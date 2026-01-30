El Ibex 35 se anota su séptimo mes consecutivo al alza y cierra enero por encima de los 17.800 puntos al subir un 3,31%

La volatilidad en los mercados se ha visto acentuada por tensiones geopolíticas, la política monetaria de la Fed y la depreciación del dólar frente al euro.

El oro y el petróleo han registrado fuertes subidas en enero, con el oro superando los 5.000 dólares por onza y el Brent revalorizándose casi un 13%.

La banca, especialmente CaixaBank y Banco de Sabadell, ha impulsado las ganancias del selectivo, mientras que Rovi fue el valor más castigado en la sesión.

El Ibex 35 ha cerrado enero con una subida del 3,31%, encadenando su séptimo mes consecutivo en positivo y superando los 17.800 puntos.

Buen inicio de año para el Ibex 35. El selectivo español ha conseguido esquivar las tensiones e incertidumbres del mercado y se anota una subida mensual del 3,31%.

Con este avance, el índice firma su séptimo mes consecutivo cerrando en verde, aunque la última escalada no ha sido tan pronunciada como la de diciembre. El Ibex terminó el 2025 con una subida del 5,72% en dicho mes.

Además, el principal selectivo ha sumado nuevos hitos en enero. El Ibex cerraba por primera vez una sesión por encima de los 17.700 puntos pasada la primera quincena del mes. Once días después lograba alcanzar la barrera psicológica de los 17.800, hazaña que ha vuelto a superar en la última jornada bursátil del mes, avistando por primera vez los 17.900 enteros.

Así cierra el Ibex 35

Por otro lado, en términos intradiarios, el indicador también ha firmado cifras nunca vistas. Con todo, los nuevos máximos se sitúan en los 17.950,70 enteros, alcanzados este mismo viernes.

En Europa no todos han corrido la misma suerte. Mientras el Dax (0,26%), el FTSE 1000 (+3%) y el Mib (+1,35%) ven números verdes en el primer balance mensual del año, el Cac (-0,28%) no consigue terminar enero con ganancias.

En cuanto a la jornada de este viernes, el Ibex se ha impulsado un 1.66%, hasta los 17.880,90 puntos. Esto le ha llevado a anotar un balance positivo en los últimos siete días, en los que ha sumado un 1.92%.

Estas ganancias tapan el bache por el que pasó el indicador la semana pasada, que le hizo perder su racha de ocho semanas en positivo.

La subida ha estado principalmente impulsada por la banca. CaixaBank ha volado un 6,41% tras presentar sus cuentas. La entidad cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024. Banco de Sabadell ha seguido su estela y se ha impulsado más de un 4%.

En el otro extremo de la tabla Rovi, Cellnex Telecom y Fluidra. La compañía farmacéutica ha sido el valor más castigado de la sesión y ha perdido un 0,76%.

Los parqués europeos también se han teñido de verde al término de la sesión de este viernes. Las ganancias han ido entre el 0,6% y el 1,8%. Por detrás del Ibex, el Mib (+1,11%) es el que más se ha beneficiado del tirón de las Bolsas del Viejo Continente.

El saldo mensual positivo del Ibex a términos de enero llega después de que los mercados hayan vivido un inicio de 2026 plagado de tensión e incertidumbre.

La tensión geopolítica por Venezuela, las idas y venidas de amenazas de aranceles por parte de Trump o la incertidumbre ante el futuro de la Fed han sido algunos de los ejemplos que más han avivado los mercados.

Los inversores se enfrentan a un contexto volátil plagado de riesgos cortoplacistas a los que hacer frente, aunque las consecuencias no han sido igual para todos.

El oro ha sido el gran protagonista y beneficiado de estas tensiones. El metal precioso se ha apreciado más de un 18% en enero, un mes en el que ha superado por primera vez la barrera de los 5.000 dólares por onza y ha firmado máximos llegando a los 5.595,44 dólares.

El petróleo también ha vivido un buen inicio de año. Impulsado de manera especial en los primeros días de 2026 por la crisis de Venezuela, el Brent —de referencia en Europa— suma un 12.93%.

Por su parte, el WTI de Texas también se sube al carro y se alza un 12.82% en enero. Ambas son escaladas que el crudo no veía desde julio de 2023, tras los recortes de producción de la OPEP+.

En cuanto a la política monetaria, la Fed ha decidido mantener tipos entre el rango del 3,5% y el 3,75% en su última reunión. Aunque los inversores esperaban la ausencia de cambios, el foco ha estado puesto en otras cuestiones.

El futuro de la Reserva Federal ha marcado la agenda. El mandato de su actual presidente, Jerome Powell, termina en agosto y este ha sido duramente criticado por Trump al no alinearse con su política monetaria.

Este viernes, Trump anunciaba que el elegido para sustituirle será Kevin Warsh, un economista del entorno republicano también crítico con la gestión de Powell.

Además, en enero también se conocía que Powell afronta una investigación penal con relación a su declaración sobre la reforma de la sede de la Fed. Todo esto ha cuestionado además la independencia de la institución monetaria. La divisa estadounidense no ha tenido un buen inicio de año. El dólar se ha depreciado un 1,7% en enero, aunque Trump ha asegurado no estar preocupado por ello.

El euro ha aprovechado el tirón llegándose a cambiar por 1,20 dólares. La moneda europea alcanzaba su mejor cruce frente al billete verde desde junio de 2021, lo que le ha servido para revalorizarse un 1,62% en términos mensuales.