas, mayor diversificación de cultivos y un incremento de la capacidad industrial en España y Portugal.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada de tranquilidad en la bolsa española, donde el Ibex 35 logró aguantar y mantener las ganancias, aunque la pugna por los 18.200 puntos se mantuvo durante toda la sesión.
El selectivo español logró recuperarse de las caídas de la sesión previa. Se movió entre un mínimo de 17.977 puntos y un máximo de 18.246 puntos.
Destacó el comportamiento muy alcista del sector de las telecomunicaciones, tanto en España como en Europa, mientras que Indra y Banco Santander registraron caídas significativas durante la jornada.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,21% en los 18.150 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Cellnex (+7,19%), Telefónica (+5,31%) e Inditex (+3,29%).
Las mayores caídas son para: Indra (-6,19%), Banco Santander (-3,23%) y ACS (-2,83%).
Amgen lidera subidas en el Dow Jones mientras que Nvidia cede casi el 2%
Amgen se dispara un 5,95% y encabeza las alzas del Dow Jones, seguida de Nike con 3,90% y 3M con 3,72%.
En el lado negativo, IBM cae un 2,84%, mientras que Nvidia y Goldman Sachs retroceden cerca del 2%, con pocos valores en rojo en la sesión.
-
El euro frena su caída frente al dólar
El cruce del euro contra el dólar se mantiene en los 1,18 dólares, deteniendo la presión bajista.
A esta hora, cede un 0,09% mientras busca recuperar terreno y estabilizarse tras los recientes descensos.
-
Inventarios de crudo en EE. UU. caen más de lo esperado
Los datos de la EIA muestran que los inventarios de crudo en Cushing disminuyeron 0,743 millones de barriles, mientras que los inventarios totales de petróleo cayeron 3,455 millones de barriles, muy por encima de los 0,639 millones previstos y de los 2,295 millones anteriores.
La fuerte reducción refuerza la presión al alza sobre los precios del crudo.
El gas natural sube un 5% y muestra alta volatilidad
El 4 de febrero, el precio del gas natural aumentó un 5% respecto al cierre anterior, un movimiento que se ha repetido 32 veces en los últimos 12 meses.
Tras estas subidas, el 56% de las ocasiones registró un nuevo alza promedio de 0,1194 puntos en las tres horas siguientes, mientras que en 14 ocasiones cayó un promedio de 0,0569 puntos, reflejando la volatilidad característica del mercado.
-
Costes y empleo en el sector servicios de EE. UU. muestran contrastes
El índice ISM de precios pagados en servicios sube a 66,6, por encima del 65 esperado y del 64,3 anterior, reflejando un aumento de los costes en el sector.
Por otro lado, el componente de empleo cae a 50,3 frente a los 51,8 previstos y 52,0 anteriores, indicando un estancamiento en la creación de puestos de trabajo dentro del sector servicios.
-
El sector servicios de EE. UU. se expande por encima de lo esperado
El ISM de servicios de EE. UU. se situó en 53,8 en enero, superando las previsiones de 53,5, aunque por debajo del 54,4 del mes anterior.
Los datos confirman que la actividad del sector sigue creciendo, aunque a un ritmo ligeramente más moderado respecto a diciembre.
El Ibex 35 se mantiene cerca de los 18.200 puntos
El PMI compuesto de EE. UU. supera previsiones
El sector servicios de EE. UU. crece más de lo esperado en enero
El PMI final de servicios de EE. UU. se situó en 52,7, superando las previsiones de 52,5 y el dato previo de 52,5.
El resultado indica que la expansión del sector se mantiene sólida, con ritmo de crecimiento ligeramente superior al anticipado por los analistas.
Así abre Wall Street
-
Amazon negocia un acceso especial a la tecnología de OpenAI
Amazon mantiene conversaciones para lograr un acceso preferente a la tecnología de OpenAI, según The Information.
El acuerdo permitiría a la compañía utilizar modelos personalizados de OpenAI para potenciar Alexa, reforzando su apuesta por la inteligencia artificial y la integración de asistentes avanzados en su ecosistema.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de máximos del día
Los compradores vuelven a tomar el control y empujan al índice español un 0,58% al alza, con la mayoría de valores en positivo.
Cellnex y Telefónica lideran las subidas con avances del 6,49% y 4,15%, mientras que Indra cae un 4% y Acerinox pierde un 2%, ocupando la parte baja de la tabla.
-
Cajamar obtiene un resultado de 349 millones de euros en 2025, un 6,8% más que un año antes
Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido en 2025 un resultado antes de impuestos de 441 millones de euros, un 13,4% más que el año anterior que, tras descontar los impuestos, sitúa el resultado consolidado neto en 349 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a 2024.
Todo ello, a pesar de haber destinado 409 millones de euros a los epígrafes de provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, "en línea con su modelo de gestión prudente".
El buen comportamiento del negocio, tanto en la concesión de créditos como en la captación de recursos minoristas de balance y fuera de balance, ha situado el volumen de negocio gestionado en 113.049 millones, un 8,6% más.
-
A&G incorpora al banquero privado Carlos Núñez Alfaro desde Banca March
A&G incorpora a Carlos Núñez Alfaro como nuevo banquero en sus oficinas centrales en Madrid. De este modo, la firma comienza el año sumando un nuevo banquero a su equipo comercial, que ya incorporó a otros cinco profesionales en las oficinas de Pamplona y Madrid en el último trimestre del pasado 2025.
Núñez Alfaro se une a la firma desde Banca March, donde era director especializado en el asesoramiento a familias empresarias, grandes patrimonios y fundaciones. Previamente, trabajó como banquero privado en Credit Suisse y en atl Capital, donde fue jefe de equipo.
-
Banco Mediolanum obtiene un beneficio de 40,6 millones de euros en 2025
Banco Mediolanum ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio de 40,6 millones de euros, en línea con el año anterior.
El banco de origen italiano logró el año pasado un resultado histórico en entradas netas en activos gestionados (que, además de fondos de inversión, incluye unit e index linked, fondos de pensiones y EPSV), que alcanzaron los 1.954 millones de euros, un 35% más que en 2024.
Así, cuenta con unos recursos totales de clientes de 15.487 millones de euros, un 18,4% más que en 2024.
De esta forma, ha concedido a todos sus family bankers y a su plantilla un premio extraordinario de 2.000 euros.
La red de family bankers de Banco Mediolanum cerró el año con 1.650 profesionales, un 2,2% más que en el ejercicio anterior.
-
AMD se desploma en premarket pese a batir resultados
-
El empleo privado en EE. UU. decepciona en enero