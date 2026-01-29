ArcelorMittal vuelve a brillar y avanza con fuerza hacia la zona clave de los 50 euros

Desde el punto de vista técnico, el título mantiene una tendencia alcista, con resistencias superadas y un primer objetivo en los 48,75 euros y un segundo en los 50 euros.

Citigroup ha mejorado su precio objetivo para ArcelorMittal de 45 a 55 euros por acción, reforzando el atractivo del valor.

Las acciones de la acerera acumulan una rentabilidad superior al 22% en el primer mes de 2026, tras haberse revalorizado más de un 77% en 2025.

ArcelorMittal destaca en el Ibex 35 tras una fuerte revalorización, avanzando hacia la zona clave de los 50 euros por acción.

Tras el impacto inicial de la reunión de la Reserva Federal, que cumplió el guion y mantuvo los tipos de interés sin cambios, el tono es positivo.

Destacan las subidas registradas ayer por el sector tecnológico, impulsadas por la buena acogida de los resultados publicados anoche por varias grandes compañías del sector en EE. UU. El dólar, por su parte, continúa mostrando vaivenes pese a los mensajes de apoyo lanzados por autoridades estadounidenses y europeas.

El Ibex 35 arranca la sesión desde los 17.607,6 puntos, después de ceder ayer un 1,1%, lastrado por el comportamiento de la banca. El índice experimentó un importante rechazo en plena zona de máximos históricos. Hoy jueves, y si miramos a los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

El mercado ha encajado sin apenas reacción la noticia conocida el pasado fin de semana sobre el accidente ferroviario de Adamuz y la procedencia de los raíles afectados, producidos por ArcelorMittal. Los inversores interpretan el suceso como un asunto con una fuerte carga política y mediática, pero con un impacto muy limitado en términos financieros para el grupo siderúrgico.

Si nos fijamos en el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal durante el ejercicio 2025, el valor se revalorizó en más de un 77%, y en el primer mes de este año 2026 acumula ya una rentabilidad superior al 22%. Esto convierte a los títulos de la acerera en un valor especialmente atractivo si tenemos en cuenta sus valoraciones actuales.

Además, en las últimas sesiones se ha producido una mejora de recomendación por parte de los analistas de Citigroup, que elevaron su precio objetivo desde los 45 hasta los 55 euros por acción, aunque sin emitir una recomendación explícita de compra o venta.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de ArcelorMittal vienen desarrollando una pauta de mínimos y máximos crecientes iniciada durante el primer trimestre de 2025, cerca de la zona de los 20,35 euros por acción. Esta estructura ha permitido al valor superar resistencias relevantes, como los 29,50 euros, los 33,50 euros y, posteriormente, la zona de los 40 euros por acción.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

En el gráfico se aprecia una doble velocidad en la subida. Una primera directriz se extiende desde los mínimos del pasado mes de abril hasta comienzos de noviembre, momento en el que el precio aceleró el movimiento al alza y dio lugar a una nueva directriz con mayor pendiente.

Lo más interesante, no obstante, es lo ocurrido en las últimas sesiones. Desde la zona de los 42 euros aproximadamente y tras varias jornadas de consolidación, los títulos de ArcelorMittal se han vuelto a disparar, abriendo incluso varios pequeños huecos alcistas que, por el momento, pueden considerarse huecos de continuidad.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son muy elevados y podrían invitar a pensar en un cierto agotamiento, el comportamiento del valor desmiente esa idea.

Hoy jueves, al menos mientras se elaboran estas líneas, el título vuelve a desarrollar una potente vela alcista con la apertura de un pequeño hueco al alza, lo que mantiene intacta la posibilidad de nuevos avances.

En cuanto a niveles de referencia técnica, planteamos un primer objetivo en la zona de los 48,75 euros por acción y, posteriormente, un segundo objetivo cercano a los 50 euros por título, que además actúa como una importante referencia psicológica.

De este modo, si ya se tienen títulos de ArcelorMittal en cartera, no deberíamos permitir que el valor pierda el soporte horizontal intermedio situado en torno a los 45,32 euros por acción.

Para plantear nuevas órdenes de compra y con el objetivo de limitar riesgos y no perseguir al precio, optaríamos por esperar un retroceso hacia niveles próximos a los 46,50 euros o, alternativamente, una ruptura al alza de la zona de los 48,80 euros.

En el primer caso, se trataría de aprovechar un posible throwback, mientras que en el segundo la entrada se produciría tras la superación de la resistencia horizontal cercana a su cotización actual. En ambos escenarios, estableceríamos una orden de protección no superior al 3% por debajo del nivel de entrada.